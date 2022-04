Ostschweizer Sportschützenfest OSPSF hat begonnen.

Schiesssport Feuer frei für das Ostschweizer Sportschützenfest: Die ersten Wettkampftage waren geprägt vom Winterwetter Rund 800 Sportlerinnen und Sportler haben sich für die Teilnahme am Ostschweizer Sportschützenfest im Toggenburg angemeldet. Am ersten Wettkampftag war der Betrieb in den Schiessständen verhalten. Der Target-Sprint fiel dem Wintereinbruch zum Opfer. Sabine Camedda 09.04.2022, 17.00 Uhr

Immer mehr Schützen absolvieren ihre Programme aufgelegt. Bild: Sabine Camedda Diese Gäste sind aus dem Limmattal in die Luftgewehranlage Ebnat-Kappel gereist. Bild: Sabine Camedda Auch junge Schützen messen sich am Ostschweizer Sportschützenfest. Bild: Sabine Camedda Zahlreiche Helferinnen und Helfer unterstützen den Schiessbetrieb. Bild: Sabine Camedda Das kalte Wetter hatte zur Folge, dass nur wenige Kleinkaliberschützen ihr Programm am Samstag absolvierten. Bild. Sabine Camedda Im Schiessstand in Mosnang stehen die Helfer an neun Schiesstagen im Einsatz. Bild: Sabine Camedda Das Ziel eines jeden Teilnehmers ist die Zehn. Bild: Sabine Camedda Marcel Schilliger, Präsident des Ostschweizer Sportschützenverbandes, präsentiert ein Schiessbüchlein. Bild: Sabine Camedda Insgesamt gibt es fünf verschiedene Kranzauszeichnungen zu gewinnen. Bild: Sabine Camedda

So hatten sich die Organisatoren und die Vertreter der Toggenburger Sportschützenvereine den Start zum Ostschweizer Sportschützenfest nicht vorgestellt. Die 50 Meter zwischen Schiessstand und Zielscheibe zeigten sich nicht im frühlingshaften Grün, sondern waren schneebedeckt. Die Temperaturen liessen die Finger schnell auskühlen, was für die Treffsicherheit der Schützinnen und Schützen kein Vorteil war.

Auch wenn an diesem ersten Schiesstag noch wenig Betrieb herrschte, so waren die Helferinnen und Helfer in den Ständen sehr motiviert. Sie begrüssten die Schützinnen und Schützen, die nicht nur aus der Ostschweiz, sondern auch von weiter her angereist sind. Sie ermöglichten einen geregelten Schiessbetrieb und bewirteten sie in den jeweiligen Festwirtschaften.

«Das Fest ist für die Teilnehmenden gemacht»

Herzstück beim Ostschweizer Sportschützenfest ist das Festzentrum in Bütschwil. Dort hiessen OK-Präsident Andreas Widmer und Marcel Schilliger, Präsident des Ostschweizer Sportschützenverbandes, Vertreter der Schützenverbände, der Gemeinden und der Sponsoren zu einem offiziellen Anlass willkommen.

Vor zweieinhalb Jahren sei die Idee entstanden, das Fest im Toggenburg durchzuführen, sagte Andreas Widmer. Er und sein OK hätten die Vorarbeiten an die Hand genommen. «Der Entscheid, das Fest wie geplant jetzt im Frühjahr durchzuführen, hat sich als richtig erwiesen», ist er überzeugt.

Das OK habe ein Fest organisiert, das für die Teilnehmenden gemacht ist, sagte Andreas Widmer weiter. Das Motto sei «traditionell&modern». Das passe, weil in den Toggenburger Gemeinden die Schützentradition hoch gehalten und von Jung und Alt, Frau und Mann gemeinsam weitergeführt werde. Modern ist die Technik der hochpräzisen Sportgewehren und auch die Disziplinen, in welchen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen.

Gerne hätten die Organisatoren am Eröffnungstag in Bütschwil eine neue Sportart, den Target-Sprint, vorgestellt. Das ist eine Mischung aus Laufen und Schiessen, ähnlich dem Biathlon, der im Winter viele Fans hat. Doch OK-Präsident Andreas Widmer musste enttäuschen:

«Wegen des Wetters hatten wir keine Chance, den Target-Sprint durchzuführen.»

Sport vermittelt zentrale Werte

In seiner Grussbotschaft gegenüber den offiziellen Gästen legte Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil, die gesellschaftliche Bedeutung des Sports dar. «Sport vermittelt zentrale Werte, die in den Vereinen gelebt und von Generation zu Generation weitergegeben wird», sagte er.

Ein Rundgang durch das Festzentrum zeigte die Professionalität des Sportschützenfests. Die Resultate der Schützinnen und Schützen werden direkt von den Schiessständen in Lenggenwil, Kirchberg, Mosnang und Ebnat-Kappel nach Bütschwil übermittelt.

Dort werden die Resultate geprüft und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Preise für ihre Leistungen entgegennehmen. Dank der grosszügigen Sponsoren sei es möglich, den Erfolg mit schönen Gaben zu honorieren, sagte Marcel Schilliger.

Der Schiessbetrieb am Ostschweizer Sportschützenfest pausiert über das Osterwochenende. Danach gibt es noch an zwei Wochenenden die Möglichkeit, die Programme zu absolvieren. Am 30. April und am 1. Mai werden an den entsprechenden Wettkämpfen die Festsieger gekürt.