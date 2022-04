Säntis-Schwebebahn: Viele Gäste im Hotel, wenige auf dem Gipfel

Schwägalp Sinkende Gästezahlen auf dem Gipfel, steigende Logiernächte im Hotel: Säntis-Schwebebahn AG meistert ein weiteres schwieriges Jahr Das Hotel auf der Schwägalp verzeichnete 2021 die beste Jahresauslastung seit der Eröffnung. Die Schwebebahn dagegen war weniger gut frequentiert – auch, weil die Gäste aus Deutschland fehlten. Larissa Flammer 12.04.2022, 17.37 Uhr

Eine Kabine der Schwebebahn unterwegs zwischen Schwägalp und Säntis. Bild: PD

292'512 Personen fuhren im vergangenen Jahr mit der Schwebebahn auf den Säntis. Das Umsatzergebnis der Bahn liege auf tiefem Niveau, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung zum Geschäftsbericht.

Tatsächlich ist die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren tief. 2018 transportierte die Bahn noch 435'863 Besucherinnen und Besucher auf den Berg. Im Jahr 2019 führte dann eine Lawine zu einem Betriebsunterbruch von insgesamt 137 Tagen, also gut viereinhalb Monaten. In den restlichen Monaten des Jahres zählte die Bahn immer noch gut 300'000 Gäste, mehr also als im gesamten vergangenen Jahr.

Danach kam die Coronapandemie. Im Frühjahr 2020 standen alle Betriebe des Unternehmens für drei Monate still. Die Säntisbahn transportierte in jenem Jahr 298'739 Gäste. Und im vergangenen Jahr also nochmals etwas weniger.

Gäste aus Deutschland fehlten

Auch 2021 hatte die Pandemiesituation einen grossen Einfluss auf das Geschäftsergebnis der Säntis-Schwebebahn AG. Der Anfang 2021 verordnete Lockdown und die damit verbundene Schliessung der Gastronomiebetriebe hatten nicht nur substanzielle Umsatzreduktionen im Geschäftsfeld Gastronomie zur Folge, sondern auch eine Reduktion von Bahnfrequenzen auf den Säntis.

Martin Sturzenegger. Bild: PD

Wie Geschäftsführer Martin Sturzenegger auf Anfrage sagt, sei es vermutlich auch das viele Hin und Her bei den behördlich verordneten Coronamassnahmen gewesen, das die Gäste abgeschreckt habe. Und:

«Ein Teil unserer Gäste kommt üblicherweise aus Deutschland. Sie haben während Corona gefehlt.»

Zahl der Logiernächte stieg um 39 Prozent

Wie die Säntis-Schwebebahn AG in der Medienmitteilung weiter schreibt, verzeichnete dafür die Hotellerie im Geschäftsjahr 2021 ein gutes Ergebnis:

«Der durch Corona ausgelöste Trend, die Ferien wieder vermehrt in der eigenen Heimat zu verbringen, aber auch das Bedürfnis nach kurzfristigen Auszeiten und Erholung in der Natur haben unserem neuen Hotel die beste Jahresauslastung seit seiner Eröffnung beschert.»

Die Zahl der Logiernächte konnte gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent auf insgesamt 28'700 gesteigert werden. Der Umsatz des Hotelbetriebes auf der Schwägalp entwickelte sich dementsprechend positiv. Dagegen lag der Ertrag in den Gastronomiebetrieben gut 33 Prozent tiefer als in einem durchschnittlichen Jahr.

Immer wichtiger für das Unternehmen wurden in den vergangenen Jahren auch die Umsätze im Kundensegment der Seminar- und Tagungsgäste auf der Schwägalp. Im kleineren Rahmen hätten die Seminare auch während Corona stattfinden können, sagt Sturzenegger und ergänzt: «Da kam uns die KMU-Struktur in der Ostschweiz entgegen.»

Geschäft zieht seit Anfang Jahr stark an

Zu den ersten Monaten des laufenden Jahres sagt der Geschäftsführer: «Es zieht sehr stark an.» Das Hotel Schwägalp sei gut gebucht und vor allem bei den Seminaren bestehe offenbar ein grosser Nachholbedarf. Für die Schwebebahn hofft Sturzenegger in diesem Jahr auf die Rückkehr der Gäste aus Deutschland.

Dass der Bergtourismus geschätzt wird, zeigt der Blick ins Obere Toggenburg. Die Bergbahnen Wildhaus kommunizierten kürzlich die geknackte Marke von einer Million Fahrten auf der neuen Familienbahn – und dies nach erst zwei Wintern seit der Eröffnung.

Visualisierung der neuen Schwebebahn auf den Säntis, die nur noch eine Stütze aufweisen wird. Bild: PD

Die Säntis-Schwebebahn AG plant ebenfalls einen Neubau ihrer Bergbahn. Das Bewilligungsverfahren sollte bis im kommenden September abgeschlossen sein. In der aktuellen Mitteilung heisst es: «Vorausgesetzt, die Säntis-Schwebebahn kann die Finanzierung des Ersatzprojektes sicherstellen, wird 2023 der Baustart für die neue Säntis-Schwebebahn erfolgen.»