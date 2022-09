Dreien empfängt Neueidgenossen Damian Ott

Schwingen Er ist nun einer der ganz «Bösen»: Dreien empfängt Damian Ott bereits zum vierten Mal Dreien feierte seinen Neueidgenossen Damian Ott. Auch Schwinger-Koryphäen wie Jörg Abderhalden und Daniel Bösch waren mit dabei. Franz Steiner 04.09.2022, 14.00 Uhr

Stolze Eltern: Romi und Oskar Ott mit ihrem Sohn, dem Neueidgenossen Damian Ott. Bild: Franz Steiner

Der Weiler Dreien auf Gemeindegebiet Mosnang ist von der Schwinger-Landkarte nicht mehr wegzudenken. Am Samstagabend war dieser idyllische Ort bereits zum vierten Mal Schauplatz einer weiteren Würdigung von Damian Ott. Nach zwei Bergfest-Triumphen und dem Sieg am Kilchberger Schwinget im letzten Jahr trafen sich wieder viele Schwingerfreunde auf dem Bauernhof der Familie Ott.

Der Gratulanten gab es viele, die sich – lautstark angeführt vom Trychler-Club Dreien – vom Restaurant Pöstli zum gut 300 Meter entfernten Stall der Otts zum Festzelt begaben. Max Gmür führte die Feier durch den offiziellen Teil. Vereinsdelegationen mit ihren Fahnen, das Kinderjodelchörli Mosnang, das Jodelchörli Heimetfreud Mosnang und der Trychler-Club Dreien bereicherten mit Darbietungen den Empfang. Im Kinderjodelchörli sang Ott vor einigen Jahren selber mit, und bei den Trychlerfründe Moslig ist er Aktivmitglied.

Damian Ott nahm sich viel Zeit für seine Fans. Bild: Franz Steiner

Wettlauf gegen die Zeit

Doch der Weg zur Teilnahme am Eidgenössischen hing an einem dünnen Faden. Damian Ott erzählte:

«Im Abschlusstraining vor dem Rigi-Schwinget Anfang Juli habe ich den Fuss verdreht und die Bänder angezerrt.»

So wusste er nicht, ob er bis zum Eidgenössischen wieder fit sein werde. Bei der Feier richtete er einige Worte an die Schwingerfreunde: «Es macht mich stolz, dass so viele Leute gekommen sind und hinter mir stehen. Manchmal kann man den Erfolg fast nicht fassen. Es ist so schön, ein so grosses Ziel erreichen zu können.» Der 22-Jährige schaffte seinen Traum, den eidgenössischen Kranz zu erreichen, im 9. Rang mit 74,75 Punkten.

Damian Ott konnte in Pratteln auch auf die Unterstützung seiner Familie zählen. So waren die Eltern Oskar und Romi sowie drei Geschwister vor Ort. Damian ist als jüngster Spross der Familie mit sieben Geschwistern gross geworden. Gross ist er auch im wörtlichen Sinn mit 197 cm Körpergrösse und mit Schuhnummer 49. Die Freude war den Eltern ins Gesicht geschrieben, als sie voller Stolz hinter dem erfolgreichen Sohnemann zum Festplatz schritten.

Ein Kopfschmuck, der ganz besondere Emotionen auslöst: Damian Ott mit seinem Kranz vom Esaf. Bild: Franz Steiner

Ott hat nun den Schwingerstatus «Eidgenosse» und wird künftig im erlauchten Kreis der ganz «Bösen» geführt. Die drei Toggenburger Neueidgenossen Ott, Marcel Räbsamen und Werner Schlegel hatten schon vor dem letzten Kampf den Kranz auf sicher, was ihre Stärke unterstreicht. Mit fünf Siegen und drei Niederlagen darf sich das Notenblatt von Damian Ott sehen lassen. Als Preis entschied er sich als «Hölziger», Ott ist gelernter Zimmermann, für eine Vitrine mit Schwingermotiv.