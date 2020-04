Schwarzenbach: Auffahrkollision mit Verletzten Am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, ist es zu einer Auffahrkollision auf der Wilerstrasse zwischen zwei Autos gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt. 24.04.2020, 11.41 Uhr

Die Kantonspolizei musste am Donnerstag in Schwarzenbach zu einem Auffahrunfall ausrücken.

Peter Siegrist / WYS

(kapo/uh) Ein 56-jähriger fuhr mit seinem Auto von Schwarzenbach in Richtung Oberuzwil. Auf Grund einer momentanen Unaufmerksamkeit bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 31-Jährige ihr Auto abbremste, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Folglich prallte der 56-Jährige mit seinem Auto in das Autoheck der 31-Jährigen. Die Frau wurde leicht verletzt und von der Rettung ins Spital gefahren. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.