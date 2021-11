Niederbüren: Toggenburger Schwinger ehren Damian Ott und Co.

Schwingen Die Toggenburger Schwinger ehrten die Helden einer aussergewöhnlichen Saison – und einen der Väter des Erfolgs 87 Delegierte liessen an der Versammlung in Niederbüren die Erfolge von Damian Ott und Co. nochmals Revue passieren. Geehrt wurde auch einer, der sonst eher im Hintergrund steht. Pascal Schönenberger 17.11.2021, 12.00 Uhr

Hans Trummer, Technischer Leiter der Nachwuchsschwinger, wurde in die Garde der Ehrenmitglieder aufgenommen. Bild: Pascal Schönenberger

«Ich hätte nie gedacht, dass ich an meiner vierten Delegiertenversammlung einen Kilchberg-Sieger begrüssen darf.» Jakob Roth, Präsident der Toggenburger Schwinger, meinte Damian Ott, als er diesen Satz an der Delegiertenversammlung in Niederbüren sagte. Zum Triumph in Kilchberg kamen für Ott in diesem Jahr auch Siege auf dem Weissenstein und am Schwarzsee.