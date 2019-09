Schiesssport: Dietfurter ist Schweizer Meister Andrea Rossi aus Dietfurt holt bei den Schweizer Meisterschaften Gold.

Andrea Rossi, Dietfurt. Bild: PD

(pd) In der Woche vom 1. bis 7. September fanden in Thun die Schweizer Meisterschaften im Sportschiessen über 300, 50 und 25 Metern statt. Dabei wurde Andrea Rossi aus Dietfurt im 300-m-Standardgewehr Männer 3-Stellung Schweizer Meister mit 578 Punkten und Gewinner der Goldmedaille. Weiter erzielte Andrea Rossi im 300-m-Gewehr Liegend-Match in 60 Schuss 597 Punkte und wurde mit der Bronzemedaille belohnt. Ebenfalls Dritter wurde er in der CISM Kombination mit 1128 Punkten.