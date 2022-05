Zukunft der Schule in Dietschwil bleibt unsicher.

Schulknatsch Wut und Unverständnis: Die Bevölkerung in Dietschwil hat andere Pläne als der Schulrat und möchte weiterhin eine komplette Primarstufe Die Absicht des Kirchberger Schulrates, die Schule in Dietschwil umzustrukturieren, stösst bei der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 07.05.2022, 12.00 Uhr

Die Diskussionen um das Dietschwiler Schulhaus reissen nicht ab. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Stimmung in Dietschwil kann zurzeit als eine Mischung aus Wut und Unverständnis umschrieben werden. Grund ist die Mitteilung des Schulrates, ab August dieses Jahres die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse nach Kirchberg zur Schule zu schicken.

Begründet wird dies mit den ungenügenden Schülerzahlen sowie der auf Sommer frei werdenden Stelle einer Klassenlehrperson, die nicht besetzt werden konnte.

Besonders das Argument der vakanten Stelle stösst den Dietschwilerinnen und Dietschwilern sauer auf. Sie werfen dem Schulrat vor, die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger mit zu wenig Engagement angegangen zu sein. Die Stelle sei zudem viel zu spät ausgeschrieben worden.

Die Angst vor einer Schulschliessung

Wie vor gut einem Jahr schon einmal fühlen sich die Betroffenen vor den Kopf gestossen. Damals, im März 2021, hatte eine vom Kirchberger Schulrat eingesetzte Arbeitsgruppe Pläne auf den Tisch gelegt, auf denen eine Schliessung der Dietschwiler Schule ins Auge gefasst wurde.

Nach massiven Protesten aus der Bevölkerung erklärte Schulratspräsident Orlando Simeon an einer Informationsveranstaltung am 12. Mai 2021 auf dem Dietschwiler Schulhausplatz: «Mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe wollte sich der Schulrat einen Überblick über die Situation in Dietschwil verschaffen. Es ist zu keinem Zeitpunkt ein definitiver Entscheid gefallen, die Schule zu schliessen.»

Trotz dieser Aussage des Schulratspräsidenten war das Vertrauen in die Schulführung angekratzt. Vielleicht einer der Gründe, weshalb die Stimmberechtigten sechs Wochen später Nein zur Mehrzweckhalle und zum Erweiterungsbau beim Schulhaus Sonnenhof in Kirchberg sagten. Die Angst war gross, dass nach der Fertigstellung das Ende des Dietschwiler Schulhauses verkündet werde.

Defizite in der Kommunikation

Damals wie heute werfen die Betroffenen dem Schulrat fehlende oder gar eine irreführende Kommunikation vor. So habe Simeon vor elf Monaten erklärt, der Schulrat habe nicht vor, das Thema vor dem Jahr 2025 nochmals neu anzuschieben. Die jüngste Ankündigung, in Dietschwil keine Fünft- und Sechstklässler mehr zu unterrichten, mache aber genau das. Simeons Aussage verkommt so nach Ansicht der Dietschwilerinnen und Dietschwiler zur Makulatur.

Als frustrierend wird auch die Informationspolitik empfunden. Die betroffenen Eltern seien vorgängig nicht benachrichtigt worden und hätten am selben Tag einen Brief erhalten, an dem auch die Öffentlichkeit via Medien darüber informiert wurde.

Dazu eine verärgerte Mutter: «Ich fühle mich hintergangen und vom Schulrat nicht ernst genommen. So geht man nicht mit Menschen um.» Ein Vater ergänzt: «Ich vermute eine Retourkutsche, weil die Bauprojekte vor einem Jahr bachab gingen.»

Eltern haben nach einer Lösung gesucht

Der Lösung einer Einführung der Basisstufe (Kindergarten bis 2. Klasse) ab Schuljahr 2022/2023 stehen die betroffenen Eltern grundsätzlich positiv gegenüber. Sie würden vom Schulrat aber zeitnah noch weitere Informationen erwarten. Ausserdem könne dies den Verlust der Mittelstufenklasse nicht aufwiegen.

Jene Gruppe, die sich für das Dietschwiler Schulhaus starkmacht, ist sich bewusst, dass der Markt an Lehrkräften ausgetrocknet ist. Trotzdem hat sie nach Möglichkeiten Ausschau gehalten und kann nun mehrere Lösungen präsentieren. Sie hat eine Lehrperson gefunden, welche bereit wäre, während einer Übergangsphase die vakante Stelle zu besetzen.

Im Weiteren wurden auch Gespräche mit Kandidaten geführt, welche die Stelle langfristig übernehmen wollen. Darauf eingehen müsste aber der Schulrat, denn: Sonst hat niemand eine rechtliche Handhabe, den Entscheid des Schulrates anzufechten. Dazu sagt Schulratspräsident Orlando Simeon:

Orlando Simeon, Kirchberger Schulratspräsident. Bild: Beat Lanzendorfer

«Es ist mir neu, dass die Schule in Dietschwil eine Privatschule ist, bei der die Bevölkerung eigenständig Lehrkräfte suchen kann. Das ist nach wie vor die Aufgabe des Schulrates.»

Der Schulrat hätte sich auch Gedanken zur Schule gemacht. Die Stelle sei ausgeschrieben worden, ohne dass eine Bewerbung eingegangen ist. Dabei sei zu berücksichtigen, dass bei einer Stellenbesetzung die Rahmenbedingungen stimmen müssen.

Es brauche nachhaltige Lösungen

«Wir brauchen nachhaltige Lösungen und können nicht mit Stellvertretungen und provisorischen Lösungen arbeiten», sagt Simeon. Er würde sich nicht vor einem Gespräch mit allen Beteiligten verschliessen, letztlich liege die Entscheidung beim Schulrat. Er als Schulpräsident könne nicht in Eigenregie entscheiden. «Ich kann einen Entscheid des Schulrates nicht eigenmächtig umstossen.»

Obwohl der Entscheid aus Sicht Simeons gefallen ist, erwartet die Gruppe, die sich für den Erhalt der kompletten Primarstufe einsetzt, dass man aufeinander zugehe und gemeinsam nach einer für alle Beteiligten gangbaren Lösung sucht. Hierzu müsse der Schulrat endlich Gesprächsbereitschaft signalisieren. Bisher habe er das noch nicht getan.

Hierzu gibt ein Dietschwiler zu bedenken: «Viele Neuzugezogene sind hierhergekommen, weil das Dorf über eine eigene Schule verfügt. Und weil Dietschwil aufgrund der geplanten Bauprojekte in den kommenden Jahren wächst, dürften weitere Familien mit Kindern hierherziehen, deshalb sollten jetzt keine voreiligen Schlüsse gezogen werden.»

Dazu erklärt der Schulratspräsident abschliessend: «Es muss das Ziel sein, nicht jedes Jahr über die gleiche Thematik diskutieren zu müssen. Wir möchten Ruhe reinbringen. Die Unsicherheit ist auch für die Kinder belastend. Sollten die Kinderzahlen in den kommenden Jahren durch die Bautätigkeit wieder ansteigen, dann ist es denkbar, dass die Mittelstufe in Dietschwil wieder geführt wird.»

