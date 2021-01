Schwingclub Wil Marcel Räbsamen geht es wie den vielen anderen Schwingern in der Schweiz auch: Er möchte endlich wieder in den Sägemehlring zurückkehren Der 20-jährige Müselbacher Marcel Räbsamen kann seit mehr als einem Jahr nicht mehr seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen – das drückt auch bei ihm auf die Moral. Beat Lanzendorfer 25.01.2021, 12.00 Uhr

Da war die Schwingerwelt noch in Ordnung. Damian Otto, Dreien, Marcel Räbsamen, Müselbach, und Daniel Bösch, Zuzwil (von links) bei ihrem Empfang nach der Rückkehr vom Eidgenössischen im August 2019 in Zug. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Müselbacher Marcel Räbsamen ist nicht verletzt und fühlt sich soweit topfit. Trotzdem darf der 20-jährige Schwinger nicht seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, denn Schwingen gehört zu jenen Sportarten, die am meisten unter den Coronamassnahmen zu leiden haben.

Anfang 2020 fanden zwar noch ein paar wenige kleinere Schwingfeste statt, seit mittlerweile knapp zwölf Monaten sind die starken Männer aber zum Nichtstun verdammt.

Im Fall des Müselbachers, Mitglied des Schwingclubs Wil, liegt der letzte Ernstkampf sogar noch weiter zurück. «Letztmals stand ich im September 2019 im Sägemehl.» Zum einen sei es das interne Klubschwingen des Schwingclubs Wil gewesen, zum anderen das Schwingfest auf der Wolzenalp. Bei diesem holte sich Marcel Räbsamen den achten Platz. Als Sieger ging am 1. September 2019 der inzwischen vom Schwingsport zurückgetretene Zuzwiler Daniel Bösch hervor.

Sein Stern ging 2019 auf

Apropos 2019: Es war das Jahr, in dem der Stern von Marcel Räbsamen so richtig aufging. Mit Kränzen beim Zürcher, St.Galler und Schaffhauser Kantonalen holte er sich die Qualifikation für das Eidgenössische in Zug. Bei diesem blieb er dann als einer von wenigen Schwingern ungeschlagen.

Marcel Räbsamen, Schwinger aus Müselbach. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit seinen 18 Jahren wusste er zu überzeugen, auch wenn es nach vier Gestellten nicht für die Teilnahme am zweiten Wettkampftag reichte. «Es war trotzdem ein riesiges Erlebnis, vor mehreren zehntausend Zuschauern schwingen zu dürfen.»

Statt sich auf die folgende Saison vorzubereiten, ging es am 11. Januar 2020 zuerst einmal in die Rekrutenschule nach Gossau. «Weil den Militärangehörigen in den Kasernen mittlerweile ein Kraftraum zur Verfügung steht, konnte ich mich gut auf die letztjährige Schwingsaison vorbereiten. Dann kam der Lockdown am 13. März 2020, der auf einen Schlag alles verändert hat.»

Statt zu schwingen, den Wachtmeister abverdient

Die Schwinger gehörten zu denjenigen, welche die drastischen Einschränkungen hautnah zu spüren bekamen, ganz besonders der gelernte Dachdecker. Heute kann er darüber lachen, im April/Mai 2020 war er aber nicht so begeistert, weil das Coronaviurs auch auf seine militärische Karriere Einfluss hatte.

«Nach der Rekrutenschule als Füsilier wollte ich ins Privatleben zurückkehren», sagt Marcel Räbsamen. Dann konfrontierte mich der Major aber mit der Aussage: «Wenn keine Schwingfeste stattfinden, kann ich Sie ja gut behalten. Da ahnte ich Böses.» Genau so kam es: Der Müselbacher «durfte» weitere vier Monate im Militär bleiben und hat in der Zwischenzeit den Wachtmeister abverdient.

Im kommenden März wartet nun noch sein erster Wiederholungskurs, dann möchte er aber endlich auch im Schwingen wieder einmal angreifen, obwohl er nicht wirklich weiss, wie es effektiv weitergeht.

Er möchte noch weitere zehn Kilogramm zulegen

Er sagt: «Zurzeit dürfen die Aktiven noch nicht in den Schwingkeller.» Ihnen bliebe nichts anderes übrig, als sich individuell vorzubereiten. Bei ihm stehe viel Krafttraining auf dem Programm und zwischendurch gehe er auch joggen. Den Hometrainer kenne er mittlerweile auch in- und auswendig.

Das Krafttraining hat dazu geführt, dass Marcel Räbsamen mit seiner Grösse von 189 Zentimetern 105 Kilogramm auf die Waage bringt. Er möchte zwar noch einmal etwas zulegen, sich dafür zu motivieren, sei aber nicht einfach. «Immer nur alleine trainieren, kann es auf die Dauer halt nicht sein.»

Ein detailliertes Programm hat er nicht

Marcel Räbsamen wäre körperlich zwar bereit für die kommende Schwingsaison, mental sei es aber enorm schwierig, weil die Unsicherheit weiterhin gross ist. Sollten Schwingfeste stattfinden, so würde er wohl Ende April mit dem Toggenburger Verbandsschwingfest in die Saison starten.

Bei den weiteren Festen würde er sich gerne die Qualifikation für die beiden Saisonhöhepunkte sichern. Es wären dies das im letzten Jahr verschobene Jubiläumsschwingfest in Appenzell zum 125-Jahr-Jubiläum des Eidgenössischen Schwingerverbandes am 5. September sowie drei Wochen später das 17. Kilchberger Schwinget, das nur alles sechs Jahre stattfindet.

Bei beiden Anlässen sei nur eine begrenzte Zahl Schwinger teilnahmeberechtigt. «Die Hürden sind sogar noch höher als die Qualifikation für ein Eidgenössisches», erklärt Marcel Räbsamen.

Ohne Publikum fehlt die Atmosphäre

Der Eidgenössische Schwingerverband möchte die Saison 2021 unbedingt durchführen, notfalls seien sogar Pläne in der Schublade, bei denen Feste ohne Zuschauer über die Bühne gehen sollen.

Was meint ein Aktiver wie Marcel Räbsamen zu dieser Möglichkeit? «Am liebsten möchte ich Schwingen. Keine Frage, ohne Zuschauer fehlt aber die Atmosphäre. Für uns Schwinger wäre es etwas ganz anderes.»

Und weil er sich bei schwierigen Situationen im Ring durch einen Zuspruch aus dem Publikum häufig noch aus einer misslichen Lage befreien konnte, würde ihm die Unterstützung von aussen zweifellos fehlen.

«Ich bin froh, muss ich diese Entscheidung nicht fällen», sagt Marcel Räbsamen, bevor er sich für eine weitere Einheit in den Kraftraum verabschiedet.

Martin Kurmann, Gähwil, Präsident kantonal St.Galler Schwingerverband. Bild: Beat Lanzendorfer