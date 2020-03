Nach landesweiter Schliessung von Schulen: So regelt der Kanton St.Gallen den Schulunterricht

Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen werden im Kanton St.Gallen ab sofort zu Hause Aufgaben lösen oder via Fernstudium am Unterricht teilnehmen. Das Bildungsdepartement leitet in Zusammenarbeit mit den Schulen die dazu nötigen Schritte ein, nachdem der Bundesrat heute den Präsenzunterricht bis zum 4. April 2020 verboten hat.