Schweizer Feuerwehrverband wird 150 Jahre alt – Ortswehren im Tal feiern dies mit offen Toren bei den Depots Am Freitagabend, 30. August, und am Samstag, 31. August, finden bei allen Toggenburger Feuerwehren Tage der offenen Tore statt. Für die Bevölkerung gibt es verschiedene Attraktionen Sabine Camedda

Meistens sind die Tore geschlossen, am 30./31. August gewähren die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig und alle anderen Toggenburger Feuerwehren einen Blick ins Depot und in die Feuerwehrtätigkeit. (Bild: Sabine Camedda)

Der Schweizerische Feuerwehrverband feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Um die Bevölkerung an diesem Jubiläum teilhaben zu lassen, öffnen 650 Feuerwehren in der ganzen Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein am kommenden Freitagabend, 30. August, oder am Samstag, 31. August, ihre Tore und laden zu einem Blick ins Depot ein. Alle acht Toggenburger Ortswehren sind beteiligt und haben sich besondere Attraktionen einfallen lassen.

Kirchberg-Lütisburg

Die Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg bietet der Bevölkerung die Möglichkeit, sie «daheim» im Depot zu besuchen. Jede und jeder soll mit Kindern, Arbeitskollegen, Freunden und Nachbarn ins Depot nach Kirchberg oder Lütisburg kommen können und Fahrzeuge und Ausrüstung seiner Feuerwehr anschauen dürfen. Der Bereich der First Responder wird ebenfalls ins Licht gerückt. Diese Gruppe leistet bei einem Notruf möglichst schnell Hilfe, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Auf den beiden Bildschirmen des Leitsystems Evosys werden Fotos von Übungen, Anlässen mit der Bevölkerung und Einsätzen gezeigt. In Kirchberg wird die Feuerwehr unterstützt von der Brauerei Tüüfelsbräu mit ihrem frischen Bier und einem tollen Menu. In Lütisburg zaubern die Feuewehrleute in Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe etwas vom Grill und aus der Backstube. In der Kinderecke warten Mal- und Bastelbögen auf die Kleinen.

Mosnang

Das Feuerwehrdepot und der Werkhof in Mosnang sind am Freitag ab 16 Uhr offen. Die Besucher sind herzlich eingeladen, das Depot und das Material der Feuerwehr zu besichtigen. Mit praktischen Übungen werden die Angehörigen der Feuerwehr ihr Können präsentieren und anhand verschiedener Bildschirmpräsentationen erhält die Bevölkerung einen Einblick in das umfangreiche Wirken der Feuerwehr sowie des Werkhofs. In einer kleinen Festwirtschaft werden Spezialitäten vom Grill angeboten, später nimmt eine Bar ihren Betrieb auf.

Bütschwil-Ganterschwil

In Bütschwil-Ganterschwil beginnt das Programm am Freitagnachmittag um 15 Uhr mit einem Kinderplausch. Ab 16 Uhr trifft man sich in der Festwirtschaft zum Feierabendbier, später wird eine Bar geöffnet. Während der Nacht der offenen Tore stellt die Feuerwehr ihr Handwerk und ihre Aufgaben vor. Besonders möchten sie das Thema First Responder-Gruppe, die vor zehn Jahren gegründet wurde, der Bevölkerung näher bringen.

Neckertal

Die Feuerwehr Neckertal konzentriert sich bei der Nacht der offenen Tore am Freitag auf den Standort Hemberg. Beim Depot werden ab 19.30 Uhr die First Responder vorgestellt. Ab 20.15 Uhr kann die Bevölkerung hautnah bei einem Feuerwehreinsatz dabei sein.

An drei anderen Standorten der Feuerwehr Neckertal sind ebenfalls Aktivitäten geplant. In Wald-Schönengrund findet am 14. September ein Feuerwehrmarsch statt, eine Woche später werden in St.Peterzell neue Fahrzeuge vorgestellt. In Oberhelfenschwil präsentierte sich die Feuerwehr im Rahmen der Trucker Chilbi.

Wattwil/Lichtensteig

Die Tore des Depots Wattwil sind am Freitagabend ab 18 Uhr geöffnet. Im Verlauf des Abends steht die Jugendfeuerwehr im Einsatz. Zudem werden Aufgaben der Feuerwehr wie Brandbekämpfung und Strassenrettung, zusammen mit den Rettungssanitätern, gezeigt. Zudem sind Fahrzeuge wie der Schlauchausleger und der Hub­retter in Betrieb und es gibt Führungen durchs Depot. Für Kinder gibt es bis 21 Uhr eine Hüpfburg. Wer Hunger und Durst verspürt, ist in der Festwirtschaft und später in der Bar am richtigen Ort. Ab 20 Uhr sorgt das «Echo vom Rütiberg» für musikalische Klänge.

Ebnat-Kappel

In Ebnat-Kappel spannt die Feuerwehr mit den Organisatoren der Ballontage zusammen. Am Samstag von 14 bis 16.30 Uhr organisiert sie ein spezielles Kinderprogramm mit Wasserspielen mit einer alten Feuerwehrpumpe. Kinder können sich in Feuerwehruniform im Tanklöschfahrzeug fotografieren lassen. Zudem zeigen die Angehörigen der Feuerwehr kleine Löscheinsätze.

Nesslau

In Nesslau ist das Depot Untersteig am Freitagabend ab 18 Uhr geöffnet. Die Feuerwehr zeigt ihr Vorgehen bei einem Zimmerbrand und bei einem Verkehrsunfall, zudem erklären sie, wie schnell ein Christbaum brennt und warum es keine gute Idee ist, eine brennende Fritteuse mit Wasser zu löschen. Die Samariter geben Informationen zum Thema Erste Hilfe. Kinder können das Feuerwehrhandwerk eins zu eins ausprobieren. In der Festwirtschaft sorgt das Trio «Echo vom Bergli» für musikalische Unterhaltung, zusätzlich ist eine Bar eingerichtet.

Wildhaus-Alt St.Johann

Unter dem Motto «Feuerwehr? Das kann ich auch!» besteht am Samstag von 11 bis 16 Uhr für die Bevölkerung beim Depot in Wildhaus die Möglichkeit, die Feuerwehrfahrzeuge zu besichtigen, Brandschutzbekleidung zu probieren und kleine Löschgeräte selber einzusetzen. Für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit einem Streichelzoo und einer Hüpfburg. Für Verpflegung ist in der Festwirtschaft gesorgt.