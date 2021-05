Schwingen Das Toggenburger Verbandsschwingfest endet ohne Überraschung - Schlegel war nicht zu schlagen Der 18-jährige Hemberger Werner Schlegel lässt auch in Jonschwil nichts anbrennen und gewinnt sein viertes U20-Schwingen in Serie. Beat Lanzendorfer 29.05.2021, 22.38 Uhr

Werner Schlegel war nicht zu schlagen und gewann sein viertes Fest in Folge auf souveräne Art und Weise.

Werner Schlegel schwingt im Moment in einer eigenen Liga. Weil die Aktivschwinger zurzeit zum Nichtstun verdonnert sind, hat der Verband in dieser Saison die U20-Schwingen ins Leben gerufen, damit sich wenigstens der Nachwuchs ab Jahrgang 2001 bei Wettkämpfen in Form halten kann.

Und dort lässt der 18-Jährige aus dem Hemberg der Konkurrenz wenig Entfaltungsmöglichkeiten. In Jonschwil reihte er am Samstag sechs Siege in sechs Gängen aneinander. Fünfmal davon erschien die zehn auf seinem Notenblatt. Einzig im vierten Gang gegen den Kirchberger Tobias Schönenberger musste er sich mit einer 9.75 begnügen.

Im Schlussgang gegen Manuel Bollhalder

Der Schlussgang war auf zehn Minuten angesetzt. So lange benötigte Schlegel allerdings nicht, um Manuel Bollhalder aus Flawil ins Sägemehl zu legen. Nach 1.08 Minuten war der Kampf mit einem Kurz mit Nachdrücken beendet. Schlussgangteilnehmer Manuel Bollhalder beendete das Fest nach dieser Niederlage im Rang 5.

Mit einem Gestellten gestartet, verdiente er sich den letzten Kampf des Tages mit vier Siegen, drei davon mit der Maximalnote. Zu überzeugen vermochten auch Andreas Niederer (2), Gähwil, Ramon Baumgartner (3), Niederglatt, und Manuel Lüthi (4), Pfäffikon ZH, sowie Patrick Kurmann (9a), Gähwil. Sie verliessen den Platz wie Schlegel ohne Niederlage, vergaben aber eine mögliche Schlussgangteilnahme wegen eines oder mehrerer Gestellten.

Eine Platzierung im einstelligen Bereich schafften auch Ueli Bleiker, Ulisbach (6c) und Tobias Schönenberger, Kirchberg (7d). Insgesamt gingen auf der Schulanlage Degenau 65 Nachwuchsschwinger an den Start.

Schwierige Bedingungen bis zur Durchführung

Als Organisator dieses etwas anderen Toggenburger Verbandsschwingfestes trat die Männerriege Jonschwil auf. Sie erhielt an der Delegiertenversammlung des Toggenburger Schwingerverbandes im Jahre 2018 die Zustimmung zur Durchführung im Jahre 2020. Weil im letzten Jahr sämtliche Schwingfeste wegen der Coronapandemie nicht stattfinden konnten, wurde der Anlass auf den letzten Sonntag im April 2021 verschoben.

Vor fünf Wochen waren die Lockerungen allerdings noch nicht so weit fortgeschritten, deshalb musste das Fest erneut verschoben werden. Beim dritten Anlauf hat es geklappt, darüber freuten sich auch die Mitglieder der Männerriege. Ein Haken hatte die Angelegenheit trotzdem: Zuschauer waren keine zugelassen.

Wer trotzdem dabei sein wollte, konnte sich via Livestream zuschalten. Als Kommentatoren stellten sich Schwingerkönig Jörg Abderhalden und Eidgenosse Gerry Süess zur Verfügung. Beide hatten sichtlich Spass, die Zuschauer nicht nur über das Geschehen vor Ort zu informieren, sie lieferten auch diverse Anekdoten aus ihrer Aktivzeit.

Der Präsident zeigt sich glücklich

Am Ende des Tages zeigte sich Köbi Roth, Präsident des Toggenburger Schwingerverbandes glücklich über den Ablauf des Festes: «Die Organisatoren waren beileibe nicht zu beneiden. Umso mehr freue ich mich, dass alles reibungslos über die Bühne gegangen ist.»

Das nächste Toggenburger Verbandsschwingfest findet 2022 in Magdenau statt. Dazu Köbi Roth abschliessend: «Ich hoffe, dass wir in einem Jahr ein Fest ohne Einschränkungen erleben dürfen.»

Die Rangliste sowie die Statistik sind hier zu finden.