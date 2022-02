Drei Meistertitel für Luftgewehrschützen Ebnat-Kappel

Schiesssport Stark bei der Jugend und in der Altersklasse: Die Luftgewehrschützen kehren mit Goldmedaillen aus dem Thurgau zurück Bei den Sportschützen stehen die Saisonhöhepunkte an. An der Ostschweizer Meisterschaft in Weinfelden gab es drei Titel für die Toggenburger Luftgewehrschützen. Am nächsten Samstag schiessen sie um den Aufstieg in die höchste Liga der Mannschaftsmeisterschaft. Sabine Camedda 07.02.2022, 15.00 Uhr

Die Ebnat-Kappler Roman Geisser, Anouk Fässler und Ian Künzli standen als Gruppe in der Jugend zuoberst auf dem Podest. Bild: PD

Von Freitag bis Sonntag gaben sich die Luftgewehrschützen ein Stelldichein an der Ostschweizer Meisterschaft in Weinfelden. Die Schützinnen und Schützen traten in verschiedenen Kategorien an und lieferten sich spannende Wettkämpfe.

Die Bilanz der Luftgewehrschützen Ebnat-Kappel und Umgebung: Bei der Jugend und in der Altersklasse gab es Meistertitel und Medaillen. «Bei den aktiven Schützinnen und Schützen sind wir der Konkurrenz der anderen Vereine, die mit vielen Kadermitgliedern antreten, derzeit nicht gewachsen», sagt Präsidentin Brigitte Baumann.

Zwei junge Toggenburger auf dem Podest

Beim Nachwuchs zeigten die Toggenburger aber ihre gewohnte Stärke. Die Jugend-Gruppe mit Anouk Fässler, Roman Geisser und Ian Künzli gewann den Gruppenwettkampf souverän mit 23 Treffern Vorsprung auf die zweitplatzierte Gruppe aus Altstätten-Heerbrugg. Die starke Form bewiesen sie auch im Einzelwettkampf. Anouk Fässler gewann die Qualifikation, Roman Geisser als Vierter und Ian Künzli als Siebter schafften ebenfalls den Einzug in den Final der besten Acht.

Bei diesem Final, welcher wieder bei null beginnt, wurde die Rangliste der Qualifikation durcheinandergewirbelt. Anouk Fässler fiel auf den vierten Rang zurück und wurde von ihren Vereinskollegen überholt. Roman Geisser zeigte einen starken Final und gewann den Wettkampf mit nur gerade 0,2 Punkten Vorsprung auf den Appenzeller Jonas Manser. Ian Künzli konnte sich die Bronzemedaille sichern.

Ebnat-Kappler Dominanz in der Altersklasse

Der Wettkampf in der Altersklasse ist seit einigen Jahren eine Angelegenheit für die Toggenburger Schützen. Sieger der Qualifikation wurde der für Ebnat-Kappel schiessende Ignaz Nachbauer, der wegen seiner österreichischen Staatsangehörigkeit nicht am Final teilnehmen konnte. Dadurch rückte der in der Qualifikation auf Platz neun liegende Markus Künzli nach. Neben ihm kämpften sein Bruder Hanspeter, Carmen Suter und Hansueli Mettler für die Toggenburger um die Medaillen.

Die Toggenburger Finalteilnehmer in der Altersklasse: (von links) Hansueli Mettler, Carmen Suter, Hanspeter Künzli und Markus Künzli. Bild: PD

Hanspeter Künzli, der früher internationale Wettkämpfe bestritt, konnte seine Ausgangslage als Qualifikationszweiter nutzen und sicherte sich den Meistertitel vor seiner Vereinskollegin Carmen Suter. Sie verbesserte sich im Final vom fünften auf den zweiten Platz. Hansueli Mettler gewann im Final einen Platz und wurde Sechster, Markus Künzli beendete den Wettkampf auf dem siebten Rang.

Gute Resultate zeigten die Ebnat-Kappler Schützen auch beim Auflageschiessen. In dieser Disziplin hiess der Qualifikationssieger in der Gästekategorie auch Ignaz Nachbaur. Er fiel im Final auf den vierten Platz zurück.

Im Hauptwettkampf um den Meistertitel schafften Daniel Brägger als Vierter und Hansueli Mettler als Fünfter den Einzug in den Final. Während Daniel Brägger seinen Platz verteidigen konnte, verbesserte sich Hansueli Mettler um drei Plätze und konnte sich als Zweiter aufs Podest stellen.

Gut vorbereitet für den Kampf um den Aufstieg

Am kommenden Samstag werden von den Ebnat-Kappler Schützinnen und Schützen wieder viele Treffer erwartet. Die Mannschaft, die aus acht Athleten besteht, hat sich mit guten Resultaten in der Nationalliga B-Ost für den Wettkampf um den Aufstieg in die höchste Liga qualifiziert. Mit dem Rundenhöchstresultat von 1557 Treffern hat sie in der letzten Begegnung gegen Avry-sur-Matran ihre Stärke demonstriert.

Die Toggenburger stehen in der Vorrunde den Mannschaften Glarnerland und Team Uri gegenüber. Glarnerland blieb in dieser Saison in der NLA noch punktlos und hofft, mit einem guten Wettkampf den Platz in der obersten Liga zu behalten. Die Urner haben sich erst in der letzten Runde der NLB West mit einem Sieg gegen Zürich Stadt den Platz in der Aufstiegsrunde gesichert.

«Wir gehen motiviert in den Wettkampf. Wir sind uns aber bewusst, dass alle Schützinnen und Schützen sehr gute Leistungen abrufen müssen, damit wir den Sprung in die höchste Liga schaffen», sagt Brigitte Baumann.