St.Galler Schwinger überzeugen im Glarnerland

Schwingen Die Traummarke kommt näher: Nöldi Forrer holt beim Glarner Kantonalen seinen 148. Kranz - gewonnen wurde das Fest vom Bündner Armon Orlik Die St.Galler holen neun Kränze beim Glarner Kantonalen in Netstal. Zu ihnen gehört Nöldi Forrer. Im Schlussgang standen sich der Bündner Armon Orlik sowie der Toggenburger Werner Schlegel gegenüber. Orlik legte Schlegel nach wenigen Sekunden ins Sägemehl. Pascal Schönenberger 06.06.2022, 19.38 Uhr

Nöldi Forrer zeigt sich überglücklich über seinen Kranzgewinn im Glarnerland. Bild: Lorenz Reifler

Die St.Galler Schwinger präsentieren sich weiterhin in guter Form. Den Festsieg beim Glarner Kantonalen müssen sie zwar dem Bündner Armon Orlik überlassen, der den 19-jährigen Hemberger Werner Schlegel nach wenigen Sekunden ins Sägemehl befördert.

Die Mannschaftsbilanz hingegen lässt sich sehen. Neun der 23 Kränze gehen in den Kanton St.Gallen. Darunter jener für Nöldi Forrer, der sein Gesamttotal auf 148 hinaufschraubt.

Werner Schlegel erneut im Schlussgang

Nach der Schlussgangteilnahme am Thurgauer Kantonalschwingfest, dem Festsieg am St.Galler Kantonalen in Wil, folgte am Pfingstmontag die dritte Teilnahme in einem Schlussgang an einem Kranzfest der laufenden Saison.

Der 19-jährige Toggenburger Werner Schlegel beeinflusst das Geschehen im Nordostschweizer Sägemehl fast nach Belieben. Mit seiner abgeklärten und offensiven Schwingweise bringt er seine Gegner arg in Bedrängnis und auch zu Boden. Trotz der Startniederlage gegen den Berner Gast Adrian Walthert konnte sich Schlegel nach fünf Gängen für den Schlussgang qualifizieren.

Reto Landolt, Marco Oettli, Christian Biäsch und Beda Arztmann mussten sich von Gang zwei bis fünf das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Dank dieser Leistung begegnete er im Schlussgang Armon Orlik, welcher jedoch nicht lange zögerte und den Zimmermannslehrling im ersten Zug mit Kurz besiegen konnte. Schlegel holte mit dem vierten Schlussrang den vierten Kranz der laufenden Saison. Eine Bilanz, welche nur wenige der Konkurrenten ausweisen können.

Nöldi Forrer sichert sich Kranz Nr. 148

Ebenfalls im vierten Schlussrang klassierte sich Schwingerkönig Nöldi Forrer. Der Käsermeister verpasste am St.Galler Kantonalen um einen Viertelpunkt den Kranz. So wie es aussieht, hat er die bittere Enttäuschung gut verdaut und konnte sich optimal auf das Schwingfest in Netstal vorbereiten.

Mit vier Siegen und zwei gestellten Gängen gegen die Gebrüder Mario und Domenic Schneider kommt der Eidgenosse seinem Ziel 150 Kränze immer näher. Die grösste Überraschung schaffte Forrer im vierten Gang mit dem Sieg über Roger Rychen.

Insgesamt sicherten sich die St.Galler Schwinger neun Kränze im Glarnerland. Pirmin Gmür (4e), Reto Schlegel (4h), Dean Burch (5a), Kjetil Fausch (5b), Damian Ott (5e), Urban Raschle (6a) und Adrian Elmer (6b) heissen die weiteren Kranzgewinner in Netstal.

Urban Raschle aus Balzers konnte zum ersten Mal vor die Kranzdamen knien. Was für eine Ehre für den Mann aus dem Fürstentum Liechtenstein, der noch vor Wochenfrist trotz guter Leistung, wegen einer Niederlage im letzten Gang in Wil, den Kranz verpasste. Der Technische Leiter der St.Galler, Martin Glaus, kann sich auf die kommenden Kranzfeste mit seinem St.Galler Team freuen.

Bereits am kommenden Sonntag findet in Untervaz mit dem Bündner-Glarner Kantonalschwingfest das fünfte Kranzschwingfest in der Nordostschweiz statt. Die St.Galler dürften auch dann ein Wort um den Sieg mitreden.

Hier sind die Resultate zu finden.