Schwingen Rückkehr ins Training: Der 21-jährige Damian Ott geht mit gemischten Gefühlen wieder ins Sägemehl Ab dem 20. April dürfen die Spitzenschwinger fürs Training wieder in den Schwingkeller. Damian Ott aus Dreien gehört diesem kleinen Kreis an – er ist darüber aber nicht nur glücklich. Beat Lanzendorfer 16.04.2021, 12.07 Uhr

Damian Ott am 25. August 2019 beim Eidgenössischen in Zug. Im achten Gang bezwingt er den Innerschweizer Damian Egli. Bild: Pascal Schönenberger

Wenn der 21-jährige Damian Ott vom Schwingclub Wil kommende Woche nach vielen Monaten der Abstinenz erstmals wieder im Schwingkeller trainieren darf, betritt er zwar kein Neuland, ungewohnt ist die Situation trotzdem.

Er gehört jenem Kreis von 26 Schwingern an, die vom Nordostschweizer Schwingerverband als Spitzenathleten eingestuft werden und deshalb in kleinen Gruppen wieder im Sägemehl stehen dürfen. Verdient hat sich Damian Ott dieses Privileg durch den Kranzgewinn beim Nordostschweizer Schwingfest im Juni 2018 in Herisau.

Seine Meinung ist zweigeteilt

«Klar bin ich glücklich, dass ich wieder schwingen darf. Es wäre aber schöner gewesen, wenn alle das Training aufnehmen dürften», sagt Damian Ott. Er hätte es begrüsst, wenn auch den Mittelschwingern die Ausübung ihres Hobbys gestattet worden wäre. «Denn auch sie benötigen das Training, damit sie an Schwingfesten teilnehmen können.» In diesem Jahr gehe es primär doch darum, dass endlich alle wieder auf den Schwingplatz zurückkehren können.

Damian Ott darf zwar ab nächster Woche in einer kleinen Gruppe trainieren, Regeln muss er gleichwohl einhalten. «Wie diese im Detail aussehen, das wird uns vor Beginn des ersten Trainings bekanntgegeben.» Was er sicher weiss:

Damian Ott. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir dürfen den Schwingkeller nur für Trainingszwecke nutzen, duschen müssen wir zu Hause.»

Vor sieben Monaten den Schwingkeller letztmals betreten

Für ihn endet in wenigen Tagen eine Zeit, die mit individuellen Trainings geprägt war. Immerhin habe es zu Hause in Dreien genügend Platz für Fitnessgeräte. Er wohnt als jüngstes von acht Kindern noch bei seinen Eltern. Die hügelige Gegend eigne sich auch gut zum Biken.

Letztmals hat der gelernte Zimmermann den Schwingkeller im September 2020 betreten. Danach absolvierte er in Wangen an der Aare und in Frauenfeld die Rekrutenschule zum Motorfahrer. «Die Schliessung der Schwingkeller fiel praktisch auf den Beginn meiner RS.»

Auf die verordnete Zwangspause angesprochen, ärgert ihn besonders, dass er die sich vorgenommenen Ziele nicht umsetzen konnte. «Den Kontakt mit anderen Schwingern habe ich ebenfalls vermisst. Es war schon hart, dass dies praktisch von einem Tag auf den andern nicht mehr möglich war.»

Er möchte den Teilverbandskranz bestätigen

Die Ziele für dieses Jahr bleiben dieselben. «Wenn es losgeht, möchte ich vorne dabei sein und dann habe ich mir die Bestätigung des Teilverbandskranzes vorgenommen.» Die Gelegenheit dazu bekommt er am 25. Juni, wenn sich die Nordostschweizer zu ihrem Verbandsfest in Mels treffen.

«Ein Bergkranz wäre ebenfalls schön.»

Im Jahr 2019 hatte Damian Ott sowohl beim Nordostschweizer in Hallau als auch auf der Schwägalp jeweils nur ein halber Punkt zum Kranzgewinn gefehlt.

Trotzdem bleibt ihm das Jahr 2019 mit der Teilnahme am Eidgenössischen in Zug für immer in Erinnerung. «Das war schon ein spezielles Erlebnis, vor Zehntausenden von Zuschauern schwingen zu dürfen.» Mit drei Siegen, drei Gestellten und zwei Niederlagen belegte er Rang 19b. «Es war für mich als 18-Jährigen genial, dass ich alle acht Gänge schwingen durfte und nicht vorher ausgeschieden bin.»

Für solche Momente bestreitet der Modellathlet, der bei einer Grösse von 1,97 Metern 105 Kilogramm auf die Waage bringt, «in normalen Zeiten» wöchentlich vier bis sechs Trainingseinheiten. Davon sind drei bis vier im Schwingkeller, bei den übrigen steht die Kraft im Vordergrund.

Vorbild Bösch, Kumpel Schlegel

Sein Vorbild ist Daniel Bösch, ein Schwinger aus dem eigenen Verein: «Es ist unglaublich, was er alles erreicht hat. Weil er nach seinem Rücktritt jetzt Aktivtrainer beim Schwingclub Wil ist, können wir von seiner immensen Erfahrung profitieren.»

Der beste Kumpel des gelernten Zimmermanns und vierfachen Kranzfestsiegers kommt aber von auswärts. «Werner Schlegel ist Mitglied vom Schwingclub Wattwil. In normalen Zeiten haben wir oft gemeinsam trainiert, auch privat unternehmen wir viel miteinander.»

Mit den Tipps des Unspunnensiegers 2011 und dem gegenseitigen «Pushen» mit Werner Schlegel möchte Damian Ott in Zukunft vermehrt für Furore sorgen. «Aber dann am liebsten wieder vor Publikum.»

Er hat zwar Verständnis dafür, dass es zurzeit «mit» nicht möglich sei, beim Eidgenössischen 2019 habe er aber spüren dürfen, was es für Gefühle auslöse, wenn einen die Zuschauer quasi auf Händen tragen. «Nach solchen Erlebnissen sehnt sich doch jeder Schwinger.»