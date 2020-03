Schule ohne Schulhaus – Tagebucheintrag 1 der Lehrerin: Kein Leben im Schulzimmer Zu Beginn der neuen Situation steht vor allem Improvisieren auf der To-Do-Liste. Trudi Schönenberger-Hofmann 19.03.2020, 05.00 Uhr

Auch die Lehrpersonen müssen improvisieren. Aus dieser Staffelei wird bei Trudi Schönenberger-Hofmann eine Wandtafel. Jetzt noch mit Testinhalt, ab nächster Woche dann professioneller. Bild: PD

Montag, 16. März: Der erste Tag nach der verordneten Schulschliessung. Die Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben. Wir Lehrpersonen sind gefordert, uns zu organisieren. Ich gehe bei schönstem Frühlingswetter in die Schule, kein Töfflilärm, kein Gelächter. Nur Vogelgezwitscher. Auch schön, aber ungewohnt.

Alles ist extrem ruhig, keine Schülerinnen und Schüler, die vor dem Zimmer quasseln. Keine pubertierenden Sprüche über Dinge, die sie gar noch nicht verstehen. Kein Leben im Schulzimmer. Ich hätte es lieber anders!

Angespannte Teamsitzung

Ich merke, dass ich und die anderen Lehrpersonen angespannt sind. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir haben eine Teamsitzung, in welcher wir «upgedatet» werden, wie nun alles läuft. Die Idee ist, dass wir in unseren Schulzimmern präsent sind. Home-Office ist erlaubt. Ob es bald Pflicht wird?

Ich bekomme E-Mails von Schülerinnen und Schülern, die unsicher sind und viele Fragen haben. Den Tag verbringe ich damit, die nächste Zeit zu organisieren, mich mit Lehrpersonen abzusprechen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Whatsapp-Nachrichten beantwortet, so viele E-Mails geschrieben, so viele Telefonanrufe beantwortet.

Streng getaktetes Abholen

Am nächsten Morgen mache ich noch die letzten Sachen für Schülerinnen und Schüler bereit. Sie müssen ihre Aufgaben abholen, dürfen aber nur in einem Zweierteam und mit zwei Meter Abstand zueinander ins Schulhaus. Beim Reinkommen müssen sie die Hände desinfizieren. Es liegt alles bereit, ich gebe ihnen ein paar Informationen und man merkt, dass die Stimmung bei vielen Schülerinnen und Schülern geändert hat.

Viele von ihnen sind viel nachdenklicher als noch am Freitag, als sie erfuhren, dass die Schule im Schulzimmer bis nach den Frühlingsferien ausfällt. Auf meinen Abschiedsgruss «Hebed eu sorg und befolget d’Regel, damit mir noch de Früeligsferie wieder do inne chönd Schuel ha!» antworten viele: «Da hoffi au!»

Kurz danach ist auch für uns Home-Office angesagt. Ich vertiefe mich mit einem Onlinekurs ins Thema Fernunterricht und erfahre viel Neues. Jetzt heisst es für mich, diese neuen Methoden auszuprobieren, damit ich es nächste Woche anwenden kann. Diese Tage hatten es in sich. Ich bin extrem müde.