Schönheiten des Tals erleben und sichtbar machen: Toggenburg Tourismus lanciert die Aktion «Hüür» Ferien in der Schweiz – das soll zu tollen Erlebnissen inspirieren. Die regionale Tourismusorganisation ruft dazu auf, die Bilder auf Instagram und Facebook zu stellen. Sabine Camedda 17.07.2020, 14.14 Uhr

Im Toggenburg gibt es viele Orte, die man gesehen haben muss. Beispielsweise die Säntisthur im Obertoggenburg. Bild: PD

In diesem Jahr ist alles anders. Jedenfalls, was Ferien machen betrifft. Toggenburg Tourismus nimmt den Aufruf «Macht Ferien in der Schweiz» zum Anlass für die Aktion «Hüür!». Wann, wenn nicht dieses Jahr – also «hüür» – biete sich die Gelegenheit, um das in Angriff zu nehmen, was man schon immer einmal machen wollte, aber noch nie die Zeit dafür hatte?