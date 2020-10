Schön herausgeputzte Damen an der Viehschau in Lütisburg Janette, von der Generationengemeinschaft GG Meile räumte gleich zweimal ab. Sie wurde Miss Lütisburg und erste der Schön-Euter jüngere Kühe. Fränzi Göggel 02.10.2020, 18.39 Uhr

Janette von der GG Meile gewann den Schöneuterpreis und wurde zur Miss gekührt. Bild: Fränzi Göggel

An der Viehschau Lütisburg am ersten Freitag im Oktober in Tufertschwil, wurden 214 Kühe von sieben Landwirtschaftsbetrieben aufgefahren. Ueli Achermann, Präsident des Viehzuchtvereins Lütisburg ist stolz. «Wir sind die einzigen, die dieses Jahr in der Region Toggenburg/Neckertal eine Viehschau durchführen».