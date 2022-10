Bankomat-Schliessung: «Werden den Entscheid nicht umstossen»

Bargeld «Für Hemberger nimmt der Bezug von Bargeld einen ganzen Vormittag in Anspruch»: Bevölkerung protestiert gegen Bankomat-Schliessung – Raiffeisenbank bleibt stur Die Raiffeisenbank schliesst auf Ende Monat die Bankomaten in Hemberg, Brunnadern, Ganterschwil und Bütschwil. In Hemberg regt sich Widerstand dagegen. Urs M. Hemm 1 Kommentar 05.10.2022, 12.00 Uhr

Josef Wüllner und über 170 weitere Hembergerinnen und Hemberger wehren sich gegen die Schliessung ihres Bankomats. Bild: Urs M. Hemm

Die Nutzung sei zu gering, der Aufwand lohne sich nicht mehr. Auch entspreche der Bankomat in Hemberg nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. So begründete die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal gegenüber der Gemeinde Hemberg den Entscheid, den Geldautomaten zu schliessen. Auch die Bankomatstandorte in Brunnadern, Ganterschwil und das Aussengerät in Bütschwil will die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal aufgeben. Darüber hatte sie Anfang September informiert.

Mit einer Petition mit über 170 Unterzeichnenden wollen die Hemberger den Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal dazu bringen, seinen Entscheid zu überdenken. Unterstützung bekommen sie dabei vom Gemeinderat Hemberg, der sich ebenfalls in einem Schreiben an die Bank für den Erhalt des Bankomaten in Hemberg einsetzt.

Keine finanzielle Beteiligung

Christian Gertsch, Gemeindepräsident von Hemberg, erläutert die klare Haltung der Gemeinde: «Mit unserem Schreiben an den Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal bieten wir lediglich Hand, um Lösungen für den Erhalt des Bankomaten in Hemberg zu finden. Das beinhaltet aber keinesfalls, dass wir uns finanziell am Unterhalt eines solchen oder anderen Angebots beteiligen würden. Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, eine Bank zu unterstützen», betont er.

Dennoch sei der Gemeinderat der Meinung, dass der Bereitstellung eines Bankomaten, insbesondere im ländlichen Bereich, eine Art Service-Public-Gedanke zugrunde liegen sollte. Es sei nun einmal eine Tatsache, dass viele ältere Bürgerinnen und Bürger ihre Bankgeschäfte nicht auf elektronischem Weg abwickeln und auf den Bargeldbezug am Bankomaten angewiesen sind, um ihre Zahlungen tätigen zu können und anschliessend ihre Einkäufe direkt im Dorf erledigen zu können. Christian Gertsch sagt:

Christian Gertsch, Gemeindepräsident Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

«Wenn die Raiffeisenbank diesem, ihrem Stammpublikum dienen will, ist es ihre Aufgabe, hier Hand zu bieten, bis der Generationenwechsel wirklich vorbei ist, und diesem nicht vorzugreifen.»

Am Ende gehe es auch um den Respekt vor dem Alter, fügt er an.

«Wichtig ist mir zudem», betont Christian Gertsch, «dass das Sicherheitsrisiko nicht einfach auf jemand anderen, beispielsweise die Mitarbeitenden im Volg, abgeschoben wird, indem als Ersatz für den Bankomaten in der Volg- respektive Postfiliale mehr Bargeld bereitgestellt werden muss.» Die Mitarbeitenden im Dorfladen hätten ohnehin schon genügend damit zu tun, die Aufgaben der Post zu erledigen, was sie neben ihrem Tagesgeschäft zusätzlich zeitlich belaste.

«Höchst kontraproduktives Vorgehen»

Zu den Verfassern und Unterzeichnenden der Petition gegen die Schliessung des Bankomaten gehört unter anderem Josef Wüllner. Für den Pensionär aus Hemberg ist klar, dass die Entscheidung des Verwaltungsrates der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal gegen jegliche genossenschaftlichen Grundsätze verstosse. «Denn um solche Beschlüsse fassen zu können, braucht es eine Befragung der Mitglieder, was in diesem Fall nicht stattgefunden hat», hält er fest.

Gegen die Schliessung führen die Petenten ausserdem den hohen Zeit- und Kostenaufwand an, den viele Hembergerinnen und Hemberger künftig für den Bezug von Bargeld in Kauf nehmen müssten. Der nächste Bankomat der Raiffeisenbank würde sich künftig bei der Geschäftsstelle in Schönengrund befinden. Bereits mit dem Auto sei das nur mit einem grösseren zeitlichen Aufwand verbunden. Josef Wüllner rechnet vor:

«Für Hemberger jedoch, die nicht über ein eigenes Fahrzeug verfügen und mit dem öffentlichen Verkehr nach Schönengrund fahren müssen, nimmt der Bezug von Bargeld einen ganzen Vormittag in Anspruch.»

Dies widerspreche nicht nur einem guten Kundenservice. In einer Gesellschaft, in der es darum gehe, Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu entlasten, sei ein solches Vorgehen höchst kontraproduktiv.

Nicht zuletzt weisen die Petenten darauf hin, dass bereits bei der Schliessung der Raiffeisenfiliale in Hemberg im Jahr 2017 zahlreiche Kundinnen und Kunden ihre Mitgliedschaft bei der Raiffeisen gekündigt hätten, um ihre Geschäfte künftig über eine Bank in Wattwil erledigen zu lassen. «Ist dies im Interesse der Raiffeisenbank?»

«Kein Schuss ins Blaue»

Adrian Gmür, Präsident des Verwaltungsrates der Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal, hat die Schreiben des Hemberger Gemeinderates und die Bedenken der Hemberger Bevölkerung zur Kenntnis genommen und bringt Verständnis für ihre Anliegen entgegen. Dennoch sagt Adrian Gmür:

Adrian Gmür, Verwaltungsratspräsident Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal. Bild: PD

«Der Entscheid, die Bankomaten in Hemberg, Brunnadern, Ganterschwil und das Aussengerät in Bütschwil zu schliessen, basiert auf einer fundierten Prüfung und ist nicht einfach ein Schuss ins Blaue.»

«Deshalb werden wir diesen Entscheid auch nicht umstossen.»

Der Hauptgrund für die Schliessung sei primär die abnehmende Frequenz. «Wir beobachten seit Jahren, dass die Bankomaten in der Region immer weniger genutzt werden und wir diese aus rein ökonomischer Sicht schon vor langem hätten schliessen können», sagt Adrian Gmür.

Es sei jedoch darum gegangen, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, der im Fall von Hemberg und der weiteren Standorte jetzt gekommen sei. «Der Bankomat in Hemberg hat seine Lebensdauer erreicht, sodass es keine Sicherheitsupdates mehr gibt und er ersetzt werden müsste. In ein Ersatzgerät aber mehrere zehntausend Franken zu investieren, das immer weniger gebraucht wird und jährlich hohe Fixkosten nach sich zieht, macht für uns aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn», erläutert er.

In der Entscheidungsfindung sei auch die gesellschaftliche Verantwortung der Raiffeisenbank als Genossenschaft erörtert worden. Adrian Gmür sagt:

«Im Gegensatz aber zu einer Post beispielsweise haben wir keinen Service-Public-Auftrag, sondern sind eine privatwirtschaftlich organisierte Bank, die gegenüber ihren Mitgliedern und Kundinnen und Kunden in der Verantwortung steht.»

Am Ende stehen immer weniger Nutzer der grossen Mehrheit gegenüber, die ein defizitäres Angebot mitfinanzieren sollte, das immer weniger nachgefragt wird. «Aufgrund all dieser Überlegungen ist der Schliessungsentscheid sicherlich gerechtfertigt.»

Für Adrian Gmür nicht nachvollziehbar sei die Begründung, dass ohne Bankomat kein Bargeldbezug mehr möglich sei. «Die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal liefert Bargeld in Schweizer Franken und in Fremdwährungen nach Hause», sagt er. Leider werde dies von den kritischen Stimmen stets ausgeblendet. Die Raiffeisenbank sei zwar kein Service-Public-Betrieb, doch sei es auch in ihrem Interesse, dass die Bürgerinnen und Bürger mit Bargeld versorgt seien.

Auch nach den Schliessungen der Bankomaten in Hemberg, Brunnadern, Ganterschwil und Bütschwil bleibt der Bankomat in der 24h-Zone der Filiale in Bütschwil bestehen. Ausserdem betreibt die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal weitere Bankomaten in Lütisburg, Mosnang, Oberhelfenschwil und Schönengrund. «Weitere Schliessungen sind nicht geplant», versichert Adrian Gmür. Die Situation müsse jedoch laufend neu beurteilt werden.

