Tag der offenen Baustelle Schulanlage Risi in Wattwil

Schulanlage Risi Einweihung erst im nächsten Jahr: Die Oberstufe bezieht die erneuerte Risi in Wattwil trotzdem schon in drei Wochen Wattwiler Schulbürgerinnen und Schulbürger waren am Samstag zu einer Besichtigung der Baustelle in der Schulanlage Risi geladen. Schulratspräsident Norbert Stieger und Hansruedi Lusti, Präsident der Baukommission, erzählten von einige Überraschungen.

Am Tag der offenen Baustelle: Informationen aus erster Hand durch den Schulpräsidenten Norbert Stieger. Bild: Josef Bischof

Es braucht noch etwas Geduld. Eingeweiht wird die erneuerte Schulanlage Risi erst im nächsten Jahr. Der umgebaute Trakt A wird aber am 1. Juli übernommen und noch vor den Sommerferien von der Oberstufe bevölkert. Trakt B kann erst vor Weihnachten bezogen werden. Am Samstag sind Interessierte durch die Baustelle geführt worden.

Norbert Stieger, Schulpräsident Wattwil-Krinau, und Schulrat Hansruedi Lusti, Präsident der Baukommission, informierten im Stundentakt persönlich über das Bauvorhaben, seine Vorgeschichte, die Zielsetzungen und die Herausforderungen. Die für die Steuerzahler beruhigende Feststellung: Der Kredit von 11 Millionen Franken plus 10 Prozent wird nach jetzigem Stand trotz böser Überraschungen und Teuerung nicht überschritten.

«Am Altbau (B) aus dem Jahr 1916 muss wohl nicht viel gemacht werden. Das benachbarte Schulgebäude (A) aus den 1970er-Jahren würde man dagegen besser durch einen Neubau ersetzen.»

Mit dieser Ansicht habe sich der Schulrat im Vorfeld konfrontiert gesehen, sagte Norbert Stieger. Der Schulrat habe aber im 50 Jahre alten Trakt A grosses Potenzial gesehen.

Zeitplan kann nicht eingehalten werden

Schulrat Hansruedi Lusti, Präsident der Baukommission. Bild: Josef Bischof

«Bei der gut 100 Jahre alten Risi, einem denkmalgeschützten Bau, sind wir unliebsam überrascht worden», führte der Schulpräsident aus. Vom Schulhaus, welches während des Ersten Weltkriegs gebaut wurde, sei kein einziger Plan aufzufinden gewesen. Deshalb habe es auch keine Klarheit über die Bauweise gegeben.

Unerwartet hätten Schulzimmerdecken ersetzt und das Dachgeschoss gesichert werden müssen. Dadurch, und zusätzlich durch Lieferengpässe, habe sich eine zeitliche Verzögerung von gut vier Monaten ergeben. Auch mit einzelnen Forderungen der Denkmalpflege habe man sich schwergetan und um Kompromisse gerungen. Wesentliche Merkmale aus der Gründerzeit wie Stuckverzierungen und Farbelemente würden aber beibehalten.

Der Altbau wird erst zwischen den Herbstferien und Weihnachten bezogen werden können. Dannzumal werden Kindergarten- und Primarschüler darin einziehen.

Lernfreundliche Anlage geschaffen

Schulratspräsident Norbert Stieger. Bild: Josef Bischof

In den vollständig erneuerten Trakt A dagegen werden am 4. Juli die Oberstufenschüler einziehen können. Dieser wurde bis auf die Kernsubstanz rückgebaut. Jetzt hat er eine neue Gebäudehülle aus vorfabrizierten Holzelementen und neue Holzfenster.

Die obere Turnhalle ist in eine Aula und einen multifunktionalen Raum für ein Lernatelier umfunktioniert worden. Die gesamte Raumaufteilung trägt neuen pädagogischen Anforderungen Rechnung.

Aus dem ehemaligen Singsaal in der alten Risi wird ein Schulzimmer. Bild: Josef Bischof

Drei Wochen lang muss am Innenausbau noch intensiv gearbeitet werden. Norbert Stieger abschliessend: «Nur durch den grossen Einsatz aller Beteiligten kann das am 1. Juli 2021 in Angriff genommen Bauvorhaben innert einem guten Jahr zu Ende geführt werden. Das einheimische Gewerbe leistet hervorragende Arbeit. Bei auswärtigen Firmen sind wir in Einzelfällen aber nicht um Ersatzlösungen herumgekommen.»