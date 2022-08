Schwingen «Die Erfüllung eines Traums»: Der Gähwiler Patrick Kurmann darf ans Eidgenössische Patrick Kurmann ist einer von zwei Neukranzern des Nordostschweizer Schwingerverbandes, der die Selektion für das Eidgenössische im Sack hat. Er und weitere 65 Schwinger fahren am Freitag nach Pratteln, wo sie beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest die Nordostschweiz vertreten. Beat Lanzendorfer 22.08.2022, 17.00 Uhr

Patrick Kurmann (rechts) auf der Schwägalp am 14. August beim Gang gegen Patrick Räbmatter. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Januar war das Eidgenössische für Patrick Kurmann noch weit weg. Der 19-Jährige rückte in Frauenfeld in die Rekrutenschule ein und sorgte in der Küche während knapp fünf Monaten dafür, dass die Wehrmänner gut verpflegt sind.

Weil er in dieser Zeit nur eingeschränkt trainieren konnte, rechnete er nicht damit, dass es für den Saisonhöhepunkt Ende August in der Nordwestschweiz reicht. Er sagt: «Ich konnte unter der Woche nicht trainieren und war nur an den Wochenenden jeweils im Kraftraum.»

Der erste Kranz kam beim Heimschwingfest

Die Zeit in der Schweizer Armee hat Schwinger Kurmann aber nicht geschadet – im Gegenteil. Am 20. Mai aus dem Wehrdienst entlassen, holte sich der Schwinger des Schwingklubs Wil neun Tage später seinen ersten Kranz.

Dies ausgerechnet beim von seinem Schwingklub organisierten St.Galler Kantonalen in Wil. «Das hat mich riesig aufgestellt und gab mir viel Selbstvertrauen», sagt der gelernte Käser, der sich, wie bei einem Grossteil der Schwinger gewohnt, zurückhaltend äussert und wenig Aufsehen um seine Person macht.

In der Schwingerstube zu Hause in Gähwil. Viele der hier aufgehängten Trophäen hat Martin Kurmann, der Vater von Patrick, gewonnen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Start war gemacht, für eine Teilnahme am Eidgenössischen brauchte es aber noch ein weiteres Ergebnis. Die Bestätigung folgte Anfang Juli beim Appenzeller Kantonalen. Mit Rang 6b sicherte sich Patrick Kurmann seinen zweiten Kranz. Nach diesem Erfolg rechnete er zwar mit einer Selektion, es brauchte aber noch einen Monat Geduld, bis er auf der Liste der Selektierten seinen Namen fand.

«Ich habe mich darüber gefreut, denn eigentlich war in diesem Jahr mein Ziel, den ersten Kranz zu gewinnen. Dass es gleich zwei geworden sind und ich mir dadurch die Teilnahme am Eidgenössischen verdiente, ist umso schöner.»

Er möchte am Sonntag noch dabei sein

Für das Eidgenössische hat Patrick Kurmann ein klares Ziel: «Ich möchte am zweiten Tag noch dabei sein.» Von den rund 280 Schwingern müssen sich nach dem ersten Tag rund 30 Prozent verabschieden. Wer am zweiten Tag noch mitschwingen möchte, benötigt am Samstag sicher einen Sieg und nach vier Gängen sollte auf dem Notenblatt das Zwischentotal in etwa bei 36 Punkten liegen.

Die Leistung des Gähwilers ist trotz Trainingsrückstand beachtlich. Er ist nebst dem Schaffhauser Simon Winzeler einer von zwei Neukranzern der Nordostschweizer, der nach Pratteln darf. Das Kontingent der Nordostschweizer umfasst 66 Schwinger. Patrick Kurmann ist mit Jahrgang 2003 der Zweitjüngste. Jünger ist nur noch der Zürcher Gian Maria Odermatt mit Jahrgang 2004.

Der Gähwiler wird mit seinen Schwingerkollegen am Freitag anreisen und rund zehn Minuten von der Wettkampfstätte entfernt in einem Lagerhaus übernachten, das der Nordostschweizer Schwingerverband für seine Schwinger gemietet hat. Vor drei Jahren sah das Programm des damals 16-Jährigen noch etwas anders aus: «Ich bin mit zwei Kollegen nach Zug gefahren und habe die Atmosphäre auf den Rasensitzplätzen genossen. Dass ich jetzt selber im Ring stehen darf, ist wie die Erfüllung eines Traums.»

Auch im Beruf erfolgreich unterwegs

Der gelernte Käser ist auch im Beruf erfolgreich unterwegs. Bild: PD

Kurz nach dem Eidgenössischen steht für den Käser ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. Als zweitbester Käser der letztjährigen Regioskills gehört er zum neunköpfigen Teilnehmerfeld, das die Ostschweiz bei den Swiss Skills vom 7. bis 9. September auf dem Gelände der Expo in Bern vertreten darf. Der 186 Zentimeter grosse und 105 Kilogramm schwere Athlet setzt somit nicht nur im Schwingen zu einem Höhenflug an, auch im Beruf hat er einige Konkurrenten hinter sich gelassen.