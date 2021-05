SCHWARZE ZAHLEN Trotz Corona: Warum die Toggenburg Medien AG ein unerwartet positives Jahresergebnis erzielt hat An der Generalversammlung wurde am Mittwoch ein Gewinn von 646'000 Franken ausgewiesen. Mehrere Gründe haben dazu beigetragen, dass es trotz Einbruch des Werbemarktes finanziell ein gutes Jahr war. 20.05.2021, 14.00 Uhr

Erfreuliche Zahlen: Jürg Weber, Verwaltungsratspräsident der Toggenburg Medien AG, hatte an der Generalversammlung Positives zu berichten. Bild: Donato Caspari

(red) Bereits zum 92. Mal fand die Generalversammlung der Toggenburg Medien AG statt. Wie schon im Vorjahr konnte diese pandemiebedingt nicht im Beisein der Aktionäre durchgeführt werden. Nachdem diese schriftlich abgestimmt hatten, wurden die Traktanden anlässlich einer Telefonkonferenz abgehandelt.

Die Coronasituation hat auch die Toggenburg Medien AG stark beschäftigt. Während mehrerer Monate war die Redaktion des «Toggenburger Tagblatts» in Kurzarbeit und gearbeitet wurde plötzlich im Homeoffice. Die Berichterstattung war eine andere, weil das öffentliche Leben praktisch von einem Tag auf den anderen stillstand.

Im Geschäftsbericht wird in Bildern auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Bild: Simon Dudle

Da der Werbemarkt im Verlauf des Jahres um knapp einen Drittel eingebrochen ist und ein Medienunternehmen zu einem guten Teil von der Werbung lebt, hätte wohl manch einer ein «rotes» Jahresergebnis der Toggenburg Medien AG erwartet. Doch weit gefehlt. Es resultierte ein Gewinn von 646'000 Franken. Der Jahresabschluss fiel gar um rund 90'000 Franken besser aus als jener im Jahr davor. Mehrere Gründe haben dazu beigetragen. Die Kurzarbeit sorgte genauso für eine finanzielle Entlastung wie eine innerredaktionelle Optimierung, da seit vergangenem Jahr die Redaktionen des «Toggenburger Tagblatts» und der «Wiler Zeitung» verstärkt zusammenarbeiten. Die Aboeinnahmen waren vergangenes Jahr recht stabil.

Kontinuität im Verwaltungsrat

Dazu kam die staatliche Medienunterstützung, welche in der Schweiz über die sogenannte Postförderung erfolgt. Dieses Geld steht den Medien laut Verordnung aber nur zu, wenn sie auf eine Dividendenausschüttung an die Aktionäre verzichten. Genau das hat die Toggenburg Medien AG gemacht. Verwaltungsratspräsident Jürg Weber sagte an der Generalversammlung:

«Das vergangene Jahr brachte ein überraschend schönes Ergebnis, das uns alle erstaunt hat.»

Die Aktionäre hatten im Vorfeld der Jahresrechnung mit wenigen Enthaltungen zugestimmt. Der Verwaltungsrat – ihm gehören neben Jürg Weber weiterhin die Verwaltungsräte Urs Bichler, Michael Kauf und Urs Bucher an – wurde im Amt bestätigt.

Das vergangene Jahr war aber trotzdem auch geprägt von personellen Rochaden. Die vormalige Verwaltungsratspräsidentin Christine Bolt hat die Toggenburg Medien AG Richtung Olma verlassen. Redaktionsleiter Ruben Schönenberger nahm innerhalb der «Tagblatt»-Gruppe einen Wechsel vor und wurde durch Simon Dudle ersetzt, der auch den Posten des Geschäftsführers der Toggenburg Medien AG übernommen hat.

Einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr: Eröffnung der Familienbahn Oberdorf-Freienalp im Ski- und Wandergebiet Wildhaus. Bild: Sabine Camedda

Viel mehr als Corona

2020 hat dem Toggenburg und somit der Toggenburg Medien AG aber weit mehr gebracht als Corona, schwarze Zahlen und personelle Veränderungen. So war im «Toggenburger Tagblatt» zu berichten von einer neuen 6er-Sesselbahn im Skigebiet Wildhaus zur Freienalp und in Bütschwil von der neuen Umfahrungsstrasse. Während der 18-jährige Hemberger Remo Forrer bei «The Voice of Switzerland» zur schönsten Stimme des Landes gekürt wurde, hat es bei den Toggenburger Gesamterneuerungswahlen im Herbst mit Jon Fadri Huder einzig in Ebnat-Kappel einen neuen Gemeindepräsidenten gegeben.

Und auch die Diskussion um die Zukunft des Spitals Wattwil wurde emotional weitergeführt. Sie erreicht gerade dieser Tage vor der Abstimmung am 13. Juni einen neuen Höhepunkt – hautnah mitzuverfolgen in den täglichen Ausgaben des «Toggenburger Tagblatts».