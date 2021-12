Die Sportschützen Neckertal bauen einen neuen Schiessstand

Schiesssport Mit Unterstützung der Gemeinde Neckertal wollen die Sportschützen einen neuen Schiessstand bauen – noch fehlen aber 750'000 Franken Die Neckertaler Bevölkerung genehmigte einen Beitrag in der Höhe von 200’000 Franken für den Bau eines neuen Schiessstandes in der Aach zwischen Mogelsberg und Hoffeld. Doch das reicht noch nicht. Den Sportschützen Neckertal fehlen immer noch 750’000 Franken, um den Bau realisieren zu können. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der jetzige Schiessstand in der Aach zwischen Hoffeld und Mogelsberg soll abgerissen und eine neue Schiessanlage gebaut werden. Bild: Urs M. Hemm

Die Sportschützen Neckertal reissen einen ihrer Schiessstände ab, um an gleicher Stelle nach modernen Standards einen neuen zu bauen. Ein zweiter Schiessstand wird ganz aufgegeben. Das hat der Verein beschlossen, nachdem er sich im April dieses Jahres durch die Fusion der Sportschützen Neckertal und der Pistolensektion Hoffeld neu organisiert hat.

Der Neubau soll 950’000 Franken kosten, woran sich die Gemeinde Neckertal mit einem Beitrag von 200’000 Franken beteiligt, was die Bürgerschaft an der letzten Budget-Bürgerversammlung einstimmig genehmigt hat.

Eine Lösung wurde schnell gefunden

«Zurzeit haben wir einen Pistolenstand auf 25 und 50 Meter in Tös hinter dem Alters- und Pflegeheim in Brunnadern, der den Sportschützen Neckertal gehörte, sowie ebenfalls einen Stand auf 25 und 50 Meter in der Aach an der Hauptstrasse zwischen Mogelsberg und Hoffeld, wo jeweils die Pistolensektion Hoffeld schoss», sagt Remo Zaccari, Präsident der Sportschützen Neckertal. Zudem gebe es den 300-Meter-Stand in Spreitenbach sowie einen 10-Meter-Stand auf der Bühne im Mehrzweckgebäude Haselacker in Brunnadern.

Remo Zaccari, Präsident, Sportschützen Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

In Spreitenbach und auch im «Haselacker» sei es grundsätzlich immer gut gegangen, obwohl die Lösung im Mehrzweckgebäude nie ideal gewesen sei. Am Standort in Tös habe es jedoch immer Probleme und Reklamationen wegen des Schiesslärms gegeben. Remo Zaccari sagt:

«Während der letzten zwei Jahre mussten wir im Schiessstand Tös den Schiessbetrieb um 60 Prozent reduzieren. Also machten wir uns daran, eine Lösung zu finden.»

Die Lösung war unter diesen Voraussetzungen schnell gefunden, denn die Zusammenlegung der beiden 25 und 50 Meter Stände habe auf der Hand gelegen. In Anbetracht der Probleme in Tös habe man sich auch bald auf den gemeinsamen Standort und einen Neubau in Hoffeld geeinigt. «Vom Stand in Tös können wir einen 25-Meter-Wagen und vier elektronische Scheiben mitnehmen, weil die noch in gutem Zustand sind», erläutert Remo Zaccari.

Dadurch gebe es in Aach insgesamt acht elektronische Scheiben auf 50 Meter und zwei 25-Meter-Wagen à fünf Scheiben. In der oberen Etage ist eine 10-Meter-Anlage mit zehn Scheiben für Luftpistole und Luftgewehr geplant. «Die Idee ist, dass wir für das 10-, 25- und 50-Meter-Schiessen einen Standort haben und den Schiessstand Tös sowie den 10-Meter-Stand aufgeben.»

Gute Freundschaften entstehen in der Schützenstube

Neben den Schiessanlagen sollen im Erdgeschoss eine Garderobe für die Schützen, ein Büro mit Schalter und ein Archivraum gebaut werden. Zudem soll im Erdgeschoss die Technik und ein Raum für den Abwart untergebracht werden. Im Obergeschosse sind die Garderoben für die Damen und die sanitären Anlagen, inklusive einer Toilette für Beeinträchtigte vorgesehen.

Der obere Stock ist über eine Treppe oder einen Lift erreichbar. Ein zweites Büro, ein Lager für den Abwart sowie ein Vorratslager ergänzen den Ausbau. Zudem ist eine Schützenstube mit rund 50 Plätzen geplant. Die Stube solle einerseits die Geselligkeit und Kameradschaft fördern. Andererseits solle sie aber auch den Verein mitfinanzieren.

«Wenn die Schützen am Schiessen sind, sind sie so konzentriert, dass ein Gespräch unmöglich ist. Gute Freundschaften entstehen dann erst in der Schützenstube.»

Um sich den Aufwand und allfälligen Ärger mit Mietern und Nachbarn zu sparen, sei eine Vermietung der Lokalität an Nichtvereinsmitglieder zurzeit nicht vorgesehen. «Ist aber Schiessbetrieb und die Stube ohnehin geöffnet, werden wir niemanden wegweisen, der etwas trinken möchte.»

Noch fehlen 750’000 Franken für den Neubau

Zurzeit zählt der Verein knapp 70 aktive Schützinnen und Schützen. «Auch im Nachwuchs sind wir einigermassen gut aufgestellt. Dennoch müssen auch wir uns um Neumitglieder bemühen, wenn wir bestehen wollen. Das ist nur mit einer guten Infrastruktur möglich, wie wir sie in der Aach bauen wollen», sagt Remo Zaccari.

Bis es aber so weit ist, müssen noch 750’000 Franken für die Finanzierung zugesichert werden. Remo Zaccari sagt:

«Die Unterstützung der Gemeinde und der Bürgerinnen und Bürger von Neckertal in der Höhe von 200’000 Franken hat uns sehr gefreut und wir sind sehr dankbar für diese Anerkennung unseres Vereins und unseres Sports.»

Dennoch fehlte zur Finanzierung des Gesamtprojekts noch immer ein rechter Batzen. «Wir wollen einen Antrag bei Sport-Toto stellen, von denen wir wissen, dass sie solche Projekte unterstützen, insbesondere, wenn es auch um die Förderung von Jugendlichen geht. Zudem haben wir uns an verschiedene Stiftungen gewandt», sagt Remo Zaccari.

Zudem hätten sie einen Marketingprofi mit ins Boot holen können. Ein beachtlicher Teil der Arbeit wird aber im Frondienst durch Vereinsmitglieder geleistet. Zudem können Anteilsscheine gezeichnet werden. «Dann müssen wir sicher die Unterstützung einer Bank haben, ohne die es nicht geht.»

Solange eine Unterstützung von Sport-Toto nicht zugesichert sei, könnten sie nicht mit dem Bau beginnen. «Sie begutachten die eingereichten Unterlagen zu Recht ganz genau, damit alles akribisch geplant und realistisch berechnet sein muss, um einen Beitrag zu bekommen. Hat erst einmal Sport-Toto zugesagt, kann das auch die Türen zu anderen Partnern öffnen.»

Das Ziel sei, im Herbst 2022, spätestens im Frühling 2023 mit dem Abbruch und dem Bau beginnen zu können. Die Bauzeit sollte rund ein halbes Jahr dauern, damit die Eröffnung entsprechend geplant werden könne.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen