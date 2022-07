Schwingen: Starke Ostschweizer in der Innerschweiz

Nordostschweizer überzeugen in der Innerschweiz – sechs Bergkränze auf der Rigi

Das Nordostschweizer Schwingerteam stand am Rigi Schwinget zum ersten Mal in der laufenden Saison an einem Bergfest im Einsatz. Mit sechs erkämpften Kränzen überzeugt die Equipe um den Technischen Leiter Fridolin Beglinger.