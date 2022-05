Werner Kuratli vor dem St.Galler Kantonalschwingfest in Wil

Für das St.Galler Kantonalschwingfest am 29. Mai auf der Sportanlage Sonnenhof in Wil werden rund 5000 bis 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Der Vorverkauf ist angelaufen. Dabei zeichnet sich ab, dass die Tickets begehrt sind. Sitzplatztickets können ausschliesslich via Website des Veranstalters auf www.wil2022.ch erworben werden. Stehplatztickets sind am Hauptsitz der Raiffeisenbank Wil und Umgebung an der Bronschhoferstrasse 11 in Wil erhältlich.

Am St.Galler Kantonalschwingfest am 29. Mai wird zusätzlich eine Tageskasse in Betrieb sein. Beim Nachwuchsschwingfest am selben Ort tags zuvor geniessen die Besucherinnen und Besucher freien Eintritt. (bl)