Schwere Zeit für Alters- und Pflegezentren – Wie gehen Pflegeinstitutionen mit den Vorschriften rund um Covid19 um Sechs Alters- und Pflegezentren aus der Region ermöglichen Einblicke in ihren vergangenen und aktuellen Alltag. Die Umfrage zeigt, dass alle Institutionen ihren Weg im Umgang mit den Vorschriften gefunden haben. Die Herausforderungen für Heimleitungen, Mitarbeitende, Angehörige aber vor allem auch für die Bewohnerinnen und Bewohner waren, sind und bleiben gross. Natascha Gmür 27.07.2020, 05.00 Uhr

Die Pflegenden und Betreuenden halfen den Bewohnenden bei der Kommunikation mit ihren Liebsten. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Die Alters-und Pflegeheime haben es in Zeiten der Coronapandemie nicht leicht. Zuerst wurden Besuche von ausserhalb verboten. Nun tragen die einzelnen Institutionen die Verantwortung, was bedeutet, dass es keine einheitlichen Regelungen mehr gibt. Die Bewohnerinnen und Bewohner gehen mehrheitlich gut mit der schwierigen Situation um. Das hat die Nachfrage bei verschiedenen Einrichtungen ergeben. Die Mitarbeitenden haben passende und teils kreative Lösungen im Umgang mit den Schutzmassnahmen gefunden.

In sämtlichen Einrichtungen werden bei Verdachtsfällen laufend Tests veranlasst. In fünf der sechs befragten Einrichtungen sind glücklicherweise alle Tests negativ ausgefallen. Als keine Besuche mehr möglich waren, halfen die Einrichtungen ihren Bewohnerinnen und Bewohnern dabei, per Skype, Facetime, Brief, Telefon, E-Mail, Flyern oder Plakaten mit ihren Liebsten in Kontakt zu bleiben.

In einer späteren Phase wurde in sämtlichen Einrichtungen Begegnungsorte geschaffen, wobei sich die Personen wenigstens durch ein Plexiglas sehen konnten. Für diese provisorischen Begegnungsorte galten genaue Zeitfenster und Verhaltensregeln sowie strenge Hygiene- und Abstandsmassnahmen für die Besucher.

Besucherbox in Wattwil eingerichtet

Das Alters- und Pflegeheim Risi in Wattwil hatte die Idee zur Besucherbox und richtete diese sehr schnell ein, worüber viele Medien berichteten. So war die Risi das einzige Alters- und Pflegeheim, in welcher es keine Phase gab, in der keine Besuche möglich waren.

Zudem bestand von Anfang an auch die Möglichkeit, via Skype zu kommunizieren. Sowohl Besucher wie auch Heimbewohner hätten aber die Möglichkeit der Besucherbox bevorzugt, weiss der Heimleiter des Alters- und Pflegeheims Risi, Georg Raguth. Man habe gegen aussen und innen immer sehr transparent und offen kommuniziert. Georg Raguth sagt:

«Das Verständnis für die Massnahmen war sehr hoch und insbesondere die Bewohnenden hätten die Schutzmassnahmen sehr geschätzt.»

Seit dem Lockdown gibt es jeden Tag eine Austauschsitzung mit den Heimbewohnenden und dem Personal. Dabei werde über die aktuelle Situation informiert sowie notwendige Massnahmen diskutiert. Auch die Angehörigen fühlten sich in jeder Phase vollumfänglich informiert und integriert, was dadurch begünstigt wurde, dass Besuche zu jeder Zeit möglich waren und auch mit Hilfe der Videos eine sehr gute Kommunikation nach aussen vorhanden war.

Verständnis in Nesslau vorhanden

Obschon es für Angehörige und Bewohner eine schmerzliche Erfahrung sei, ist das Verständnis für die Einschränkungen mehrheitlich vorhanden, da die Sicherheit der Bewohner und des Personals im Vordergrund steht. Insgesamt sei die interne und externe Kommunikationsarbeit enorm wichtig, weiss die Geschäftsleiterin des Alterszentrums, Gabriella Wiss. Sie sagt:

«Von einigen Angehörigen gab es ab und an ‹eigenwillige› Interpretationen der angeordneten Massnahmen, welche umgehend richtiggestellt wurden.»

Die Infoschreiben mit den Massnahmen an die Angehörigen und Bewohner mussten mündlich sowie schriftlich erklärt werden. Weiter wurde das Personal entsprechend geschult und sensibilisiert. Die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden, Angehörigen sowie auch der Bewohnenden sei nebst der strikten Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin von enormer Wichtigkeit. Alle müssen an einem Strang ziehen, um eine zweite Welle zu verhindern.

Münchwilen setzt auf Einzelbetreuung

Telefongespräche und Facetime seien auch im Regionalen Alterszentrum Tannzapfenland in Münchwilen während der gesamten Zeit des Lockdowns möglich gewesen. Auch konnten Angehörige jederzeit etwas vorbeibringen und an der Zentrale abgeben. Ein Einkaufsdienst wurde organisiert und sterbende Menschen konnten trotzdem Besuche empfangen. Renate Merk, Zentrumsleitung des Regionalen Alterszentrums Tannzapfenland, fragt:

«Aber seien wir ganz ehrlich: Was ist das, wenn wir es einer Umarmung des eigenen Kindes gegenüberstellen?»

Um die Bewohnerinnen und Bewohner aufzufangen, wurde deshalb vermehrt auf die Einzelbetreuung gesetzt. In Bezug auf das Verständnis der Angehörigen gab es wenig Schwierigkeiten und kaum etwas, was nicht in klärenden Gesprächen zu lösen war. Renate Merk sagt:

«Für uns als Alterszentrum galt es, mit Wehmut, Einsamkeit und Trauer umzugehen. Aus diesem Grund war es oft schwierig, klar in der Aussage zu bleiben.»

Eine einschneidende Erfahrung war, dass das Heim von Covid-19 betroffen war. Vier Personen verstarben, während die weiteren Betroffenen wieder genesen sind. Auf einer Abteilung wurden alle Personen getestet und sieben Bewohner sowie sieben Mitarbeitende erhielten, ohne irgendwelche Symptome aufzuzeigen, ein positives Resultat.

Seit Mitte Mai sind keine Bewohnende und Mitarbeitende mit Covid-19 infiziert. Grundsätzlich gestaltete sich die Lockerung schwieriger als die Schliessung. Zu Beginn war ein Besuch nur nach Anmeldung, mit Schutzmassnahmen in einem separaten Raum mit einer Plexiglasscheibe auf dem Tisch möglich.

Dies sei eine absolute Herausforderung für alle Beteiligten gewesen. Trotzdem sei eine grosse Dankbarkeit spürbar gewesen, da das Besuchen nach so langer Zeit endlich wieder möglich war.

Solidarität in der Thurvita AG Wil

«Wenn sich ein Mitarbeitender oder Bewohnender eines Heims infiziert, sind die Übertragungsrisiken innerhalb des Heims relativ gross.»

Dies sagt Alard du Bois-Reymond, Vorsitzender der Geschäftsleitung Thurvita AG in Wil. Deshalb hätten sie sich strikt an die Vorgaben des Kantons gehalten, wofür die grosse Mehrheit der Angehörigen viel Verständnis gezeigt habe. Natürlich habe es auch einige Angehörige der Bewohner gegeben, welche wenig Verständnis gezeigt hätten.

Dort versuchte das Team, den Leuten verständlich zu machen, dass es nicht nur um das Risiko der Ansteckung des eigenen Angehörigen geht, sondern immer um alle Bewohnerinnen und Bewohner des Heims.

Schwierig war auch die Zwischenlösung mit den Besucherboxen, denn beispielsweise demente Personen haben nicht immer nachvollziehen können, weshalb sie ihre Liebsten zwar sehen, aber nicht berühren durften.

Berührungen kompensieren in Uzwil

Das Feedback des Senioren Zentrums Uzwil bezüglich der demenzkranken Personen klingt ähnlich. Das Zusammenleben sei von der nonverbalen Kommunikation geprägt gewesen und plötzlich hatten die Pflegenden und Betreuenden Masken auf dem Gesicht. Die Augen hätten eine neue Bedeutung bekommen, um Berührungen zu kompensieren, denn Pflege und Betreuung funktionieren nicht auf Distanz.

Allgemein dürfe man die sogenannte Risikogruppe zur Stellungnahme nicht vergessen. Das Bundesamt für Gesundheit, das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen und später auch Curaviva St.Gallen hätten immer schnell und angemessen informiert, jedoch nicht immer logisch.

Als das Schutzmaterial überall knapp wurde, sei eine grosse Unsicherheit spürbar gewesen und die Nervosität stieg. Überraschend war, dass Lieferanten die Mitarbeitenden des Seniorenzentrums Uzwil vor vollendete Tatsachen stellten.

Als nichts mehr lieferbar war oder nur noch kleine Teillieferungen möglich waren, blieb den Mitarbeitenden nichts mehr übrig, als zu warten und zu hoffen. Den Einkäuferinnen der Pflege und Hauswirtschaft gelang es jedoch glücklicherweise immer, genügend Schutzmaterial zu beschaffen.

Natürlich seien viele Gesundheitsfachleute bemüht und machen Vorgaben und Vorschriften, jedoch wurden die Bewohner, also die Risikogruppe, einfach vor Tatsachen gestellt.

Bei der Aufgabe, die Schutzmassnahmen einzufordern, müsse man mit Fragen und Aussagen wie: «Haben Sie sich auf der Liste eingetragen? Haben Sie Ihre Hände desinfiziert? Sie müssen eine Maske tragen und haben Sie Symptome von…?», beinahe ein bisschen Polizist spielen. Ernst Grau, Leiter der Pflege und Betreuung, sagt:

«Der Maskentragzwang, das Distanzhalten, verzichten auf Umarmungen und Berührungen gehören im Moment zu unserem Alltag.»

Bei terminalen Situationen oder wenn es jemandem sonst sehr schlecht ging, wurde immer ermöglicht, dass Angehörige vorbeikommen konnten. «Im Sterben und in Krisensituationen wollen wir da sein und die uns anvertrauten Personen nicht alleine lassen.»

Fingerspitzengefühl im Solino Bütschwil

Auch für das Solino Bütschwil war die Handhabung der Besuchseinschränkungen personell die grösste Herausfor­derung. Sieben Tage die Woche mussten Angestellte während der Phase mit angemeldeten, beschränkten und begleiteten Besuchen zu befristeten Zeiten in verschiedenen Besucherzonen den Überblick behalten.

Das habe viel Zeit und Fingerspitzengefühl gebraucht. Anfangs fand das Besuchsregi­me hohe Akzeptanz, da eine grosse Unsicherheit und zum Teil auch Angst ­bestanden. Markus Brändle, Leiter des Seniorenzentrums Solino, sagt:

«Je lockerer die Bestimmun­gen in der übrigen Gesellschaft wurden, desto kleiner wurde aber die Akzeptanz der notwendigen Schutzmassnahmen für die grossmehrheitlich schutzbedürftigen betagten Bewohnenden im Seniorenzentrum.»

Festzustellen sei aber, dass die Akzeptanz und Toleranz für diese Massnahmen bei den Bewohnenden bedeutend grösser war als bei den Besuchenden.

Mit den gestaffelt umgesetzten Besuchseinschränkungen und späteren Lockerungen habe das Seniorenzentrum viele persönliche positive Rückmeldungen sowohl von Bewohnenden als auch von Angehörigen erhalten.

Die Bewohnenden wurden regelmässig über die aktuelle Situation und die notwendigen Massnahmen persönlich informiert und ihre Angehörigen laufend dokumentiert. Die transparente Information, welche nach wie vor Gültigkeit hat, wird geschätzt. Es gab trotzdem auch einzelne kritische Stimmen, sowohl betreffend zu strenger als auch zu lockerer Besuchsregelungen. Markus Brändle erklärt:

«Es war und ist noch immer ein ‹Seiltanz› im Dilemma zwischen der Sicherstellung des Schutzes der Solino-Bewohnenden und der Gewährung der individuellen Freiheit und des persönlichen Willens vom einzelnen Bewohnenden.»