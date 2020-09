Schweizermeister im Metallbau: Der Ulisbacher Lars Rotach darf nach Shanghai an die World Skills reisen Lars Rotach aus Ulisbach hat die Swiss Skills im Metallbau gewonnen. Sein Siegerwerk: ein chinesischer Tempel. Dieser soll ihn auf die anstehende Reise nach Shanghai einstimmen. Janine Bollhalder 16.09.2020, 17.42 Uhr

Lars Rotach und sein chinesischer Tempel. Janine Bollhalder

«Nervös? War ich eher nicht. Es kommt, wie es kommt.» Die Lockerheit, mit der er von seinem Erlebnis an den Swiss Skills spricht, scheint den Charakter von Lars Rotach perfekt widerzuspiegeln. Der 20-Jährige aus Ulisbach darf sich seit kurzem mit dem Meistertitel der nationalen Berufsmeisterschaften im Metallbau schmücken. Wenn er von seinem Sieg spricht, klingt es nach einer Kleinigkeit und nicht nach einer landesweit bekannten Auszeichnung, die den jungen Metallbauer in den medialen Fokus rückt.

Das Gespräch mit ihm findet im Kafistübli seines Arbeitgebers, dem Metallbauunternehmen Büsser in Mosnang, statt. Auf seinem T-Shirt unverkennbar die Aufschrift «Swiss Skills», er lächelt stolz. Zur Teilnahme an der Meisterschaft ist er dank seiner guten Note an der Lehrabschlussprüfung gekommen: eine glatte Fünf.

Nach dem Ausscheidungsverfahren in Buchs verpflichtete er sich am 15. August zur Teilnahme an den Berufsmeisterschaften. Von diesem Punkt an gab es kein Zurück mehr, zwei Wochen blieben ihm zur Vorbereitung.



Schild vor der Werkstatt des Metallbauunternehmens Büsser: «Herzliche Gratulation zum Schweizermeister». Janine Bollhalder

Projekt zur Vorbereitung auf die World Skills

Lars Rotach hat seine Lehre bei der Firma Büsser gemacht. Das Unternehmen macht Spezialanfertigungen, etwa Treppen oder Geländer. Corona? Lars Rotach schüttelt den Kopf. «Wir haben die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie bislang nicht zu spüren bekommen.»



Die Umstände rund um das Virus haben allerdings die nationalen Berufsmeisterschaften beeinflusst. Anders als geplant haben die Swiss Skills dezentral stattgefunden, Lars Rotach und die anderen Metallbauer haben sich für die Zeitspanne des Wettbewerbs in Aarberg eingefunden. Zuschauer habe es gegeben, allerdings nur wenige und am Rande verteilt. 15 Berufskollegen haben sich drei Maschinen teilen müssen. Lars Rotach sagt:

«Man musste schauen, ob die Maschine frei ist und wenn ja, dann schnell hinrennen.»

Lars Rotach am Bohrer in der Werkstatt seines Arbeitgebers Büsser Metallbau. Janine Bollhalder

Die Teilnehmer hatten zwei Tage Zeit, um einen chinesischen Tempel zu bauen. Sie haben einen Plan erhalten – einen Meter mal 80 Zentimeter gross – und die optimale Nutzung des vorhandenen Materials planen müssen. Dann ging es an die Arbeit. Mit Stahl, Aluminium und Chromstahl.

«Ich musste zuerst im Internet nachschauen, wie ein chinesischer Tempel aussieht», sagt Lars Rotach und lacht. Er habe aber schon geahnt, dass die Aufgabe etwas Spezielles sein werde. Das fertige Projekt kombiniert verschiedene Türöffnungsmechanismen und Plexiglasscheiben mit einem gebogenen, asiatisch anmutenden Dach. Das Produkt sollte die Metallbauer auf eine mögliche Teilnahme an den World Skills in Schanghai vorbereiten.

Auf die Berufsmeisterschaften habe Lars Rotach sich nicht auf eine besondere Weise vorbereitet. Er sagt:

«Ich weiss, was ich kann und das, was ich nicht kann, hätte ich in dieser kurzen Zeit auch nicht mehr lernen können.»

Sein Wissen und Können haben ihn zuoberst aufs Podest gebracht. Einem Platz, mit dem der 20-Jährige nicht gerechnet hat. «Wir wurden zu dritt auf eine Bühne gerufen. Die Platzierungen wurden von hinten bekanntgegeben. Als der dritte Platz vergeben war, rechnete ich fest mit dem zweiten Platz.» Die Freude über den Sieg war umso grösser.

Mit dem Schweizer-Meister-Titel im Metallbau hat Lars Rotach nicht nur einen Bildungsgutschein im Wert von 5000 Franken erhalten, sondern auch ein Ticket nach Schanghai an die World Skills.

Die Berufsweltmeisterschaften finden 2021 im September statt. Bis dahin vergeht noch ein Jahr, in dem Lars Rotach acht Trainingsveranstaltungen à je einer Woche sowie mehrere «Teamweekends» zur Vorbereitung auf den Event besuchen wird. So weit wie nach Schanghai ist der Metallbauer aus Ulisbach noch nie geflogen. Er sagt:

«Weiter als bis Mallorca bin ich noch nicht gekommen.»

Arbeitsutensilien der Metallbauer im Unternehmen Büsser. Janine Bollhalder

Wie es nach den World Skills mit seiner beruflichen Zukunft weitergehen wird, schaut Lars Rotach vorzu. Er bleibe vorerst bei Büsser Metallbau, absolviere seinen Militärdienst und widme sich wieder vermehrt seinem Hobby, dem Schwingen: «Ein eidgenössischer Kranz wäre schon ein Traum.» Ob er dann weiter als Metallbauer arbeiten will, weiss der 20-Jährige noch nicht. Es gebe noch viele Berufe, die ihn interessieren. Etwa Landwirt. «Mal schauen», sagt er. Er habe ja einen Bildungsgutschein erhalten.

Lars Rotach berichtet von seinen Zukunftsplänen mit einer Lockerheit und Coolness, bei der man ihm auch ohne zu zögern abkauft, dass er den Meistertitel nicht ausgeschlafen erarbeitete. «Ein paar Stunden Schlaf nach dem Ausgang genügten», sagt der Schweizer Meister im Metallbau – und lacht spitzbübisch.