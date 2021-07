Schwägalp-Kapelle feiert 50-Jahr-Jubiläum

Schwägalp Eine Kapelle wird ein halbes Jahrhundert Am Sonntag wurde in einem ökumenischen Gottesdienst das 50-jährige Bestehen der Bruder-Klaus-Kapelle auf der Schwägalp gefeiert. Beinahe auf den Tag genau vor 50 Jahren wurde von Bischof Josephus Hasler dieses Gotteshaus eingeweiht. Franz Steiner 12.07.2021, 05.00 Uhr

Das 50-Jahr-Jubiläum wurde in der Bergkapelle Schwägalp würdevoll gefeiert. Bild: Franz Steiner

Ein ergreifend schöner Gottesdienst mit einem vorgetragenen Alpsegen am Ende des Gottesdienstes von Sonja Lieberherr, Ebnat-Kappel, Orgelmusik von Stefanie Rutz, Nesslau, das Alphorntrio Mühlrüti, das Echo vom Gerstgarten, Schlatt AI, und Chläus Bodenmann, Hundwil, und Mike Brunner, Urnäsch, mit ihren Schellen machten musikalisch diesen Freudentag der Bergkapelle Schwägalp perfekt.

Den Horizont des Menschen weiten

Pfarrerin Katalin Schröder, Ennetbühl, und Pater Josef Rosenast, Sachseln, ein waschechter Innerrhödler, gestalteten den Gottesdienst. Aus dem Lukasevangelium wurde vom Pater verkündet: «Ein Liebes- und Lebensprogramm, wie es uns das Bauernehepaar Niklaus und Dorothee im Flüeli-Ranft im 15. Jahrhundert beispielhaft vorgelebt hat. Zwei Menschen, die aufeinander gehört und zueinander Ja gesagt haben in guten und in schwierigen Zeiten, in unerschütterlichem Gottvertrauen. Und genau so wie damals brauchen wir heute eine Kirche, die sich engagiert im Glauben an Jesus Christus.»

Das Echo vom Gerstgarten vom Schlatt AI mit den Geschwistern Saskia (16 Jahre, Klavier), Urs (11, Bass), Maurizia (15, Hackbrett) und Toni (13, Akkordeon (von links). Bild: Franz Steiner

Die Bruder-Klaus-Kapelle Schwägalp soll den Horizont des Menschen weiten. In diesem Auftrag findet die lange, gemeinschaftliche und oftmals schwierige Arbeit aller Beteiligten ihre Erfüllung. In ihr erhält sie jene Dimension, die über das Menschliche hinausführt zu Gott.

Wie alles begann...

«Die religiöse Feierstunde wie auch das weltliche Festchen waren von Freude und Dankbarkeit über das Gelingen dieses Gemeinschaftswerks geprägt – und dies in mehrfacher Hinsicht zu Recht. Zum einen, weil es oben auf der Schwägalp gelungen ist, drei Körperschaften – die evangelischen Landeskirchen St.Gallen und Ausserrhoden sowie den katholischen Kantonsteil St.Gallen – zum gemeinsamen Bau dieses Gotteshauses zu bewegen, zum anderen, weil in diesem Werk die konfessionellen Schranken in der Besinnung auf den Eckstein der Christenheit, Jesus Christus, überwunden wurden, und zum dritten schliesslich, weil die Kapelle aussen und innen rundweg erfreulich ausgefallen ist.»

Nach dem Gottesdienst konnte man bei einem Apéro die herrliche Bergwelt geniessen. Bild: Franz Steiner

So stand über die Einweihung am 12. Juli 1971 in der «Appenzeller Zeitung» damals geschrieben. Und weiter: «Der schlichte, in seiner äusseren Form zeltähnliche Bau fügt sich harmonisch in die Berglandschaft ein. Der Oberhirte des Bistums St.Gallen, Bischof Hasler, erinnerte an die beiden Richtungen, die gleichnishaft auch im menschlichen Leben wesentlich sind: die Horizonte als Hinwendung zum Mitmenschen, die Vertikale als Verbindung zu Gott.

Er warnte indes zugleich vor einem allzu leichtfertigen Ökumenismus, der die Unterschiede zwischen den Konfessionen nur übertünchen, aber nicht beseitigen könnte: Die erste Aufgabe der Ökumene sei jetzt und vielleicht noch auf lange Zeit hinaus, den Schutt wegzuräumen, der sich im Lauf der Jahrhunderte zwischen den Kirchen aufgetürmt habe. Schon dies verlange viel und sei nur möglich, wenn man gegenseitig den guten Willen beweise und anerkenne und von beiden Seiten her der Wahrheit näherzukommen suche.»

Es brauchte damals viele Gespräche

Bei der Eröffnungsfeier vor 50 Jahren strahlte der Neubau der Bergkapelle vor imposanter Kulisse des Säntismassivs «im schönsten Abendlicht, als sich kirchliche und weltliche Instanzen mit einer grossen Schar von Gästen» zusammenfanden, um dieses Gotteshaus der Bestimmung zu übergeben. Es wurde denn auch auf interkonfessioneller Basis geplant und gebaut.

In vielen Gesprächen und gegenseitigem Entgegenkommen wurde das architektonische Konzept der Landschaft und den Bedürfnissen angenähert. Der Präsident der Baukommission, Georges Rohner aus Urnäsch, durfte die Schlüssel zu dem in einer Bauzeit von einem Jahr vollendeten Werk entgegennehmen. Er schilderte in seinem Rückblick die zahlreichen Probleme auf dem Weg bis zum vollendeten Bau. Rohner erinnerte aber auch an die Vorgeschichte des Bauwerks, die am 16. November 1968 in kleinem Kreis begann. Damals nämlich wurde der Plan geboren, statt einer Erweiterung der katholischen Kapelle im Haus Montana ein Gotteshaus zu bauen, das beiden Konfessionen dienen würde.

Er dankte der Genossenschaft Gross-Schwägalp, die es ermöglichte, die Kapelle in den Mittelpunkt der Schwägalp zu stellen. Der Kapellverein Schwägalp, der als Träger für den katholischen Teil auftrat, konnte durch private Gönner spürbare Verschönerungen und Verbesserungen anbringen. Die Säntisbahn beteiligte sich am Kauf der Orgel, die erst später eingebaut werden sollte, und übernimmt auf alle Zeiten die Schneeräumung bis zum Eingang der Kapelle», stand im Zeitungsbericht von damals.

Nach dem Festgottesdienst hatte man Zeit für gegenseitigen Gedankenaustausch. Bild: Franz Steiner

Es gab in den drei Trägerparteien verschiedene Meinungen, die Kompromisse nach sich zogen. Doch diese dürfen auch heute, 50 Jahre danach, als gelungen bezeichnet werden. Die Schwägalp-Kapelle ist modern, ohne aufdringlich zu wirken, und fügt sich gut in das Landschaftsbild ein.

Die Kapelle soll auch den Horizont des Menschen weiten. In diesem Auftrag findet die lange, gemeinschaftliche und oftmals schwierige Arbeit aller Beteiligten ihre Erfüllung. In ihm erhält sie jene Dimension, die über das Menschliche hinausführt zu Gott. «Die Kapelle soll ein Ort sein, wo sich die verschiedensten Menschen im Namen Christus versammeln und als Brüder wieder in den Alltag zurückkehren», sagte damals Pfarrer Gerhard Meyer aus Herisau.