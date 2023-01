Skiclub Bütschwil: Schneesporttage neu in den Flumserbergen

Schneemangel Der Skiclub Bütschwil führt seine Schneesporttage statt im Obertoggenburg erstmals in den Flumserbergen durch Seit Jahrzehnten organisiert der Skiclub Bütschwil im Dezember und Januar im Obertoggenburg Schneesporttage. Weil schon in der Vergangenheit die Schneedecke im alten Jahr häufig knapp war, entschieden sich die Verantwortlichen, das Skigebiet zu wechseln. Beat Lanzendorfer 05.01.2023, 14.00 Uhr

Im Dezember hatte es in den Flumserbergen noch genügend Schnee. Mittlerweile erhofft man sich auch im südlichen Kantonsteil endlich wieder Neuschnee. Bild: PD

Trotz Schneemangel lässt sich der Skiclub Bütschwil nicht unterkriegen und führt auch in diesem Winter seine Schneesporttage durch –allerdings erstmals nicht im Obertoggenburg, sondern in den Flumserbergen.

200 Schülerinnen und Schüler plus 40 Begleiterinnen und Begleiter fahren mit vier Cars plus privaten Fahrzeugen dreimal in die neugewählte Skidestination. Gestartet wurde am 17. Dezember. Das nächste Mal geht es an diesem Samstag über den Ricken. Patrick Hollenstein, Präsident des Skiclubs, erklärt, weshalb die Schneesporttage trotz schwieriger Bedingungen durchgeführt werden.

Eine Absage war noch nie ein Thema

«Die Schneesporttage sind ein fester Bestandteil im Jahresprogramm des Skiclubs», sagt Patrick Hollenstein. Deshalb habe es weh getan, dass der seit Jahrzehnten stattfindende Anlass wegen der Coronapandemie während zweier Jahre nicht stattfinden konnte.

Patrick Hollenstein, Präsident Skiclub Bütschwil. Bild: PD

Dass es die Schneesporttage in diesem Winter wieder geben soll, war hingegen schon lange geplant. Bei der jeweiligen Durchführung ist immer etwas Improvisationstalent gefragt.

Hierzu Hollenstein: «Der erste Tag am 17. Dezember ging trotz bescheidener Pistenverhältnisse gut über die Bühne.» Leider seien nicht alle Bahnen wie gewünscht offen gewesen und weil es seither nicht mehr geschneit habe, sei die Situation nicht besser geworden.

Er zeigt sich aber zuversichtlich: «Es macht den Anschein, als entspanne sich die Situation in den nächsten Tagen, denn zumindest in den höheren Lagen soll es etwas Schnee geben.» Dies hat die Verantwortlichen rund um Benedikt Fässler und Simon Gübeli dazu bewogen, grünes Licht für den zweiten Schneesporttag an diesem Samstag zu geben.

Die aktuelle Situation ist sehr speziell

Der Tross, der sich aus Kindern aus Bütschwil, Ganterschwil, Lütisburg und Mosnang zusammensetzt, verbringt die Schneesporttage zum ersten Mal in den Flumserbergen. Zuvor war man während vieler Jahre im Obertoggenburg. Dazu Hollenstein: «Es gab schon vor der Coronapandemie einige Winter mit einer dünnen Schneedecke im Obertoggenburg, deshalb haben wir uns zum Wechsel in die Flumserberge entschieden.»

Der 29-Jährige, der bei einem Transportunternehmen als Leiter Finanzen arbeitet, kann sich an Jahre erinnern, da hätten die Schneesporttage im Dezember gar nicht durchgeführt werden können. «Früher gingen wir pro Winter mit den Kindern viermal auf die Piste, heute sind es noch dreimal.» Die Schneesporttage im Dezember hätten aber häufig nicht stattfinden können. Sie seien dann im März, wenn jeweils genügend Schnee vorhanden war, nachgeholt worden oder mussten schweren Herzens abgesagt werden.

Der zurzeit sehr schneearme Winter sei aber schon speziell. Auch für die Betreuerinnen und Betreuer, die manchmal etwas mehr gefordert seien, die Kinder zu motivieren. «Es ist ihnen aber bisher noch immer gelungen, die Freude am Ski- und Snowboardsport zu vermitteln.»

Durchführung des Schülerskirennens ist unsicher

Der Skiclub Bütschwil würde gerne auch wieder einmal das Schülerskirennen auf der Bütschwiler Egg durchführen. Es findet jeweils dann statt, wenn im Dorf genügend Schnee liegt. «Das dafür zuständige Organisationskomitee zeigt sich in dieser Hinsicht sehr flexibel und kann jeweils innerhalb von wenigen Tagen die Strecke rennbereit machen», sagt Hollenstein, der dem Verein seit 2021 als Präsident vorsteht.

An Ideen würde es den Mitgliedern den Skiclubs nicht fehlen. Was fehlt, ist das begehrte Weiss von oben. Am liebsten hätten sie es bis in tiefe Lagen, damit auch im rund 600 Meter hoch gelegenen Bütschwil Winter- und Rennstimmung aufkommen können.