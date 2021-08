Toggenburger Waffenfirma Bleiker rüstet Athleten für Olympia aus

SCHIESSSPORT Von Bütschwil in den Olympiafinal: Die Hälfte der Athleten im Final schoss mit Toggenburger Gewehr Die Hälfte der Finalistinnen im KK-Dreistellungswettkampf benutzte Gewehre der Bleiker Precision Engineering. Ein Bleiker-Produkt siegte zudem im KK-Dreistellungswettkampf der Männer. Martin Knoepfel 05.08.2021, 05.00 Uhr

Zhang Changhong holte bei der Olympia beim Kleinkaliber-Dreistellungswettkampf Gold – dies mit einem Toggenburger Gewehr. Bild: BAP Photo/Alex Brandon

Vier der acht Finalistinnen im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch (KK) schossen mit Gewehren aus Ihrer Fabrikation. Sind Sie stolz darauf und haben Sie das erwartet?

Heinrich Bleiker: Als Konstrukteur und Hersteller von Sportwaffen bin ich sehr stolz auf dieses Resultat. Ich hätte zwei oder drei Athletinnen, die mit unseren Gewehren schiessen, im Final erwartet. Die Resultate hängen aber immer auch von der Tagesform der Sportlerinnen und Sportler ab. Die Leistung muss aber immer der Athlet erbringen. Ich kann mich aber nicht nur über den Frauenfinal freuen. Bei den Männern hat der Chinese Zhang Changhong mit unserem Produkt Gold gewonnen. Das war ebenfalls ein Highlight.

Weshalb?

Für den chinesischen Markt ist die Goldmedaille durch einen Chinesen extrem wichtig. Chinesen wollen das beste Produkt. Zudem gewann dieses Jahr bei den dritten aufeinanderfolgenden Spielen ein Athlet mit einem Gewehr aus unserer Produktion Gold in der Königsdisziplin.



Heinrich Bleiker, Inhaber und Leiter der Bleiker Precision Engineering AG

Apropos Olympiasieger: Wurmt es Sie, dass ausgerechnet die Schweizerin Nina Christen nicht mit Ihrem Produkt antritt?

Sie wohnt in der Nähe eines anderen Herstellers und schiesst mit dessen Produkt. Das muss man akzeptieren. Sie hat einen sehr guten Wettkampf gemacht, und ich freue mich für sie.

Wie wichtig sind Erfolge bei Titelkämpfen für die künftigen Verkäufe?

Man darf es nicht überschätzen, aber international sind Erfolge nötig, um positiv im Gespräch zu bleiben. Die Trainer diskutieren untereinander über die verschiedenen Produkte. Qualitativ gute Sportgeräte geben den Athleten Selbstvertrauen. Das braucht es für Spitzenleistungen.

Wie stark dürfte Ihr Absatz wegen des guten Abschneidens bei der Sommer-Olympiade zulegen?

Das ist schwierig zu sagen, gerade auch wegen der Coronapandemie. Der erste Weltmeistertitel unserer Produkte durch Marcel Bürgi hat vor 20 Jahren etwas ausgelöst. Heute kennt man uns. In der jüngeren Vergangenheit hat uns natürlich der Weltrekord von Jan Lochbihler viel positive Publizität gebracht.

Werden Sie jetzt mit Ihrer Firma expandieren?

Nein, wir bewegen uns in einem Nischenmarkt. Es ist auch kein Wachstumsmarkt, da weltweit die Zahl der Sportschützen langsam wächst. Man muss also immer wieder junge Schützen als Kunden gewinnen. Unser Ziel ist ein qualitatives Wachstum.

Wie viele Olympiateilnehmer verwenden Gewehre aus Ihrer Fabrikation?

Das weiss ich nicht. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 hatten wir einen Marktanteil von rund 40 Prozent. In Tokyo war ich nicht dabei, denn wegen der Coronabestimmungen in Japan wäre alles sehr kompliziert geworden. Wir haben aber einen sehr guten Vertreter in Japan, der die Athleten betreut.

Worin sind Ihre Gewehre besser als andere Fabrikate?

In vielen Details. Gewisse wichtige Komponenten werden bei der Qualitätskontrolle protokolliert. 2001 haben wir eine Neuentwicklung präsentiert, die wir patentiert haben. Es handelt sich um eine neue, sehr kompakte Verriegelung. Wir wollen Leader bleiben in Sachen Qualität. Die Herstellung von Kleinkalibergewehren erfordert ein breites Fachwissen. Verriegelungssystem, Abzugssystem und Lauf müssen sehr präzise gefertigt werden. Eine gute Charakteristik ist ebenfalls wichtig. Mir gefällt das. Ich war schon als Jugendlicher ein Technikfreak.

Wo liegen Ihre wichtigsten Absatzmärkte?

Einerseits in Asien, andererseits ist auch der Schweizer Breitensport wichtig. Früher sprach man in Schützenkreisen davon, welch guten Gewehre die Schützen der Nationalmannschaft hätten. Mein Ehrgeiz besteht darin, dass Vereinsschützen gleich gute Produkte wie die Angehörigen der Nationalmannschaft benutzen können.

Tritt man als Hersteller an die Spitzenathleten heran und versucht, sie fürs eigene Produkt zu gewinnen, oder läuft es umgekehrt?

Beides kommt vor. Ich war jahrelang persönlich mit einem Service-Tisch an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Asienspielen und Weltcup-Konkurrenzen dabei. Der Kontakt mit den Athleten ist mir sehr wichtig.

Sind an den Olympischen Spielen technische Neuerungen aufgetaucht, die Sie übernehmen werden?

Ich verfolge die Olympischen Spiele über die elektronischen Medien. Der Sport entwickelt sich, etwa mit besseren Trainingsmethoden. In einem technischen Sport gibt es immer Potenzial für Weiterentwicklungen und Verbesserungen von Details, zum Beispiel, um das Gewehr näher an den Körper zu nehmen. In einem technischen Sport ist ein gutes Produkt sehr wichtig. Es gibt natürlich einen Wettbewerb unter den Herstellern. Wir wollen primär durch Qualität herausstechen.

Kasten: Bleiker Precision Engineering

Heinrich Bleiker ist Inhaber und Leiter der Firma Bleiker Precision Engineering AG. Das Unternehmen besteht seit 1984 und ist in Bütschwil angesiedelt. Es beschäftigt zehn Mitarbeiter. (mkn)

