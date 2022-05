Schiesssport Eidgenössisches Feldschiessen 2022 im RSV Toggenburg Am 10. und 12. Juni findet wiederum das grösste Schützenfest der Welt, das Eidgenössische Feldschiessen statt. Nach zweimaliger Durchführung im kleinen Rahmen möchte der Regionalschützenverband (RSV) Toggenburg das Feldschiessen wieder in traditionellerweise durchführen. 31.05.2022, 14.10 Uhr

Am «Eidgenössischen» treffen sich jeweils Tausende von Schützinnen und Schützen. Bild: Nana Do Carmo

In diesem Jahr treffen sich die Gewehrschützen für das Eidgenössische Feldschiessen im Stand Tobelacker in Oberhelfenschwil. Die Pistolenschützen messen sich auf der 50/25 Meter-Anlage Schwendi in Bütschwil. Die offiziellen Schiesstage sind von Freitag, 10. Juni bis Sonntag, 12. Juni.

Mehrere Wettbewerbe

Neben dem üblichen Feldschiessen-Programm gibt es weitere Möglichkeiten sich in Szene zu setzen. Der Kombi-Wettkampf, welcher aus dem Resultat der Gewehr- und Pistolenkategorie zustande kommt, steht nämlich erneut auf dem Programm. Und auch der Gruppenwettkampf, bestehend aus einem lizenzierten und zwei weiteren Schützen ohne Lizenz, bleibt erhalten. Anmeldeformulare dazu stellen alle Vereinsverantwortlichen zur Verfügung.

Kurzentschlossene können sich auf den Schiessplätzen noch anmelden. Diese Regelung gilt auch für den Kombi-Wettkampf. Für die erstrangierten Gruppen und Kombi Teilnehmer werden beim Rangverlesen schöne Naturalpreise abgegeben. Präsente für diverse Kategoriensieger bei den Gewehr- und Pistolenschützen stehen ebenfalls wieder zur Verfügung.

Jene Schützen, die an den Hauptschiesstagen verhindert sind, erhalten die Gelegenheit, ihr Programm bereits früher zu absolvieren. Auf dem 300 Meter Stand in Oberhelfenschwil wird dies am kommenden Samstag, 4. Juni von 13.30 bis 16.30 Uhr der Fall sein. Die Pistolenschützen treffen sich bereits am Freitagabend von 17 bis 19.30 Uhr zum Vorschiessen im Bütschwil.

Kameradschaft pflegen

Neben dem sportlichen Wettkampf soll aber auch die Geselligkeit beim Feldschiessen nicht zu kurz kommen. Die organisierenden Vereine unternehmen einiges, damit allfällige Wartezeiten gut überbrückt werden.

Wenn dann alle Mitglieder der Schützenvereine des Regionalverbandes Toggenburg ihr Programm absolviert haben, kann der Schützenkönig oder gar die Schützenkönigin gefeiert werden. Das gemeinsame Absenden, mit Fahnen und Musikgesellschaft, von Pistolen- und Gewehrschützen findet am Sonntag, 12. Juni um 18 Uhr in der MZH in Oberhelfenschwil statt. Bereits um 17.30 Uhr trifft man sich zum Apéro und zum gemütlichen Treffen unter Kameraden. (pd/uh)