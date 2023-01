Schnee und Eis Die einen starten schon um 2.45 Uhr, die anderen dürfen etwas länger schlafen: So regeln die Gemeinden im Toggenburg und der Region Wil den Winterdienst Schneeschippen ist wieder angesagt, auch seitens der Gemeinden. Wie ist der Winterdienst in der Region organisiert, und wer haftet bei Unfällen, falls nicht gründlich genug geräumt, gesalzen und gesplittet wird? Ein Überblick in vier Punkten. Sascha Erni Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Der Winterdienst kann die Gemeinden stark fordern, so auch Lichtensteig. Bild: Sascha Erni (2021)

Noch ist der ganz grosse Schnee nicht bis in die Niederungen vorgedrungen. Aber bereits bei den jetzigen Schneemengen zeigen sich gewisse Unterschiede zwischen den Gemeinden in der Region Wil und im Toggenburg: Manche scheinen das Ziel zu verfolgen, das komplette Ortsgebiet «schwarz» räumen zu wollen. Andere konzentrieren sich ausschliesslich auf die Strassen und lassen die Gehwege fast unberührt.

Diese Zeitung hat nachgefragt: Wie ist der Winterdienst in Wil, Lichtensteig, Wattwil, Flawil, Nesslau und Kirchberg geregelt, und weshalb bestehen bei allen gefühlten Unterschieden zwischen den Ortschaften doch auch viele Gemeinsamkeiten?

Der Unterhalt von öffentlichen Strassen und Wegen ist im Strassengesetz des Kantons geregelt – dazu gehört auch der Winterdienst. Wie dieser im Detail umgesetzt wird, liegt im Ermessen der Gemeinden. Lichtensteig und Kirchberg zum Beispiel regeln den Winterdienst mit einem Konzept, das vom Gemeinderat beschlossen ist. Wil orientiert sich am Strassengesetz des Kantons, während Wattwil sich vorwiegend nach den Vorgaben und Normen der Vereinigung Schweizer Strassenfachleute (VSS) richtet.

Die Strassen 1. und 2. Klasse müssen zwingend unterhalten werden. Manche Gemeinden gehen weiter, so räumen sowohl Wil als auch Nesslau unter gewissen Umständen Strassen 3. Klasse, während Lichtensteig eine Priorisierung vornimmt, die auch öffentliche Parkplätze und Fussgängerverbindungen beinhaltet. Die meisten Gemeinden räumen die Kantonsstrassen auf ihrem Gebiet und erhalten dafür eine Vergütung, in Wil unterhält der Kanton die Kantonsstrassen, die Stadt jedoch die dazugehörigen Trottoirs.

So oder so gilt in allen Gemeinden: Privatstrassen und -wege müssen von den Grundeigentümerinnen und -eigentümern angemessen unterhalten werden, was insbesondere bei Unfällen zum Thema werden kann.

Für Autofahrende stellt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) klar: In erster Linie ist die Selbstverantwortung gefragt. Fahrweise und Ausrüstung wie Bereifung oder Schneeketten sind den gegebenen Bedingungen anzupassen, wie auch das Bundesgericht in mehreren Urteilen zu Haftpflichtfragen festgehalten hat. Auch für Fussgängerinnen und Fussgänger gilt die so genannte Vorsichtspflicht.

Das heisst nicht, dass die Gemeinden den Winterdienst vernachlässigen dürfen. Aber: «Ob eine Strasse effektiv mangelhaft unterhalten ist, muss letztlich immer ein Gericht anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls beurteilen», schreibt die BfU. Auf Anfrage ergänzt das Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen, dass bisher noch nie eine Intervention durch den Kanton nötig geworden ist, weil eine Gemeinde den Winterdienst vernachlässigt hätte.

Arbeiten, während andere schlafen, gehört beim Winterdienst auch in Wil mit dazu. Bild: Hans Suter (2021)

Wer im Winterdienst eingesetzt wird, braucht einen penetranten Wecker. In Gemeinden wie Lichtensteig und Kirchberg geht es bei Schneefall um 3.30 Uhr los, in Flawil gar eine halbe Stunde früher. Wattwil schickt bereits um 2.45 Uhr Mitarbeitende zur Einschätzung der Lage auf die Strassen. Nicht alle Gemeinden haben feste Dienstpläne, in Nesslau zum Beispiel organisieren sich die Schneeräumer selber, während in Wil der Einsatzleiter situativ über Einsatz und Aufgebot entscheidet.

Es ist klar – je mehr Strassen eine Gemeinde hat, die zwingend geräumt werden müssen, desto länger dauern die Arbeiten und desto eher muss man Kompromisse eingehen. Lichtensteig etwa hat als Ortschaft mit vergleichsweise wenigen Strassen den Luxus, fast täglich auch die meisten Trottoirs räumen zu können. Das können sich schon rein zeitlich nicht alle Gemeinden leisten.

Da es in der Regel nicht nur an einem einzelnen Ort schneit, ist eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit schwierig. Kirchberg jedoch übernimmt einzelne, grenzübergreifende Strassenabschnitte im Auftrag der Nachbargemeinden. Die meisten Verwaltungen arbeiten im Winterdienst mit Privatunternehmen zusammen – oder setzen zusätzlich auf die Mithilfe von Landwirten und Privatpersonen.

Viele Gemeinden arbeiten im Winterdienst mit Privatunternehmen zusammen, etwa wie hier beim Abtransport der Schneemassen in Lichtensteig. Bild: Sascha Erni (2021)

Die Vorsichtspflicht verlangt, dass man auch zu Fuss zu angemessenem Schuhwerk greift. Bei Schnee und Eis sollte also auf Pumps und Sneakers verzichtet werden. Aber wenn es gar rutschig wird, kann es helfen, sich an Pinguinen zu orientieren: das Gewicht etwas nach vorne verlagern und in kleinen Schritten gehen. Das sieht zwar ähnlich unelegant aus wie bei den Vögeln im Frack. Aber die Sicherheit geht vor.

