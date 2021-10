Kirchberg: Schulrat soll durch Bildungskommission ersetzt werden

Schule Kirchberg: Schulrat soll durch fünfköpfige Bildungskommission ersetzt werden Kirchberg strebt eine Schul- und auch eine Gemeindereform an. Dies Thematik hatte in der Vergangenheit schon für grosse Diskussionen gesorgt. Am Donnerstagabend wurde wieder informiert. Josef Bischof 01.10.2021, 12.00 Uhr

Am Workshop wurde intensiv über die künftige Organisation der Gemeinde Kirchberg diskutiert. Bild: Josef Bischof

«Die Vorbereitung auf die Einführung der Einheitsgemeinde im Jahr 2017 ist nicht optimal verlaufen.» Dies hat Roger Sonderegger als externer Begleiter der Kirchberger Reformbemühungen festgestellt. Das latente Unbehagen in der Bevölkerung könnte unter anderem zur Ablehnung des 20-Millionen-Kredits für Schulraumerweiterung und Mehrzweckhalle im letzten Jahr geführt haben. Was an der Organisation der «an sich funktionsfähigen» Gemeinde verändert werden soll, ist am Donnerstagabend in der Turnhalle Gähwil gründlich erörtert worden.