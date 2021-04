Schwägalp «So viel Französisch war auf dem Säntis wohl noch nie zu hören»: Schwebebahn AG weist trotz grosser Herausforderungen ein gutes Ergebnis aus Auch für die sturmerprobte Säntis-Schwebebahn AG waren die letzten beiden Jahre mit der Lawine 2019 und der Coronasituation eine spezielle Herausforderung. Mit Ideenreichtum, einer flexiblen Haltung und Mut ist es dem Säntis-Team gelungen, das Tourismusunternehmen auf Kurs zu halten. 12.04.2021, 11.10 Uhr

Der Säntisgipfel und die Seile der Schwebebahn.

Bild: Benjamin Manser

(red/lsf) Dass die Ausfälle im Frühjahr und Herbst Spuren in der Bilanz 2020 hinterlassen haben, ist klar. Gut drei Monate durfte die Säntis-Schwebebahn im vergangenen Jahr keine Passagiere auf den Gipfel transportieren. Die Restaurants standen leer und alle Gruppenanlässe, Events, Seminare und Familienfeste mussten storniert werden. In einer Medienmitteilung heisst es:

«Eine traurige Situation für die rund 170 Mitarbeitenden.»

Bruno Vattioni. Bild: PD

Ein Lichtblick sei dann der herrliche Sommer gewesen, der dem Säntis ein ganz neues Gästesegment beschert habe. «So viel Französisch war auf dem Säntis wohl noch nie zu hören.» Mit ehrlicher Gastfreundlichkeit habe das Säntis-Team die Herzen der Gäste aus der Romandie nachhaltig erobern können. «Dieser unerwartete Anstieg an Besucherinnen und Besuchern aus der Westschweiz ist eine erfreuliche Tatsache, welche wir in dieser insgesamt nicht einfachen Zeit erleben durften», erklärt Geschäftsführer Bruno Vattioni in der Mitteilung. «Und die vielen positiven Reaktionen dieser Gäste stimmen uns zuversichtlich, dass wir mit unserer Strategie die Attraktivität der Destination Schwägalp-Säntis weiter steigern konnten und auf dem richtigen Weg sind.»

Die strategischen Investitionen zahlen sich aus

Es hat sich gemäss Mitteilung ausbezahlt, dass die Säntis-Schwebebahn AG nicht einfach auf die Anziehungskraft des Säntis gesetzt hat, sondern gezielt in die Steigerung der Attraktivität der Tourismus-Plattform investiert hat. Dazu gehört in erster Linie das vor vier Jahren eröffnete Hotel. Ebenfalls für positive Effekte sorgten das komplett renovierte Gipfelrestaurant und die Erlebniswelt, die für grosse und kleine Gäste auch an Schlechtwettertagen zu einem begehrten Ausflugsziel geworden ist.

All diese Massnahmen zusammen haben bewirkt, dass die Säntis-Schwebebahn AG 2020 trotz aller Einschränkungen mit einem Umsatz von 17,3 Millionen Franken nur etwa 0,8 Millionen Franken unter dem Vorjahr lag. In den wichtigsten Geschäftsfeldern «Schwebebahn», «Hotel & Gastronomie» und «Detailhandel» konnten die Zahlen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr gehalten werden. Dieses stabile Ergebnis liess es zu, dass nicht nur sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehalten werden konnten, sondern dass auch die geplanten Investitionen in die Zukunft des Unternehmens realisiert werden konnten.

Die Zeit genutzt, um noch attraktiver zu werden

Die Zeit der totalen Schliessung und der darauffolgenden Betriebseinschränkung haben die Verantwortlichen genutzt, um bestehende Angebote auszubauen und neue zu kreieren. Gemeinsam mit ihren Teams haben Michael Wehrli für die Schwebebahn und Remo Brülisauer für Hotel und Gastronomie vieles überdacht und verbessert. Brülisauer erklärt:

«Wir haben gleich zu Beginn des Lockdowns Ideen gesammelt, Arbeitsabläufe verbessert und neue Angebote kreiert.»

Remo Brülisauer. Bild: PD

Eines der Resultate daraus ist das neue Angebot «Sternenzauber». Als Kontrast zu dem beliebten Angebot «Vollmondfahrt» bieten diese Anlässe einen atemberaubenden Blick in den sternenübersäten Leermondhimmel über dem Säntis.

Michael Wehrli. Bild: PD

Michael Wehrli hat mit seinem Team die Zeit des Stillstandes vor allem dafür genutzt, mit den Experten des Bundesamts für Verkehr ein neues Bergbahnkonzept vorzubereiten. «Ich sehe es als Chance und wir haben die Zeit aktiv genutzt, dem Schwebebahnbetrieb auf den Säntis eine ganz neue zukunftsweisende Perspektive zu ermöglichen», freut sich Michael Wehrli.