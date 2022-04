Karin Stillhard ist Gabenchefin beim St.Galler Kantonalen in Wil

St.Galler Kantonales Die Frau unter den Schwingern: Im Hintergrund arbeiten viele für das Schwingfest – beispielsweise beim Zusammentragen der Gaben Der Sieger des St.Galler Kantonalen am 29. Mai in Wil geht mit Muni Camino nach Hause. Für die übrigen Preise ist Gabenchefin Karin Stillhard zuständig. Beat Lanzendorfer 27.04.2022, 14.00 Uhr

Noch ist ein Grossteil der von Gabenchefin Karin Stillhard gesammelten Preise verpackt. Am 29. Mai werden sie in einem Gabentempel präsentiert. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Schwinger, die beim St.Galler Kantonalschwingfest in Wil zusammengreifen, dürfen sich auf einen reichhaltigen Gabentempel freuen. Noch können die Gaben ihre Schönheit zwar nicht entfalten, das ändert sich aber spätestens einige Tage vor dem 29. Mai.

Dass die Schwinger so grosszügig beschenkt werden können, liegt an einer Frau. Karin Stillhard ist Gabenchefin des schwingerischen Grossanlasses und seit Monaten an der Arbeit.

Eine Frau hat eine Frau angefragt

Die Männer stehen beim St.Galler Kantonalschwingfest Ende Mai in Wil zwar im Mittelpunkt. Ohne die vielen Frauen im Hintergrund wäre dieses aber einiges schwieriger zu bewältigen. Eine der Macherinnen ist Gabenchefin Karin Stillhard. Sie ist Mitglied des Stadtturnvereins Wil, der zusammen mit dem Schwingclub Wil das Kantonale auf die Beine stellt.

Auf die Frage, weshalb eine Frau diese Funktion ausübt, sagt Karin Stillhard: «Judith Fuchs ist Vizepräsidentin des St. Galler Kantonalen. Weil wir uns schon lange kennen und schon ein paar Anlässe zusammen organisiert haben, ist sie auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Lust hätte Gabenchefin zu werden. Ich habe spontan zugesagt.» Es brauche gut 200 Gaben, so dass sich am Ende des Festes jeder Schwinger am Gabentempel etwas aussuchen könne.

Die Arbeit begann vor neun Monaten

Das Sammeln von Gaben begann im August 2021, als Karin Stillhard viele Firmen angeschrieben hat. Zwei Monate später hakte sie mit einer telefonischen Anfrage nach. Das habe gut funktioniert. Sie sagt:

Gabenchefin Karin Stillhard Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Firmen waren sehr aufgeschlossen. Wir hatten viele Unternehmen, die keinen Bezug zum Schwingen haben, aber trotzdem eine Gabe spendeten.»

Dabei erwähnt die 51-Jährige jenen Wiler Fahrlehrer der bisher zum Schwingen keinen Kontakt hatte. «Er hat sich sehr über die Anfrage gefreut und spontan einen Barbetrag mit dem Wunsch gespendet, eine Glocke als Gabe zu kaufen. Das fand ich eine sympathische Geste, die ich in dieser Form nicht erwartet habe.»

Die wertvollsten Gaben seien natürlich die Lebendpreise, von denen Muni Camino einen Wert von mehreren tausend Franken hat. Die Gabenchefin erwähnt aber auch einen Whirlpool, über den sich ein Schwinger freuen darf. Und lachend sagt sie: «Könnte ich aktiv am Schwingfest teilnehmen, würde ich mich wohl für die Acrylbilder einer Künstlerin aus Mels oder für jene Bilder aus Holz und Metall entscheiden.» Eine Tissot-Uhr, zwar ein Herrenmodell, hat es ihr ebenfalls angetan.

Der Zeitaufwand ist nicht zu unterschätzen

Einen Grossteil der Gaben holt Karin Stillhard persönlich bei den Spendern ab. «Grössere oder zerbrechliche Gaben werden in der Woche des St.Galler Kantonalen direkt beim Festplatz angeliefert.» Eine Gabe komme sogar aus der Innerschweiz. «Die muss ich aber nicht abholen, das wird für mich erledigt.»

Das St.Galler Kantonalschwingfest findet am 29. Mai auf der Schul- und Sportanlage Sonnenhof in Wil statt. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Zeitaufwand für die Gabenchefin ist nicht zu unterschätzen. «Bis Ende des letzten Jahres wendete ich etwa einen Tag pro Woche dafür auf, aktuell sind es etwa zwei Tage.» Unterstützung erhält sie von ihrer Kollegin Irene Gehrig und OK-Mitglied Stefan Harder. «Und natürlich profitiere ich auch vom Netzwerk der Schwinger des Schwingclubs Club, die ihre Beziehungen spielen lassen.»

Obwohl Karin Stillhard das Schwingen bis vor einem Jahr nur aus dem Fernsehen kannte, hat sie mittlerweile so richtig Lust auf mehr bekommen. «Zwecks Anschauungsunterricht war ich im letzten Jahr mit einer Wiler Delegation beim Nordostschweizer Schwingfest in Mels. Es war eine super Atmosphäre, ich habe den Tag so richtig genossen. Es wäre schön, wenn wir am 29. Mai so eine Stimmung auch erleben dürfen.»

Der Endspurt hat begonnen

Knapp fünf Wochen vor dem Grossanlass beginnt für die Gabenchefin der Endspurt. «Die Gaben haben wir zu einem grossen Teil zusammen, jetzt werden sie noch mit dem Namen des Spenders versehen.» Die Arbeit in den vergangenen Monaten hat ihr Spass gemacht.

«Ich mache gerne neue Sachen und spannend fand ich es, neue Leute kennenzulernen.» Deshalb könnte sie sich durchaus vorstellen, sich in Zukunft wieder für ein ähnliches Amt zur Verfügung zu stellen. «Aber nur, wenn wir wieder so ein dynamisches OK haben, denn ich erhielt viel Unterstützung und durfte bei einem Problem Judith Fuchs oder OK-Präsident Martin Senn fast Tag und Nacht kontaktieren.»