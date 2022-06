Drei St.Galler Kränze im Bündnerland

Schwingen Kleiner Rückschlag für die St.Galler in Untervaz – ohne die Aushängeschilder gab es beim Bündner-Glarner Kantonalen nur drei Kränze Beim Bündner Kantonalen war gegen die Dominanz von Samuel Giger erneut kein Kraut gewachsen, der Thurgauer setzt sich im Schlussgang gegen den Bündner Armon Orlik durch. Für die St.Galler holten Marcel Räbsamen, Marco Good und Kjetil Fausch einen Kranz. Pascal Schönenberger 13.06.2022, 08.13 Uhr

Marcel Räbsamen (unten) im Kampf gegen Armon Orlik im fünften Gang. Bild: Lorenz Reifler

Am Sonntag trafen sich die Schwinger in Untervaz zum Bündner-GlarnerKantonalschwingfest. Für die St.Galler Schwinger sieht das Kranzbild etwas anders aus als noch bei den letzten Kranzschwingfesten. Mit drei Kränzen von Marcel Räbsamen, Müselbach, Marco Good, Sargans, und Kjetil Fausch, Wartau, blieb die Ausbeute hinter den Erwartungen. Es gilt allerdings auch zu beachten, dass Teamleader wie Damian Ott oder Werner Schlegel in Untervaz nicht am Start waren.

Marco Good aus Sargans zeigte von den St.Galler Schwingern aber eine Topleistung. Der flinke Sennenschwinger bodigte mit Michael Bless im zweiten und Roger Rychen im fünften Gang gleich zwei Eidgenossen. Weiter hat er mit Samuel Giger den Festsieger mit auf dem Notenblatt. Nach fünf Gängen war er zusammen mit Armon Orlik auf dem gleichen Rang platziert und deshalb ein Kandidat für den Schlussgang.

Marcel Räbsamen beendet Fest im vierten Rang

Im letzten Gang fand er gegen den Zürcher Shane Dändliker kein Konzept zum Sieg, der Kampf endete gestellt. Schlussendlich platzierte er sich mit einem guten Notenblatt im dritten Schlussrang. Gleich hinter ihm feierte Marcel Räbsamen den vierten Schlussrang.

Der Sennenschwinger aus dem Toggenburg hatte wie Good nach vier Gängen noch die Chance auf den Schlussgang, musste jedoch gegen Armon Orlik als Verlierer vom Platz. Trotz der Niederlage im fünften Gang holte er mit einem gestellten Gang beim Anschwingen und vier Siegen den Kranz im Bündnerland.

Der Wartauer Kjetil Fausch klassierte sich am Abend mit vier Siegen und zwei Niederlagen gleich hinter dem Toggenburger im fünften Schlussrang. Dank seinem zweiten Kranz in dieser Saison hat er das Ticket für das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln Ende August so gut wie gebucht.

Gewonnen wurde das Bündner-Glarner Kantonale vor 3'500 Zuschauern von Saisondominator Samuel Giger, der sich im Schlussgang gegen Armon Orlik durchsetzte. Nun haben die Ostschweizer Schwinger eine Woche Pause. Anschliessend steht Ende Monat mit dem Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil der erste grosse Leckerbissen in der Schwingeragenda auf dem Programm.