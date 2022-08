Erste Toggenburger Privatschule geht an den Start

Schulstart «Es gab im Vorfeld sehr viel Unterstützung»: Die bisher einzige Privatschule des Toggenburgs öffnet in Ennetbühl die Tore Trägerin der Ennet Schuel ist der Verein Freie Schule Toggenburg. 14 Kinder, vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse, werden ab Mitte August von vier Pädagoginnen und Pädagogen unterrichtet. Wobei «begleitet» besser passt, denn die Schule setzt auf alternative Konzepte. Sascha Erni Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Am 15. August 2022 öffnet die Ennet Schuel in Ennetbühl, die bisher einzige Privatschule im Toggenburg. Bild: Sascha Erni

Die Ennet Schuel geht pünktlich zum neuen Schuljahr mit vier Lehrpersonen für 14 Kinder an den Start – und mit viel Unterstützung durch freiwillige Helfende. Eine davon ist Binja Betschart. Die medizinische Masseurin aus Rietbad hat die Administration der neuen Privatschule übernommen, ihr Mann Ruedi kümmert sich um Hausmeisterarbeiten. «Die Schule ist nicht gewinnorientiert, wir haben einfach eine Budgetplanung, die die Kosten decken muss», erklärt Binja Betschart.

Letzte Arbeiten vor der Eröffnung

Eine Woche vor Schulbeginn erhält die Schule in Ennetbühl den letzten Schliff. Neben den Betscharts fassen auch Marlen Hinder und Gabriel Murer mit an. Die zwei pädagogischen Fachpersonen aus Ebnat-Kappel vervollständigen das Kernteam der Ennet Schuel. Sie wären vor eineinhalb Jahren aufeinandergetroffen und hätten gemerkt, dass sie dieselben pädagogischen Grundideen verfolgen würden, erklärt Marlen Hinder.

Das Kernteam der Privatschule Ennet Schuel in Ennetbühl, v.l.n.r.: Ruedi Betschart, Binja Betschart, Gabriel Murer und Marlen Hinder. Bild: Sascha Erni

Die Privatschule hat das ehemalige Schulhaus von Ennetbühl bezogen, das seit 2015 ungenutzt blieb. Entsprechend seien auch kaum Renovationsarbeiten angefallen, sagt Binja Betschart. Am meisten verändert hat sich das Mobiliar – klassische Tischreihen oder Lehrerpulte mit Wandtafeln sucht man vergebens. Dafür finden sich Sitzecken und Begegnungsbereiche, ein Hochbett, Werkstatt, Nähatelier und eine kleine Bühne.

Keine Stuhlreihen, dafür viele Entdeckungs- und Begegnungsmöglichkeiten sind Teil des Konzepts der Privatschule. Bild: Sascha Erni

Das hat auch mit den pädagogischen Ansätzen der Ennet Schuel zu tun, wie Marlen Hinder erklärt. Denn anders als Volksschulen verzichtet die Privatschule auf feste Schulklassen mit eigenen Klassenzimmern. Die 14 Kinder, vom Kindergarten bis zur zweiten Schulstufe, sollen den Schulalltag gemeinsam erleben. Dasselbe gelte auch für die Pädagoginnen und Pädagogen, die keine Leitungsfunktion innehaben, sondern mit den Kindern auf Augenhöhe arbeiten sollen.

Alternative pädagogische Konzepte

Die Ennet Schuel ist eine sogenannte freie Schule. Anders als etwa bei Rudolf-Steiner-Schulen oder der Uznacher Privatschule, die kürzlich in die Kritik geriet, sind freie Schulen weltanschaulich und religiös neutral. Sie verfolgen alternative pädagogische Konzepte, die sich von den Regelschulen unterscheiden, erfüllen aber den Lehrplan. So verzichten etwa viele auf eine Benotung der Schulkinder und setzen auf selbstbestimmtes, spielerisches Lernen. So auch die Ennet Schuel.

Erst provisorisch, dann definitiv Die Ennet Schuel hat eine provisorische Bewilligung des Kantons bis 2024. Bei neu eröffneten Privatschulen erteile der Bildungsrat immer vorerst eine auf zwei Jahre befristete provisorische Bewilligung, erklärt Jürg Müller auf Anfrage. Er ist Leiter der Abteilung Aufsicht und Schulqualität des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen. «Nach diesen zwei Jahren wird auf Antrag die definitive Bewilligung erteilt, wenn unter anderem die Gleichwertigkeit des Unterrichts zur öffentlichen Schule und ein auf die Dauer ausgelegter Unterricht gewährleistet sind», so Müller weiter. Im Kanton St.Gallen gibt es zurzeit 33 Privatschulen, sechs davon mit provisorischer Bewilligung. Die Chancen stehen gut, dass die Ennet Schuel in zwei Jahren vollwertig anerkannt wird. «Eine Nichterteilung der definitiven Bewilligung ist in den letzten Jahren nicht vorgekommen», sagt Jürg Müller. Es bestehe aber durchaus die Möglichkeit, dass das Provisorium verlängert werden könnte. (ser)

Das Konzept basiert laut Gabriel Murer auf verschiedenen pädagogischen Grundlagen, besonders aber auf den Vorarbeiten von Rebeca und Mauricio Wild. Das Schweizer Pädagogenpaar hatte in den 70er-Jahren unter dem Namen «Centro Experimental Pestalozzi» eine freie Schule in Ecuador gegründet. 2005 musste die Schule zwar wegen sozialer Verwerfungen im Land schliessen, die Ideen und Ansätze hatten jedoch bereits weltweit Anerkennung gefunden. Marlen Hinder betont dann auch:

«Die Ennet Schuel ist also kein Pilotprojekt, sondern fusst auf über 40 Jahren Erfahrung. Die Konzepte haben sich bewährt.»

Gemeinde begrüsst Initiative

Die Bevölkerung habe sich dem Projekt gegenüber vorwiegend positiv gezeigt, erzählt Binja Betschart. Es sei viel Lob gekommen und Unterstützung durch freiwillige Helfende sowie Sach- und Geldspenden seien geleistet worden. «Aber natürlich gab es auch Stimmen, die sich fragten, ob so etwas wie eine Privatschule hier nötig sei», ergänzt Betschart. Für Interessierte, aber auch Skeptiker plane die Schule einen «Tag der offenen Tür» später im Jahr.

Ein grosser Teil der Ausstattung wie etwa die Nähmaschinen, aber auch Bücher und Spielsachen entstammen Sachspenden. Bild: Sascha Erni

Bedarf an einer solchen Schule scheint grundsätzlich zu bestehen. Mittlerweile kämen auch Anfragen von Eltern aus anderen Kantonen, sagt Binja Betschart. Zurzeit stammen die Schulkinder alle aus dem Obertoggenburg. Das dürfte ganz im Sinne der Gemeinde Nesslau-Neu St.Johann sein. «Wir begrüssen die Initiative», sagt Gemeindepräsident Kilian Looser auf Anfrage. Die Gemeinde habe den Auftrag, die Volksschule zu führen, aber Angeboten von Privatschulen stehe sie offen gegenüber. Wichtig sei eine klare Trennung der beiden Schulträger.

