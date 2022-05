Bruno Cozzio spendet den Brunnen beim St.Galler Kantonalen in Wil

Schwingen Ein Baum wird zum Brunnen: So kommt der Stamm einer Kirchberger Weisstanne am Kantonalschwingfest in Wil besonders zur Geltung Bei einem Schwingfest steht neben den Sägemehlringen ein Brunnen, das gehört sich so. Natürlich auch beim diesjährigen St.Galler Kantonalschwingfest in Wil. Gespendet hat diesen Kantonsrat und Förster Bruno Cozzio. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 17.05.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Cozzio, Mitte, mit den beiden Machern des Brunnens für das St.Galler Kantonalschwingfest in Wil. Links Lehrling Nico Weber, rechts Forstwart Martin Hürlimann. Bild: Beat Lanzendorfer

Sägemehl und Brunnen: Diese zwei Dinge gehören zur Grundausstattung einer Schwingarena. Für das St.Galler Kantonalschwingfest vom 29. Mai in Wil benötigt es 138 Kubikmeter Sägemehl. Dies entspricht ungefähr einem Gewicht von 36 Tonnen – bei der Anlieferung. Bei Regen oder wenn die Ringe zwecks Verhinderung des Staubes bewässert werden, kann sich das Gewicht schnell einmal verdoppeln.

Nicht ganz so schwer ist der Brunnen, an dem sich die Schwinger erfrischen oder nach dem Kampf waschen können. Dieser wurde extra für das Fest aus einer Weisstanne hergestellt. Ursprünglich wog der Stamm 1,6 Tonnen, nachdem drei Tage Arbeit aufgewendet wurden und daraus ein Brunnen entstanden ist, wiegt das Werk noch rund 800 Kilogramm.

Die Weisstanne stand an der Grenze zum Kanton Thurgau

Spender des Brunnens ist Bruno Cozzio. Als Revierförster hat er eine tiefe Beziehung zum Rohstoff Holz. Der gespendete Baum ist dennoch ein besonderer: «Die Weisstanne, aus dem der Brunnen gemacht wurde, stand in der Engi. Es ist jenes Gebiet, das zur Gemeinde Kirchberg gehört und direkt an der Grenze zur Thurgauer Gemeinde Rickenbach liegt.»

Und weil zum Forstrevier Uzwil auch Jonschwil, Zuzwil und Teile der Gemeinde Kirchberg gehören, zählt der ehemalige Standort des Baumes zum Einzugsgebiet von Revierförster Bruno Cozzio. Die Weisstanne wurde aber nicht extra für das St.Galler Kantonale gefällt, das sei im Zuge einer regulären Durchforstung erfolgt. Bruno Cozzio sagt:

Kantonsrat und Revierförster Bruno Cozzio. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir wollten einen Baum, der möglichst nahe bei Wil gewachsen ist.»

Der Stamm habe eine schöne Wellenform, was in der holzverarbeitenden Industrie weniger gefragt sei, bei einem Brunnen hingegen gut zur Geltung komme.

Brunnenbau ist eine willkommene Abwechslung

Der Kantonsrat, er war 2020/2021 als Kantonsratspräsident höchster St.Galler, legt Wert auf die Feststellung, dass er zwar der Spender ist, nicht aber der Macher des Brunnens. Das hätten Forstwart Martin Hürlimann und der Auszubildende Nico Weber erledigt.

Martin Hürlimann ist seit rund 40 Jahren Forstwart im Forstbetrieb Staatswald und hat Erfahrung im Brunnenbau. «Wir fertigen hier am Standort des Werkhofes in Oberuzwil jährlich etwa zwei Brunnen an», sagt Cozzio. Und nicht nur Brunnen, auch Tische, Stühle und Bänke, die an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen.

«Diese Arbeit ist für uns eine willkommene Abwechslung und bietet uns die Gelegenheit zu zeigen, was man aus Holz alles machen kann.»

Eng mit dem Schwingen verbunden

Als Ehrenmitglied und ehemaliges Vorstandsmitglied des Schwingerverbandes St.Gallen und Umgebung ist der einstige Aktivschwinger Bruno Cozzio noch heute mit dem Schwingsport verbunden.

So übernahm er im letzten Jahr bereits zum vierten Mal das OK-Präsidium des Olma-Schwingets in St.Gallen. Zu seiner Zeit als Aktiver in den Achtziger- und Neunzigerjahren sagt er lachend: «Mein Talent war überschaubar, ich bin mehr geschwungen worden.»

Wie gut sich «sein» Brunnen beim St.Galler Kantonalen in Wil bewährt, davon kann sich Bruno Cozzio selbst überzeugen. Als Gabenspender wird er am 29. Mai in Wil als Gast vor Ort sein.

Hier gibt es mehr Informationen zum St.Galler Kantonalschwingfest in Wil.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen