Schulraumplanung in Mosnang schreitet voran

Schulraumplanung Neues Primarschulhaus und die Dorfwiese soll umziehen: Die Schulraumplanung in Mosnang konkretisiert sich Vielleicht hat Mosnang in fünf Jahren ein neues Primarschulhaus, wofür gar die Dorfwiese verlegt werden soll. Die Pläne zur Schulraumplanung reifen und werden greifbarer. So geht es weiter. Alec Nedic 23.01.2023, 12.00 Uhr

Visualisierung des neuen Primarschulhauses in Mosnang und der neuen Dorfwiese. Bild: PD

Die Schulraumplanung in Mosnang schreitet stetig und ehrgeizig voran. Nach dem letztjährigen Bezug des Erweiterungsbaus in Mühlrüti und dem Neubau in Libingen, der in diesem Jahr eingeweiht wird, richtet sich der Fokus nun auf das Primarschulareal in Mosnang.

«Wir träumen davon, in fünf Jahren ein neues Primarschulhaus im Dorf zu haben», verrät Max Gmür, Schulratspräsident und Gemeinderat. Bisher sind der Kindergarten und die Primarklassen auf drei Gebäude verteilt: zwei ehemalige Wohnungen und der Trakt 1 und Trakt 2. Geht es nach dem Schulrat, sollten zumindest alle Primarschulkinder in Mosnang bald gemeinsam unter dem Dach eines Neubaus unterrichtet werden.

Max Gmür, Schulratspräsident Mosnang. Bild: PD

In einer ersten Ideenskizze, welche der Schulrat im November 2022 öffentlich präsentiert hat, soll der bestehende Trakt 1 einem neuen, deutlich grösseren Schulhaus weichen. Das kleinräumige Gebäude sei in die Jahre gekommen und habe ausgedient, sagt Max Gmür. «Die Lehrpersonen im Trakt 1 müssen für einen zeitgemässen Unterricht teilweise improvisieren und unter anderem die Gänge in den Unterricht miteinbeziehen.»

Ob man die Chance nutze und in einem Neubau zusätzlich den Kindergarten integriere, soll sich im laufenden Gestaltungsprozess zeigen, erklärt der Schulratspräsident.

Die Minimalvariante des Projekts, also der Neubau eines Primarschulhauses inklusiv Tiefgarage, sieht einen Kostenrahmen von rund zwölf Millionen Franken vor. Integriert man in das Projekt eine Sporthalle, steigen die Aufwendungen auf rund 18 Millionen Franken.

Kritik gegen Abriss

Parteipolitisch stehen die SVP und die FDP Gmürs Plänen zur Schulraumentwicklung kritisch gegenüber. Man solle nur nichts überstürzen und voreilig abreissen, liessen die beiden Parteien jüngst in einer gemeinsamen Medienmitteilung verlauten. So würde nach der aktuellen Projektskizze auch der Trakt 2 der Primarschule der Abrissbirne zum Opfer fallen. Dieses Gebäude befinde sich jedoch in einem einwandfreien Zustand, sei energetisch saniert und mit einer Holzschnitzelheizung versehen.

Zusätzlich, so der Tenor aus dem kritischen Lager, soll die Schulraumplanung nur in einer Gesamtschau gemeinsam mit dem ebenfalls im Eigentum der Gemeinde stehenden Filtex-Areal angegangen werden.

Das Schulareal in Mosnang soll sich in den nächsten Jahren wandeln. Bild: Alec Nedic

Zumindest letzterem stimmt der Schulratspräsident zu. Im Hinblick auf die Dorfentwicklung sei es sinnvoll, das ehemalige Areal der Filtex in die Schulraumplanung miteinzubeziehen. Das Gelände befinde sich zurzeit im Besitz der Gemeinde Mosnang und sei längerfristig für das Gewerbe oder als Wohngebiet attraktiv.

Dabei stellt sich die Frage: Was geschieht mit der Filtex-Wiese? Die Grünfläche nahe dem Dorfkern dient seit Jahren für Seilziehanlässe und andere traditionelle Veranstaltungen und geniesst bei der Mosliger Bevölkerung viel Sympathie.

Die Dorfwiese soll verlegt werden

Die im November präsentierte Ideenskizze beinhaltet deshalb auch eine Dorfwiese in der Grösse der bestehenden Filtex-Wiese. Dazu würde die jetzige Spielwiese im Primarschulareal deutlich erweitert, erklärt Max Gmür. Das hätte zur Folge, dass der in den Sech­zi­ger­jah­ren gebaute Trakt 2 und ein Teil der sanierungsbedürftigen Gebäude des Gewerbezentrums tatsächlich abgebrochen werden müssten.

Hier sollen das neue Primarschulhaus und die Dorfwiese gebaut werden.

Kurzum, die Wiese soll umziehen. Der Grünfläche auf dem Areal der Filtex könne dann eine neue Nutzung zugeführt werden, zum Beispiel für das Gewerbe, führt der Schulratspräsident aus. «Damit lässt sich die Schulraumplanung ideal mit der Mosnanger Dorfentwicklung vereinen.»

Als Nächstes wird das vorhandene Grobkonzept im Rahmen eines Projektwettbewerbs oder Studienauftrages konkretisiert und visualisiert. Diese Arbeiten werden vom Raumplaner begleitet und sind Teil der laufenden Ortsplanungsrevision. Möglicherweise liegen bereits im nächsten Herbst Projektentwürfe vor, die gemeinsam mit der Bevölkerung evaluiert werden können.

Der Schulratspräsident ergänzt: «Uns ist es ein grosses Anliegen, dass von den geplanten Bautätigkeiten in den nächsten Jahren Schule, Vereine, Gewerbe und die Bewohnenden bestmöglich profitieren können.»