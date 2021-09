Schwinger Damian Ott von der Bevölkerung empfangen

Schwingen Der Weiler Dreien feiert erneut – wiederum steht Schwinger Damian Ott dabei im Mittelpunkt Nach dem Weissenstein-Schwinget im Juli holte sich Damian Ott aus Dreien auch den Sieg auf dem Schwarzsee. Dies war für die Gemeinde Mosnang Grund genug, den jungen Schwinger zusammen mit dem Müselbacher Marcel Räbsamen erneut zu ehren. Pascal Schönenberger 09.09.2021, 08.21 Uhr

Damian Ott (vorne) und Marcel Räbsamen wurden am Mittwochabend in Dreien von der Bevölkerung willkommen geheissen. Bild: Pascal Schönenberger

Nach dem Überraschungssieg im Juli am Weissenstein-Schwinget doppelte Damian Ott am vergangenen Sonntag am Schwarzsee nach und gewann das zweite Bergkranzfest. Dies war für die Gemeinde Mosnang ein erneuter Grund, um den stärksten Einwohner wiederum zu empfangen.