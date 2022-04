Vor dem Toggenburger Verbandsschwingfest in Magdenau

Schwingen Die drei einheimischen Favoriten Damian Ott, Werner Schlegel und Marcel Räbsamen haben beim Toggenburger Verbandsschwingfest starke Konkurrenz Für die Schwinger der Region steht am Sonntag mit dem Toggenburger Verbandsschwingfest im Klosterdorf Magdenau oberhalb von Flawil ein spezieller Anlass auf dem Programm. Beat Lanzendorfer 21.04.2022, 12.00 Uhr

Urban Götte (rechts) organisiert wöchentlich eine zusätzliche Trainingseinheit für die Schwinger. Davon profitieren auch Damian Ott und Werner Schlegel (hintere Reihe von links). Bild: Beat Lanzendorfer

Die Zeit der Einschränkungen ist auch bei den Schwingern Geschichte. Nachdem die ersten Frühlingsschwingfeste absolviert sind, macht der Schwingertross am Wochenende Halt im Klosterdorf Magdenau. Beim vom Schwingklub Flawil organisierten Toggenburger Verbandsschwingfest werden rund 130 Schwinger erwartet.

Zu ihnen gehören mit Damian Ott, Werner Schlegel und Marcel Räbsamen drei, die der jüngeren Generation angehören, und die im vergangenen Jahr so richtig durchgestartet sind. Sie haben aufgrund der im bisherigen Frühling erzielten Resultate angedeutet, dass in diesem Jahr abermals mit ihnen zu rechnen ist.

Damian Ott ist von seiner Verletzung zurück

Die gute Form erstaunt besonders bei Überflieger Damian Ott. Der 22-Jährige meldete sich nach seiner im Januar erlittenen Knieverletzung am Ostermontag mit einer starken Leistung zurück. Der gelernte Zimmermann aus Dreien musste sich am Schaffhauser Frühjahrsschwingfest erst im Schlussgang von Samuel Giger bezwingen lassen.

Ohne Zweifel hat er damit seine Ansprüche für den kommenden Sonntag angemeldet. Dazu sagt er:

Damian Ott, Schwinger aus Dreien. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich möchte eine gute Leistung zeigen, meine Gegner angreifen und um den Sieg mitschwingen.»

Schwingerkönig Arnold Forrer aus Stein SG kehrt in Magdenau ebenfalls in das Sägemehl zurück. Für ihn ist das eigene Verbandsschwingfest ein erster Formtest für sein Ziel, 150 Kränze zu erreichen. Aktuell steht er bei 147.

Nebst ihm zählen auch die Thurgauer Beni Notz und Domenic Schneider, der Zürcher Samir Leuppi sowie der Appenzeller Martin Roth, alle vier sind Eidgenossen, zum erweiterten Favoritenkreis. Das Schwingfest startet am Sonntag um 10 Uhr mit dem Anschwingen. Mit dem Schlussgang wird um etwa 17 Uhr gerechnet.

Grosse Bedeutung für die Einheimischen

Der «offizielle» Saisonstart des Toggenburger Schwingerverbandes nimmt bei den einheimischen Schwingern eine grosse Bedeutung ein. Diese Einschätzung teilt auch Urban Götte, technischer Leiter des Verbands. Der 39-Jährige lädt wöchentlich zu einem Zusammenzug ein, an dem sich alle Aktivschwinger der Schwingklubs aus Wattwil, Wil, Uzwil und Flawil beteiligen können. Götte, selbst dreifacher Eidgenosse (Rücktritt 2014), bietet diese Zusammenzüge seit 2017 an.

Klar seien Damian Ott, Marcel Räbsamen oder Werner Schlegel die Aushängeschilder. Die Mittelschwinger sowie der Nachwuchs ab 16 sei aber um diese Trainingsmöglichkeit ebenfalls dankbar. Auf Nachfrage erwähnt Götte etwa Pascal Heierli und Lars Rotach, wobei Letzterer nach seinem Kreuzbandriss einen behutsamen Aufbau benötige. Dazu der technische Leiter:

Urban Götte, technischer Leiter Toggenburger Schwingerverband. Bild: Beat Lanzendorfer

«Von Heierli und Rotach hoffe ich, dass sie in dieser Saison einen Schritt nach vorne machen können.»

Hinter diesen beiden gebe es weitere potenzielle Anwärter. Die Leistungsdichte sei im Gegensatz zu früheren Jahren aber dünner gesät. Neben Pascal Heierli (Ebnat-Kappel), der bisher vier Kränze gewonnen hat, und Lars Rotach (Ulisbach), der drei Kränze sein Eigen nennt, traut Götte in dieser Saison Andreas Niederer und Patrick Kurmann (beide Gähwil) oder Ueli Bleiker (Wattwil) einen Kranz zu.

Gas geben im Hinblick auf das Nordostschweizerische

Für die Jungen ist das Toggenburger Verbandsschwingfest eine Art Standortbestimmung. Die zwanzig Besten des Verbandes qualifizieren sich für das Nordostschweizer Schwingfest vom 26. Juni im thurgauischen Balterswil. Weil in der Regel die Kranzschwinger daran teilnehmen können und bereits 15 im Besitz eines solchen sind, stehen noch fünf Startplätze zur Verfügung. Deshalb müssen die Jungen in den kommenden Wochen Gas geben.

Vor dem Verbandsschwingertag am Sonntag trifft sich der Nachwuchs am Tag zuvor an gleicher Stelle zum «Buebe-Schwinget». Anschwingen am Samstag ist um 8 Uhr. Die Sieger der diversen Alterskategorien dürften um etwa 17 Uhr feststehen.