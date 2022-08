SCHWINGEN Das gab es seit 1989 nicht mehr: Gleich drei Sieger beim Rickenschwinget Zwar fehlten die grossen Namen beim 63. Zusammengreifen auf dem Ricken weitgehend. Dennoch war die Spannung gross. Nach einem gestellten Schlussgang waren mit Joel Kessler, Tobias Riget und Andreas Niederer aus Gähwil drei Schwinger im ersten Rang klassiert. Willi Giger/Simon Dudle 01.08.2022, 10.56 Uhr

Joel Kessler war nicht der einzige Sieger auf dem Ricken. Bild: Franz Steiner

Beim Blick auf die Teilnehmerliste des diesjährigen Rickenschwingets fehlten die grossen Namen fast gänzlich. Sie waren am zeitgleich stattfindenden Brünigschwinget, wo es der Hemberger Werner Schlegel in den Schlussgang schaffte. Dort war der 19-Jährige dem Sieg nahe, verlor aber schliesslich doch und klassierte sich im vierten Rang.

Aber auch auf dem Ricken kamen die Freunde des Schwingsports am Sonntag auf ihre Rechnung. Es war ein Sehen und Gesehenwerden unter den 2200 Zuschauern. Es gehört zur Tradition, dass sich der «höchste» St.Galler, also der Kantonsratspräsident, unter das Publikum mischt. Es lag dieses Jahr an Jens Jäger, mittels launiger Rede die Grussworte zu überbringen.

Die 2200 Zuschauer wohnten auch der Alphorn- und Fahnenschwingervorträge bei. Bild: Franz Steiner

In den Spuren des Vaters und Grossvaters

Und im Sägemehl? Bereits im Anschwingen gab es die ersten Überraschungen. So bodigte Tobias Riget aus Schänis mit einem Lätz den einzigen Eidgenossen im Feld der 99 Schwinger, Stefan Burkhalter aus Homburg.

Der 25-jährige Joel Kessler aus Siebnen – schon sein Vater und Grossvater namens Hans Kessler schwangen regelmässig auf dem Ricken – zeigte früh an, dass er um den Tagessieg ein Wörtchen mitreden würde. Der Modellathlet musste zwar im vierten Durchgang Marco Good aus Sargans einen Gestellten zugestehen, schaffte aber den Einzug in die finale Entscheidung.

Der Schlussgang zwischen Joel Kessler (links) und Pirmin Gmür endete trotz intensiven Kampfs gestellt. Bild: Franz Steiner

Umkämpfter Schlussgang

Im letzten Kampf des Tages traf Kessler auf Pirmin Gmür aus Amden, der auf dem Ricken nach 2017 zum zweiten Mal im Schlussgang stand. Letzterer versuchte es einige Male mit seinem Spezialschwung am Boden, drang damit aber nicht durch. Der Schlussgang endete schliesslich gestellt.

Ueli Steiner war mit seiner Küchencrew für den «Ricken-Spatz» verantwortlich. Seine Arbeit begann am Sonntagmorgen um 4.45 Uhr. Bild: Franz Steiner

Davon profitierten zwei andere. Einer von ihnen ist Tobias Riget. Nach einer enttäuschenden Saison mit Verletzungen und Schmerzen hatte der amtierende Technische Leiter der gastgebenden «Rapperswiler» den Ricken und die Saison eigentlich bereits abgeschrieben, meldete sich aber kurzfristig nach. Riget steigerte sich von Gang zu Gang und verpasste den Finaleinzug nur um einen Viertelpunkt. Wegen des gestellten Schlussgangs genügte dies trotzdem zum Sieg.

Der schwingkundige alt Nationalrat Köbi Büchler (Mitte) in angeregtem Gespräch beim Apéro. Bild: Franz Steiner

Ein Gähwiler im ersten Rang

Aus Toggenburger Sicht stach der dritte Sieger, Andreas Niederer aus Gähwil, ins Auge. Er verdiente sich diese Ehre mit einem unerwarteten Sieg über den Zürcher NOS-Kranzer Marco Nägeli. Auch er stand im ersten Rang, ohne am Schlussgang teilgenommen zu haben.

Zuletzt drei Sieger auf dem Ricken hatte es im Jahr 1989 mit Hans Hämmerli, Hans Oertig und Kurt Schneiter gegeben.

Beim Steinstossen: Favorit Martin Limbacher (Bild) musste sich diesmal mit dem Ehrenplatz zufriedengeben. Er wurde überflügelt von Urs Hutmacher, der in der Qualifikation den 27 Jahre alten Rekord mit dem 45-Kilo-Stein um wenige Zentimeter auf 5,18 Meter verbesserte. Bild: Franz Steiner