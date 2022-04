Schule Dietschwil bekommt Basisstufe und verliert Mittelstufe

schulen «Langfristige Sicherung» oder «Sterben auf Raten?»: Die Schule Dietschwil verliert die Mittelstufe und bekommt eine Basisstufe Der Kirchberger Schulrat will in Dietschwil ab Sommer 2023 den Kindergarten bis und mit 2. Klasse in einer Klasse unterrichten. Die Mittelstufe soll nach Kirchberg verlegt werden. Nur so habe die Schule in Dietschwil Zukunft, sagt der Schulratspräsident. Ein Dietschwiler Schulaktivist befürchtet dagegen ihre stückweise Schliessung. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 28.04.2022, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie lange kann Dietschwil seine Primarschule (beim Dorfeingang in der Bildmitte) noch behalten? Bild: Martin Lendi

Schon ab kommendem August sollen die Dietschwiler Schülerinnen und Schüler, die dann in die 5. und 6. Klasse kommen, in Kirchberg zur Schule gehen. Ein Jahr später dann, im Sommer 2023, soll in Dietschwil die Basisstufe – Kindergarten bis 2. Klasse in einer Klasse – eingeführt werden. Beides geht aus einer Medienmitteilung der Gemeinde Kirchberg zu einem entsprechenden Entscheid des Schulrats hervor. Auch die Eltern wurden am Donnerstag informiert, per Brief.

Grund für die Verlegung der 5. und 6. Klasse nach Kirchberg sei, dass in Dietschwil die offene Stelle einer Klassenlehrperson nicht besetzt werden konnte. Mit einer Sonderbewilligung des Kantons kann die bestehende Mehrklasse der 1. bis 3. Klasse für nächstes Jahr um die 4. Klasse erweitert werden. Ein entsprechendes Gesuch wurde beim Kanton eingereicht.

Orlando Simeon, Schulratspräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Dies wird gemäss Schulratspräsident Orlando Simeon nötig, weil sonst im kommenden Sommer in Kirchberg eine zusätzliche vierte Klasse eröffnet werden müsste. Noch gibt es in Kirchberg dafür zu wenig Platz. Ab Sommer 2023 steht dann im Provisorium mehr Schulraum zur Verfügung.

Neues Kapitel in einer langen Geschichte

Dietschwil und seine Schule. Der jüngste Entscheid des Schulrats eröffnet ein neues Kapitel in der Saga.

Ende 2020 erwog eine Arbeitsgemeinschaft des Kirchberger Schulrats, die Primarschule in Dietschwil auf das Schuljahr 2022/2023 hin zu schliessen. Schnell formierte sich Widerstand. Dietschwilerinnen und Dietschwiler bildeten selber eine Arbeitsgruppe und erreichten, dass der Schulrat vor gut einem Jahr bekannt gab, die Schliessung sei vorläufig vom Tisch.

Wohl auch als Folge der Geschehnisse in Dietschwil wurde im Sommer 2021 die Schulraumerweiterung samt Turnhalle in Kirchberg an der Urne überraschend verworfen. Mit dem Slogan «Heute Dietschwil, morgen Gähwil?» wurde im Vorfeld der Abstimmung auf Flugblättern gegen den Ausbau in Kirchberg und befürchtete Schliessungen in den kleineren Dörfern mobilisiert.

Gegner der Schulschliessung reagieren enttäuscht

Der Kirchberger Schulrat kündigte vor einem Jahr jedoch nicht nur an, dass die Schliessung in Dietschwil vom Tisch sei, sondern auch, die Lage zu einem späteren Zeitpunkt neu einschätzen zu wollen. Das ist nun offenbar geschehen.

Plakat gegen die Schliessung der Schule Dietschwil im Mai 2021. Bild: Beat Lanzendorfer

Urs Huser, der sich gegen die Schliessung engagierte, zeigt sich auf Anfrage enttäuscht vom Schulrat. Insbesondere, weil die Eltern erneut nicht in die Planung miteinbezogen worden seien. Er befürchtet zudem, dass die Umstrukturierung nur der Anfang sein und die Schule dereinst entgegen allen Beteuerungen ganz geschlossen werden könnte. Er sagt:

«Der Entscheid klingt für mich nach Sterben auf Raten.»

Urs Huser engagiert sich für die Schule Dietschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Schulratspräsident Simeon hingegen will die Einführung der Basisstufe in Dietschwil als Schritt zur langfristigen Sicherung der Schule verstanden wissen. Er sagt: «Der Schulrat ist sich bewusst, dass der Schulstandort Dietschwil für die Eltern wichtig ist.» Doch ab 2024 werde es in dem Dorf zu wenige Schülerinnen und Schüler für das aktuelle System geben.

Gleichzeitig würden die Kindergartenklassen mit den Kindern aus Müselbach zu gross für den verfügbaren Raum. Diejenigen, die heute in Dietschwil in den Kindergarten gehen, sollen ihre beiden Jahre gemäss Mitteilung noch dort abschliessen. Ab 2023 würden die neuen Kindergartenkinder aus Müselbach dann den Kindergarten in Kirchberg besuchen.

Rückkehr der Mittelstufe nach Dietschwil bleibt möglich

Mit der Einführung der Basisstufe werde verhindert, «dass der Beschulungsort der Schulkinder alljährlich überprüft und definiert werden müsste», heisst es in der Mitteilung. Die Basisstufe ermögliche es, Schwankungen bei den Schülerzahlen aufzufangen.

Dies sei in der Mehrklasse von der 4. bis 6. Klasse hingegen nicht möglich. Aktuell wird diese von 11 Schülerinnen und Schülern besucht. Weitere Wegzüge könnten nicht mehr aufgefangen werden, sagt Orlando Simeon. Kleine Klassen seien aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll, etwa hinsichtlich des Gruppenlernens.

Der Schulratspräsident sagt aber auch: Sollte es künftig in Dietschwil wieder mehr Schulkinder geben – etwa weil mehr Familien zuziehen oder Kinder geboren werden – könnte die Mittelstufe auch nach Dietschwil zurückgeholt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen