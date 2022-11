Mosnang/Dreien: Kindergartenklasse wird aufgelöst

Schulgemeinde Kindergärtler aus Dreien besuchen den Kindergarten weiterhin in Mosnang – aber schon bald nicht mehr in einer Klasse fast nur für sich Es rücken zu wenige Dreiener Kinder in die kommenden Kindergartenklassen nach. Daher verteilt die Schulgemeinde die Kindergärtler, die in Mosnang unterrichtet werden, ab kommendem Schuljahr auf zwei statt drei Klassen. 11.11.2022, 17.00 Uhr

Der Kindergarten in Mosnang befindet sich im Primarschulhaus. Bild: Beat Lanzendorfer

Die rückläufigen Geburtenzahlen in Dreien haben zur Folge, dass die Dreiener Kindergärtler ab dem Schuljahr 2023/24 in eine der beiden anderen Mosliger Kindergartenklassen integriert werden. Das schreibt die Schule Mosnang im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde. Die Klasse, in der die Kinder aus Dreien zusammen mit anderen unterrichtet werden, wird im nächsten Sommer aufgelöst, die Anzahl Kindergartenklassen in Mosnang schrumpft von drei auf zwei.

Kindergärtnerin Sandra Aschwanden, die die betroffene Kindergartenklasse leitet, wird die Schule Mosnang im kommenden Schuljahr verlassen und zu einer anderen Gemeinde wechseln. «Wir bedauern dies sehr», heisst es weiter in der Mitteilung der Schule.

Zurzeit besuchen 41 Schülerinnen und Schüler den Unterricht auf Primarstufe im Schulhaus Dreien. Einen eigenen Kindergarten hat das Dorf nicht. Seit dem Schuljahr 2017/18 besuchen die Dreiener Kinder die Kindergartenklasse in Mosnang – heute sind es gesamthaft 15 Kinder, rund die Hälfte aus Dreien, die von der scheidenden Kindergärtnerin Sandra Aschwanden begleitet werden.

Zukünftige Verteilung der Kindergärtler offen

«Die Kinder aus Dreien, das sind die, die immer hin- und hergefahren werden», erklärt ein Anwohner dieser Zeitung. Tatsächlich befanden sich über die letzten Jahre die Kindergartenklassen für die jungen Dreiener an wechselnden Orten. Eine Zeit lang besuchten sie etwa den Kindergarten in Mühlrüti, wo auch die Kinder aus Wisen unterrichtet werden. Ein weiterer Kindergarten der Schulgemeinde findet sich in Libingen.

Während zurzeit 24 Kinder den Kindergarten in Mühlrüti besuchen, sind es in Libingen deren 15. Zum Vergleich: In Mosnang gehen 52 Kinder in den Kindergarten. Ob und wie eine Konzentration der Kindergärtler im Rahmen des laufenden Projekts «Schularealentwicklung Mosnang» diskutiert wird, konnte bis zum Redaktionsschluss nicht in Erfahrung gebracht werden. (pd/ser)