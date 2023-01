Schmiede «Feinfühligkeit, gepaart mit brachialer Gewalt»: Am Stadtufer in Lichtensteig lebt das traditionelle Schmiedehandwerk weiter Am Stadtufer wird seit kurzem geschmiedet. Schmied Stephan Voigt erzählt, wie er zu seiner Leidenschaft fand, wie es ihm im Städtli gefällt und weshalb die Schmiedekunst niemals aussterben wird. Alec Nedic Jetzt kommentieren 17.01.2023, 18.00 Uhr

Stephan Voigt prüft seine frisch geschmiedete Klinge auf Unebenheiten. Bild: Donato Caspari

Man hört das Fauchen des Feuers und das gleichmässige Hämmern des Hydraulikhammers schon lange vor dem Betreten der Schmiede im Untergeschoss der ehemaligen Textilfabrik am Stadtufer in Lichtensteig. Tritt man über die Schwelle, findet man sich inmitten von Öfen, Walzen, Pressen, Zangen und Hämmern wieder.

Behutsam öffnet Stephan Voigt das Türchen des Gasofens, sengende Hitze schlägt ihm entgegen. Schnell lässt er die Greifzange in dem weit über 1000 Grad heissen Ofen verschwinden und zieht den orange-glühenden Damaststahl aus dem Feuer. Jetzt muss es schnell gehen, denn bereits in wenigen Sekunden wird der Stahl wieder zu hart sein, um ihn zu formen. Gezielt und sorgfältig – trotz der wuchtigen Hammerschläge – bearbeitet der Schmied die angehende Klinge auf dem Amboss.

Bereits nimmt der Stahl wieder seine graue Farbe an, zurück ins Feuer damit. Normalerweise nutze er ja lieber die Esse mit Kohlefeuer, bemerkt Stephan Voigt mit lauter Stimme, um den Lärm der Schmiede zu übertönen. Diese müsse er aber erst noch an den Kamin anschliessen und dafür brauche es eine Baubewilligung. «Da kommt noch einiges an Arbeit auf mich zu.»

Der Gasofen Marke Eigenbau dient als Zwischenlösung, bis die Esse an den Kamin angeschlossen ist. Bild: Donato Caspari

Schmied auf eigene Faust

Erst vor wenigen Wochen begann Stephan Voigt mit dem Einrichten seiner Schmiede in Lichtensteig, Holzschmiede nennt er sie. Zuvor werkte der gebürtige Magdeburger in einer kleinen Schmiede im Zürcher Unterland. Dort lief jedoch vor zwei Jahren der Mietvertrag aus. Dass er nun am Stadtufer in Lichtensteig sein Handwerk ausüben kann, schätzt er sehr. «Hier fühle ich mich wohl», meint Stephan Voigt. «Inmitten der kreativen Köpfe, aber doch für mich allein.»

Als Kind habe er Hufschmied werden wollen, doch seine Eltern haben ihm davon abgeraten. «Davon könne man nicht leben, haben sie damals gesagt», erinnert er sich. So machte er eine Lehre als Schreiner. Das Interesse am Handwerk mit Eisen und Stahl verlor er aber nie. Bereits als Jugendlicher ging Stephan Voigt seiner zweiten Faszination nach: der Schmuckgestaltung. Auch heute erledigt er noch Goldschmiedearbeiten.

Das Schmieden auf dem Amboss brachte sich Stephan Voigt wenige Jahre später selbst bei. Als Schreiner auf Wanderschaft widmete er sich in seiner Freizeit dem Schmieden.

«Ich half in verschiedenen Werkstätten mit und schaute den Schmieden über die Schultern. So erlernte ich die nötigen Fertigkeiten, der Rest ist reine Übungssache.»

Stephan Voigt brachte sich das Schmiedehandwerk selbst bei. Bild: Donato Caspari

Totgesagte leben länger

Meist schmiede er Messer, inspiriert vom japanischen Stil, erklärt Stephan Voigt. Dazu nutzt er Damaststahl, den er selbst aus Eisenerz gewinnt. Damast besteht aus unterschiedlichsten Stahlsorten, welche blätterteigähnlich geschichtet und dann zu einem einzigen Block gepresst werden. Aber auch Werkzeuge repariere er regelmässig oder fertige Kopien von ihnen an, weil sie heute nicht mehr produziert werden.

Seine Herzensaufgabe aber seien seine Schmiedekurse, bei denen er zusammen mit den Teilnehmern Messer herstellt. Es sei schön, die Faszination am Schmiedehandwerk weiterzutragen. Stephan Voigt findet es wichtig, dass das Handwerk die berechtigte Anerkennung erfährt. Er erzählt:

«Wenn die Kursteilnehmer nach dem gesamten Arbeitsprozess ihr Messer in der Hand halten, sehen sie es oft mit ganz anderen Augen.»

Der Schmied selbst misst seinem Handwerk eine grosse Bedeutung zu. Er sei stolz, die Handwerkskunst, die zu den ältesten überhaupt zählt, auszuüben und sie damit am Leben zu erhalten. Stephan Voigt denkt nicht, dass sein Beruf aussterben wird. «Das Interesse am urmenschlichen Kunsthandwerk geht nie verloren, Totgesagte leben eben doch länger», bemerkt er humorvoll.

Wenn die Funken sprühen, ist Stephan Voigt am Werk. Bilder: Donato Caspari

Träume fürs Stadtufer

Was einen Schmied ausmacht? «Feinfühligkeit, gepaart mit brachialer Gewalt», antwortet er, während sein Hammer auf die glühende Klinge niedersaust. Der Stahlklumpen hat mittlerweile die Form eines Messers angenommen. Prüfend streckt er die Arme aus, hält die Klinge vor die Nase, kneift ein Auge zu, hält inne. Fällt ihm eine Unebenheit auf, glättet er sie mit einem gezielten Hammerschlag.

Für sein «kleines Reich» am Stadtufer hat Stephan Voigt grosse Träume. Seine Goldschmiede und vielleicht sogar eine gemeinschaftliche Holzwerkstatt sollen in den Kellerräumen eingerichtet werden. Zuerst müsse er aber noch Feuerschutzwände einbauen – selbstverständlich erledigt das der passionierte Handwerker selbst.

Stephan Voigt hat für seine Schmiede am Stadtufer grosse Träume. Bild: Donato Caspari

Ein letztes Mal zieht der Schmied die Messerklinge aus dem Ofen, befreit sie mit einer Bürste vom Zunder und steckt das Messer zufrieden in einen mit Sand gefüllten Eimer zum Abkühlen. Ein kleines Kunstwerk ist vollendet.

Informationen zu den Schmiedekursen unter holzschmiede.ch.

