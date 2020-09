Schulratspräsidentin auf Zeit: Claudia Müller bewirbt sich für die strategische Leitung der Primarschule Hemberg bis zur geplanten Fusion Claudia Müller sitzt seit zwölf Jahren im Schulrat der Primarschule Hemberg. Jetzt möchte sie die Schule erfolgreich durch die Fusion führen. Urs M. Hemm 14.09.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudia Widmer ist als vierfache Mutter eng mit der Primarschule Hemberg verbunden. Diese Verbundenheit sowie ihre ausgewiesene Dossierkenntnis bewogen sie dazu, als Schulratspräsidentin der Primarschulgemeinde zu kandidieren. Bild: Urs M. Hemm

«Ich suche das Amt der Schulratspräsidentin nicht, denn ich bin nicht jemand, der gerne im Mittelpunkt steht», sagt Claudia Müller ganz unverhohlen. «Dennoch bin ich überzeugt, dass es als amtierende Schulrätin unter diesen Voraussetzungen die richtige Entscheidung ist, zu kandidieren.»

Sie brauche keine Einarbeitungszeit, weil sie alle Dossiers und die Arbeitsweise innerhalb des Teams kenne und so aktiv mithelfen könne, die Inkorporation der Primarschulgemeinde vorzubereiten. Eine aussenstehende Person hingegen bräuchte wohl ein bis zwei Jahre, um sich mit allen Aktivitäten und Abläufen vertraut zu machen. Claudia Müller sagt:

«Als dann noch verschiedentlich Aussenstehende an mich herantraten, ob ich für die Nachfolge von Elsbeth Roth als Schulratspräsidentin kandidiere, war für mich der Fall klar.»

Es muss fachlich und menschlich stimmen

Dass die Amtsdauer höchstwahrscheinlich auf zwei Jahre beschränkt sei, hatte ihr den Entscheid zusätzlich erleichtert. Denn nach drei Legislaturen im Schulrat wäre auch für sie der Zeitpunkt, aufzuhören. Aber die Herausforderung, die neue Schule mitzugestalten, reize sie sehr.

Ursprünglich arbeitete Claudia Müller im kaufmännischen Bereich, bevor sie sich als Personalfachfrau weiterbildete. Sie sagt:

«So kam es, dass mich Elsbeth Roth bei personellen Entscheidungen gerne einbezog. Schliesslich gab sie dann nach und nach das Dossier Personal an mich ab.»

Für sie sei das Personal der wichtigste Bestandteil an einer Schule. Dabei lege sie nicht nur grossen Wert auf die fachlichen, sondern speziell auch auf die menschlich-sozialen Kompetenzen, auf die Teamfähigkeit einer Lehrperson. Wie wichtig das sei, erlebe sie auch in ihrem Engagement als Klassenassistenz in der Schulgemeinde Wattwil-Krinau.

Zudem gebe ihr diese Arbeit die Möglichkeit, die Schule von einer anderen Seite, nämlich der der Lehrperson besser kennen und deren Herausforderungen verstehen zu lernen. Dazulernen könne sie auch vom Schulbetrieb im Allgemeinen.

Denn die Schulgemeinde Wattwil-Krinau sei von der Grösse her nicht mit der Primarschule Hemberg zu vergleichen, wodurch eine ganz andere Kultur gelebt werde. Es sei interessant, Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu entdecken.

Hauptsächlich strategische Entscheide zu fällen

Sie habe immer einen engen Kontakt zum Lehrkörper gehabt, gingen und gehen doch ihre vier Kinder hier zur Schule. Claudia Müller sagt:

«Einerseits Mutter, die ihre Kinder hier in der Schule hat, andererseits Schulrätin zu sein, machte mir das Teilnehmen am Dorfleben, beispielsweise im Turnverein, nicht gerade einfacher, da ich immer zwei Hüte aufhaben musste.»

Dennoch hätte sie es in der Regel geschafft, die zwei unterschiedlichen Rollen zu trennen. Dabei sei ihr als Schulrätin − und künftig vielleicht auch Schulratspräsidentin − stets entgegengekommen, dass sie in diesen Positionen hauptsächlich strategische Entscheide zu fällen hat. «Als Schulrätin oder gar als Präsidentin hat man nur in Einzelfällen direkten Kontakt mit den Eltern, beispielsweise dann, wenn die Schulleitung Unterstützung in einem Konflikt braucht.»

«Es braucht eine Mehrzweckhalle in Hemberg»

Grosse Pläne habe sie keine, die sie in den zwei Jahren umsetzen wolle. Cluadia Müller sagt:

«Elsbeth Roth hinterlässt eine gut aufgestellte Schule mit einer völlig intakten Infrastruktur.»

«Die einzige Baustelle − oder eben gerade noch keine Baustelle − ist die Mehrzweckhalle.» Das nächste Ziel sei, endlich einmal die Baueingabe bei der Gemeinde machen zu können.

Der Schulrat habe etliche Konzepte und Reglemente aufgestellt. «Es ist uns bewusst, dass sich der Gemeinderat möglichst absichern will. Uns ist jedoch wichtig, dass der Gemeinderat Stellung bezieht und wir dann sehen, wo wir wirklich stehen», sagt sie. Claudia Müller ist davon überzeugt, dass es eine Mehrzweckhalle braucht und es auch in Hemberg klappen wird.

Fusion ist für Schulen eine grosse Chance

Gegenüber der Gemeindefusion ist sie positiv eingestellt. «Für so kleine Gemeinden wie Hemberg wird es immer schwieriger, alle Aufgabe zu erfüllen. Hier wären die Hemberger in einem grösseren Gebilde sicher besser aufgehoben», sagt Claudia Müller.

Entscheidend für sie − und auch für einen Grossteil der Bevölkerung, mit denen sie gesprochen hat − ist, dass es im Zuge der Fusion und der Inkorporation der drei Schulgemeinden zu keinen Schulschliessungen kommt. «Auch hier in Hemberg, wo wir noch zwei Schulhäuser haben.»

Angesichts der aktuellen und der prognostizierten Schülerzahlen mache sie sich aber um deren Fortbestand keine Sorgen.

Sie sehe im Zusammenschluss der drei Schulgemeinden eine grosse Chance. «Einerseits ist es mir zwar wichtig, dass die einzelnen Schuleinheiten eine gewisse Eigenständigkeit, vor allem aber ihre Kultur beibehalten», sagt Claudia Müller.

«Andererseits sehe ich ein grosses Potenzial im Austausch untereinander, sei es auf persönlicher oder auf fachlicher Ebene.» Es werde allen guttun, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen.

«Denn am Ende können wir von der Fusion nur profitieren, wovon wiederum die Kinder profitieren. Und das das Wichtigste.»