Schule Oberes Neckertal Sanierung der Mehrzweckhalle St.Peterzell ist abgeschlossen – am Samstag wird sie für die Bevölkerung geöffnet Nach rund einjähriger Bauzeit konnten alle geplanten Arbeiten im Zuge der Komplettsanierung der Mehrzweckhalle am Oberen Baumgarten umgesetzt werden. Am Samstag ist die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür eingeladen. Urs M. Hemm 02.09.2021, 12.12 Uhr

Der Eingangsbereich der Mehrzweckhalle wurde neu gestaltet. Bild: Urs M. Hemm

Bereits von aussen sind die Veränderungen klar erkennbar: Die Fassade, an der vorher bereits die Farbe an verschiedenen Stellen bröckelte, wurde komplett erneuert und farblich an die anderen Schulhäuser angeglichen, sodass eine Einheit entsteht. Auch die neuen Fenster und Fensterläden der Mehrzweckhalle zeugen davon, dass sich in den vergangenen Monaten einiges getan hat. Dazu gehört auch der Neubau der Tartanbahn, die direkt am Gebäude entlang verläuft.

Andrea Galli, Schulratspräsidentin Schule Oberes Neckertal. Bild: PD

«Die Arbeiten konnten trotz der Coronapandemie ohne Verzögerung und ohne grössere Überraschungen abgeschlossen werden», sagt Andrea Galli, Schulratspräsidentin der Schule Oberes Neckertal, die das Projekt von ihrem Vorgänger und Initiator der Komplettsanierung, Werner Raschle, übernommen hatte. Jetzt freue sie sich darauf, zusammen mit Werner Raschle, die sanierte Mehrzweckhalle am Samstag der Bevölkerung präsentieren zu dürfen.

Grosser Raumgewinn im Foyerbereich

Das Herzstück der Sanierungsarbeiten war der Abbruch des Lichthofs und die Neugestaltung des oberen und unteren Eingangsbereichs sowie des Foyers. «Der Vorbau, der unten wie oben den Eingangsbereich bildete, wurde abgerissen und völlig neu gestaltet», sagt Andrea Galli. Insbesondere oben seien nun die Schülerinnen und Schüler vor Wind und Regen geschützt. Zudem gibt es Sitzgelegenheiten. Wo vorher der Lichthof war, gibt es nun eine offene Fläche, die während der Pause genutzt werden kann.

Ebenfalls neu ist der obere Eingangsbereich. Die Schülerinnen und Schüler sind vor Wind und Regen geschützt. Bild: Urs M. Hemm

Die einschneidendste Auswirkung hatte der Abbruch des Lichthofs aber auf das Foyer im Untergeschoss. «Zuvor war der Lichthof zwar schön anzusehen, brauchte im Foyer aber sehr viel Platz, der ungenutzt blieb», sagt Andrea Galli.

Das Foyer eignet sich dem Umbau für Veranstaltungen und Apéros. Die angrenzende Küche ist vielseitig einsetzbar.

Der so gewonnene Raum wird jetzt einerseits als Lagerraum genutzt. Andererseits konnte das Foyer so umgestaltet werden, dass es künftig sowohl für Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte oder Vorträge als auch für Apéros genutzt werden kann. Für Letzteres bietet die direkt angrenzende Küche als Buffet oder Durchreiche für Speisen eine optimale Ergänzung.

Nur das Machbare, nicht das Wünschenswerte

Bereits bei der Planung sei sehr viel Wert darauf gelegt worden, das Machbare vom Wünschenswerten zu trennen. So sei bewusst auf die Sanierung von Bauteilen verzichtet worden, die ihr Lebensende noch nicht erreicht hatten. Wie beispielsweise die Turnhalle, die sich noch in einem sehr guten Zustand befindet. An der Hallendecke wurde jedoch eine ausziehbare Leiter installiert, welche dem Hauswartsteam eine sichere und bequeme Hilfe ist, um den oberen Teil der Halle instand zu halten und bei Bedarf die Fenster zu reinigen.

Der obere Eingang biete Schutz gegen Wetter für die Schülerinnen und Schüler. Bild: Urs M. Hemm Bänke laden zum Verweilen ein. Bild: Urs M. Hemm In der Turnhalle musste an der Galerie ein neues Geländer installiert werden, weil das Alte zu niedrig war. Bild: Urs M. Hemm Diese ausziehbare Leiter ermöglicht es dem Hauswartsteam, die Unterhaltsarbeiten so sicher wie möglich verrichten zu können. Bild: Urs M. Hemm Die neue Tartanbahn verläuft entlang der Mehrzweckhalle. Bild: Urs M. Hemm Der Treppenaufgang, welcher immense Wasserschäden aufwies, wurde komplett erneuert. Die Fassade erhielt einen frischen Anstrich, die Fenster ersetzt und neue Läden wurden eingebaut. Bild: Urs M. Hemm

Die Gesamtkosten für das Sanierungsprojekt belaufen sich nach Abschluss der Arbeiten auf rund 2,7 Millionen Franken, das in etwa dem budgetierten Betrag entspricht. Da die Mehrzweckhalle auch öffentlichen Zwecken nützt, beteiligt sich die politische Gemeinde Neckertal mit einem Anteil von 32 Prozent an den Kosten, was 864'000 Franken entspricht.

Mehrzweckhalle St.Peterzell, Tag der offenen Tür: Samstag, 4, September, 9.30 bis 12 Uhr freie Besichtigung.