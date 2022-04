Werner Schlegel und Martin Roth gewinnen Verbandsschwingfest

Schwingen Arbeitskollegen teilen sich den Sieg vom Rapperswiler Verbandsschwingfest Am Sonntag fand das zweite Vorbereitungsschwingfest auf St. Galler Boden statt. 54 Schwinger kämpften am Rapperswiler Verbandsschwingfest in Wagen um den Tagessieg. Werner Schlegel teilt sich den Festsieg mit dem Appenzeller Eidgenossen Martin Roth. Pascal Schönenberger 11.04.2022, 10.25 Uhr

Auch wenn Werner Schlegel (blaues Hemd) nicht im Schlussgang war, konnte er sich in Wagen als Festsieger feiern lassen. Bild: Pascal Schönenberger (Kilchberg, 25. September 2021)

In wenigen Wochen startet die Kranzschwingfest Saison 2022. Im Vorfeld sind die Verbandsschwingfeste, die jeweils im April durchgeführt werden, die wohl wichtigsten Anlässe. Viele Schwinger starten dabei in ihre eigene Schwingsaison und können sich langsam an die kommenden wichtigen Feste herantasten.

Weiter dient es auch als Standortbestimmung nach dem langen und harten Wintertraining zu bestimmen und sie zeigen auf, wo die Schwinger noch Verbesserungen im Hinblick auf die kommenden Feste vornehmen müssen.

Räbsamen und Schlegel gehören zur Nordostschweizer Spitze

So starteten am Sonntag in Wagen 54 Schwinger am Rapperswiler Verbandsschwingfest, das genau einer dieser wichtigen Vorbereitungswettkämpfen ist. Mit von der Partie waren mehrere Toggenburger Schwinger.

Marcel Räbsamen und Werner Schlegel, welche vor Wochenfrist bereits in Oberriet in die Saison starteten, waren ebenfalls vor Ort. Beide Sennenschwinger zeigten auch an diesem Fest, dass sie zur Nordostschweizer Spitze gehören und beeinflussten das Fest regelrecht.

Marcel Räbsamen qualifizierte sich dank seinen vier Siegen und einem gestellten Gang für den Schlussgang. Werner Schlegel seinerseits musste nach einem harzigen Start am Morgen viele Punkte aufholen, was ihm auch gelang.

Zwei Sieger am Verbandsschwingfest

Martin Roth (links) feierte mit seinem Arbeitskollegen Werner Schlegel den Festsieg am Rapperswiler Verbandsschwingfest 2022. Bild: Pascal Schönenberger

Im Schlussgang duellierten sich Marcel Räbsamen und der Appenzeller Eidgenosse Martin Roth. Nach 6.43 Minuten konnte der Appenzeller den Toggenburger bezwingen und den Festsieg gemeinsam mit Werner Schlegel feiern.

Der Zimmermannlehrling Schlegel war nach fünf Gängen mit der gleichen Punktzahl wie sein Arbeitskollege Roth platziert. Dank des Siegs mit der Maximalnote 10 im letzten Gang, konnte er seine Aufholjagd mit dem Sieg mit seinem Mitarbeiter feiern. «Ich verpasste zwar den Start in das Schwingfest, bin jetzt aber mit dem Sieg mit Martin Roth zusammen sehr glücklich», sagte Werner Schlegel nach dem Schwingfest.

Sieben Auszeichnungen für die Toggenburger

Insgesamt reisten die Toggenburger mit dem Festsieg und sieben Auszeichnungen nach Hause. Martin Egli und Patrick Kurmann für den Schwingclub Wil, Pascal Heierli und Ueli Bleiker für den Schwingclub Wattwil und Manuel Bollhalder für den Schwingclub Flawil sicherten sich nebst Räbsamen und Schlegel die Auszeichnungen.

Für Urban Götte, den Chef der Toggenburger Schwinger, ist dies sicherlich ein geglückter Saisonstart. Denn bereits eine Woche nach Ostern starten die jungen Toggenburger am eigenen Verbandsschwingfest in Magdenau und holen dort die letzten Erfahrungen vor dem Start in die Kranzfestsaison.