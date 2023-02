Säntisbahn in Revision: Am Samstag fährt sie wieder

Schwägalp «Bei diesem Gewicht und den grossen Seilkräften könnte ein Unfall fatale Folgen haben»: Das Laufwerk der Säntisbahn musste in Revision Drei Wochen war die Säntisbahn nicht in Betrieb. Ab Samstag bringt sie nun wieder Fahrgäste auf den Gipfel des Ostschweizer Hausbergs. Lara Wüest 03.02.2023, 17.00 Uhr

Höhenangst darf dieser Seilbahntechniker keine haben: Er balanciert auf über 30 Metern Höhe auf dem Tragseil. Bild: PD

An einem kalten Tag Mitte Januar ging es auf der Schwägalp ein bisschen zu und her wie in einem Zirkus. Ein Mann balancierte auf dem Tragseil der Säntisbahn in über 30 Metern Höhe Richtung Säntis. Kurz darauf ging er in die Hocke und hantierte an den Seilen. Für alle, die seinen Namen jetzt zu kennen glauben: Nein, Freddy Nock war es nicht. Der Mann war ein Seilbahntechniker der Säntis Schwebebahn AG.