«Schlampe» kostet 1400 Franken: Veronika Henschel klärt über die Folgen von Hatespeech auf Das Thema Hass im Internet beschäftigte im September einige Klassen des BWZT. Nun hielt Veronika Henschel einen Vortrag über Hatespeech und Cyber-Mobbing. Julia Engel

Veronika Henschel kämpft gegen Hass im Internet. (Bild: Julia Engel)

Jolanda Spiess-Hegglin war im Jahr 2015 die meist gegoogelte Frau der Schweiz. Nach der Zuger Landammannfeier im Jahr 2014 mit vermutetem Sexualdelikt war sie in den Medien omnipräsent. Mittlerweile hat sich diese mediale Welle etwas beruhigt, Spiess-Hegglin hat im Meer des Hasses schwimmen gelernt. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung im Umgang mit Hate-Speech gründete sie den Verein «#NetzCourage», der sich gegen Hassrede, Diskriminierung und Rassismus im Internet einsetzt.

Gemeinsam gegen Hatespeech

Zusammen mit Veronika Henschel von «Mission 21», dem evangelischen Missionswerk aus Basel, führte Spiess-Hegglin am Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg (BWZT) im September eine Sonderwoche unter dem Motto «Joint Action Against Hate Speech» durch, um Jugendliche für Hate-Speech zu sensibilisieren. Die Ergebnisse stellte Henschel am Montagabend vor. Spiess-Hegglin musste sich krankheitshalber entschuldigen.

In einer Simulation sollten die Lernenden des BWZT das Foto eines Mädchens kommentieren. Die einen schlüpften dabei in die Rolle eines Cybermobbers, andere waren sich selbst oder halfen dem Opfer. Die Sprache der Schülerinnen und Schüler bewirkte Unwohlsein im Publikum. Dies war nur eine Simulation, doch gebe es im BWZT zwischen einem und drei solcher Fälle jährlich. Der Schulsozialarbeiter Lukas Weibel meinte, das Lernen aus Fehlern sei in diesem Alter sehr wichtig und im BWZT würden die Lernenden für Hate-Speech deshalb direkt bestraft. «Das Ziel ist eine Verhaltensänderung», so Weibel.

Der Schulsozialarbeiter Lukas Weibel erklärt anhand von gelben und roten Karten, dass die Spielregeln im Internet genauso eingehalten werden müssen. (Bild: Julia Engel)

Unterschiedlicher Hass gegen Männer und Frauen

Hass im Internet kann in verschiedenen Formen auftreten, zwei davon sind Hate-Speech und Cybermobbing. Eine genaue Abgrenzung dieser Begriffe ist schwierig, doch geht es generell um Hass gegen Einzelpersonen oder Personengruppen mit dem Ziel, diese zu verunglimpfen. Oft, jedoch nicht immer, passiert dies aufgrund von Merkmalen wie der Hautfarbe, Herkunft, Religion, Sexualität oder einer Behinderung. Unterschiede gebe es in Bezug auf das Geschlecht. Während sich Hass gegen Männer meist auf ihre Fähigkeiten beziehe, würde bei Frauen eher das Aussehen kommentiert, so Henschel.

Dabei sind die einen Taten strafbar, mit anderen kann man gut davonkommen. Die Grenze zwischen strafbaren und nicht strafbaren Taten ist fliessend. Es gebe kantonale Unterschiede und komme auf den jeweiligen Richter an, ob man bestraft werde, erklärt Henschel. So koste das Wort «Schlampe» im Kanton Zürich etwa 1400 Franken.

Um einen allzu betrübten Abschluss zu vermeiden, beteuerte Henschel schliesslich: «Wir bleiben dran.» Es sei wichtig, dass Hate-Speech weiterhin an Schulen thematisiert werde.