Kirchberg möchte seine Raumprobleme mit einem Pavillon lösen.

Schulhaus Weil einzelne Lektionen auf dem Gang stattfinden: Kirchberg muss seine Raumnot mit einem Pavillon lösen – im April soll abgestimmt werden Im Primarschulhaus Sonnenhof ist das Platzproblem akut. Anstelle des an der Urne abgelehnten Erweiterungsbaus soll ein Pavillon kurzfristig helfen. Langfristig wird ein Neubau geplant. Auch bei der Turnhalle besteht Handlungsbedarf. Beat Lanzendorfer 16.12.2021, 17.00 Uhr

Das Gelände hinter dem überdachten Pausenplatz ist eine der möglichen Varianten für das Provisorium. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Juni haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Kirchberg einen projektierten Erweiterungsbau beim Schulhaus Sonnenhof und eine neue Mehrzweckhalle an der Urne versenkt. Das Schulraumproblem im Dorf Kirchberg ist dadurch aber nicht gelöst. Im Gegenteil: Es ist akuter denn je.

Am Mittwochabend haben Gemeindepräsident Roman Habrik, Schulratspräsident Orlando Simeon und Bauplaner Florian Schällibaum über das weitere Vorgehen informiert. Kurzfristig soll ein Pavillon das Raumproblem entschärfen. Langfristig möchte man einen Ersatz für das Schulhaus Sonnenhof plus eine neue Mehrfachturnhalle realisieren. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten.

Rund ein Drittel des Raumbedarfs fehlt

Um einen den heutigen Bedürfnissen entsprechenden Schulbetrieb zu gewährleisten, benötigt die Primarschule in Kirchberg 31 Raumeinheiten. Tendenz steigend, weil die Anzahl der Klassen gemäss Berechnungen in den kommenden Jahren von zurzeit 12 auf 14 ansteigen wird. Aktuell stehen lediglich 20,5 Raumeinheiten zur Verfügung. «Die entsprechend der Grösse der Primarschule Sonnenhof geforderten Räumlichkeiten können zum heutigen Zeitpunkt nicht sichergestellt werden», sagt Schulratspräsident Orlando Simeon.

Orlando Simeon, Schulratspräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Deshalb ist es nicht möglich, einer Lehrperson die nötige Infrastruktur für einen zeitgerechten Unterricht anzubieten.»

Um trotzdem über die Runden zu kommen, müssten Räume in der Primarschule Lerchenfeld (Baujahr 1957) sowie im Pavillon Lerchenfeld (Baujahr 1971) genutzt werden. Beide hätten ihren Zenit aber längst überschritten und seien renovationsbedürftig. Zusätzlich seien Räume unterhalb der Turnhalle Sonnenhof, einstmals durch das Militär genutzt, in Werkräume umgenutzt worden. Gemäss Simeon würden weiterhin geeignete Gruppen- und Therapieräume fehlen. Einzelne Lektionen fänden teilweise sogar in den Gängen des Schulhauses statt.

Ähnlich präsentiert sich die Situation beim Hallenbedarf. Die wie das Schulhaus Sonnenhof im Jahre 1957 erbaute Turnhalle ist zu klein, um alle Lektionen abdecken zu können. Das Problem könne durch die Nutzung der in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Doppelturnhalle der Oberstufe Lerchenfeld nicht vollständig gelöst werden. Damit die rund 100 wöchentlichen Sport- und Turnlektionen trotzdem abgehalten werden könnten, müsste man für etwa zehn Prozent der Lektionen in die Gähwiler Turnhalle ausweichen.

Das weitere Vorgehen

Nach dem ablehnenden Entscheid an der Urne im letzten Juni hat der Gemeinderat die Planungen zur Umsetzung von Provisorien vorangetrieben. Nach Eruierung mehrerer Standorte hat sich der Gemeinderat für ein Provisorium südlich des Sonnenhofschulhauses entschieden. Der Pavillon wird im Bereich hinter dem Dach beim Pausenplatz zu stehen kommen. Kostenpunkt: rund 2,5 Millionen Franken.

Auf dieser Skizze ist der Pavillon rechts unten vor dem Schulhaus Sonnenhof gut sichtbar. Links in der Mitte befindet sich das Oberstufenschulhaus Lerchenfeld. Skizze: Gemeinde Kirchberg

Weil die Zeit drängt, wird die Submission für dieses Provisorium vorangetrieben. Damit den Stimmberechtigten der Kreditantrag an der Bürgerversammlung vom 1. April 2022 vorgelegt werden kann, benötigt es im Jahresbericht der Gemeinde Kirchberg ein entsprechendes Gutachten. Sollte das Ja an der Bürgerversammlung erfolgen, werden die weiteren Vorbereitungsarbeiten vorangetrieben.

Der Bezug des Pavillons soll im Sommer 2023 sein

Kann der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden, ist die Inbetriebnahme des Provisoriums im Sommer 2023 vorgesehen. Dazu sagt Gemeindepräsident Roman Habrik:

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Der heute zur Verfügung stehende Schulraum ist wirklich zu klein. Wir haben einen dringenden Handlungsbedarf. Mit einer schnellen Provisoriumslösung wollen wir Zeit gewinnen, um eine seriöse Gesamtplanung an die Hand zu nehmen.»

Langfristig soll ein neues Schulhaus sowie eine neue Mehrfachturnhalle gebaut werden. Habrik sprach von einem optimistischen Zeitfenster von sechs bis acht Jahren. Bei der abschliessenden Fragerunde unter den rund sechzig Interessierten in der katholischen Kirche in Kirchberg wurden mehrere Ideen eingebracht, die der Gemeinderat in seine weiteren Planungen einfliessen lässt.

Der Grundtenor des Abends war aber einhellig: Der vorgeschlagene Weg macht Sinn. Kirchberg hat beim Schulbetrieb ein Raumproblem, das zeitnah gelöst werden muss.